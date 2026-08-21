"민통선 전면 해제하고 실효성 있는 보상책 마련하라"

큰사진보기 ▲접경지농민연합이 민통선 전면해제와 국가를 위한 특별한 희생에 실효성 있는 대책마련 촉구 기자회견을 하고 있다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"나 요기 앞마을 마정리 사는데요. 저 방송 소리 밤늦게까지 시끄러워 죽겠어요. 우리집은 방호벽 때문에 북한에서 이상한 대남방송 틀어대는 것도 안 들렸는데 저 소린 밤 12시까지 크게 들려요. 좀 조용히 하세요. 농사일하고 피곤해 죽겠는데 잠 좀 잡시다."

큰사진보기 ▲접경지농민연합 위재호상임대표가 기자회견에서 "지난 70여 년간 국가안보라는 이름 아래 강요되어 온 부당한 희생을 더 이상 침묵으로 견딜 수 없어 이 자리에 섰다"며 포문을 열었다. ⓒ 노현기 관련사진보기

"지난 70여 년간 국가안보라는 이름 아래 강요되어 온 부당한 희생을 더 이상 침묵으로 견딜 수 없어 이 자리에 섰다. 첨단 무기체계와 과학화 경계 시스템이 갖춰진 오늘날 물리적 민통선이 과연 얼마나 실효적 안보 기능을 하는지 묻지 않을 수 없다."

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"현장 실정을 전혀 모르는 남의 다리 긁는 소리다. 실제 현장 농민들이 체감할 수 있는 실효적 민통선 해제가 이뤄져야 한다. 자재값은 치솟고 농산물 가격은 폭락해 안 그래도 농민들의 고통이 가중되는데, 민통선 안 농민들은 존중받기는커녕 여전히 감시와 통제의 대상이다." - 김용빈 강원도연맹 회장

"특별한 희생에 특별한 보상을 하겠다는 약속은 구호에 그치고 있다. 하루빨리 민통선 규제를 없애 달라." - 이찬복 경기도연맹 부회장

"세계 국방력 5위라는 대한민국이 민간인을 통제하고 사진을 찍어 감시해야만 나라를 지킬 수 있느냐. 자기 땅에 자유롭게 들어가지도 못하고 하루에도 수십 번씩 드나들 때마다 검문검색을 당하는 현실을 끝내기 위해 끝까지 싸울 것이다." - 전환식 파주농민회 공동대표

"파주 살면서 특별한 희생에 특별한 보상을 하겠다는 소리를 20년 동안 들어 왔다. 하지만 정작 피부에 와닿는 특별한 보상을 받은 일이 없다. 민통선 출입 농민들은 가장 무더운 한여름에도 출입 시간 제한 때문에 뙤약볕 아래서 농사를 지을 수밖에 없다. 건강권과 영농권이 심각하게 침해받고 있다."

큰사진보기 ▲8월21일 농민들이 출근하는 6시부터 민통선 검문초소마다 1인시위를 시작했다. ▲철원 ·중세리 : 김희용.김인철 ·도창리 : 위재호 ·도창리 : 이호반.김종필 ·양지리 : 이광희 ·양지리 : 최종수 ·대위리 : 박상익. 조성록. 허성례 ·관전리 : 엄승용, 김용빈 ▲연천 대마리 : 전흥준 ▲파주 ·통일대교 이종성 ·전진교 : 김기호 ·리비교 :강두순 ⓒ 접경지농민연합 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견을 하는 통일대교에서 내려다본 마정리 벌판 끝에 자로 줄긋고 나무를 심은 듯 진한 녹색선이 민간인통제구역 철책선이다. 저 철책선 통문을 통과하면 임진강 하천부지 논과 흐르는 임진강이 나온다. 그 안에서 해 뜰 때 출근하고 해 질 때 퇴근하는 농부들이 있다. ⓒ 노현기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 생태와 평화가 공존하는 농사를 꿈꾸며 특별한 희생을 강요당한 농민들에게 실효성있는 보상과 지원이 이루어지길 바랍니다.

접경지농민연합(인천광역시 친환경농업협회, 김포시농민회, 파주농민회, 연천군농민회, 포천시농민회, 철원군농민회, 화천군농민회, 양구군농민회)가 20일 파주 민통선 검문소인 통일대교 앞에서 기자회견을 열고 "민통선 전면 해체"를 촉구했다. 접경지농민연합은 21일부터 강화, 김포, 파주, 연천, 포천, 양구, 철원, 화천에 있는 민통선 검문소 앞에서 일인 시위를 시작했다.푹푹 찌는 더위가 다시 시작된 20일 오전 11시 그늘 한 점 없는 통일대교 앞에 접경지 농민들의 트럭과 승용차들이 속속 도착했다. 많은 차량들이 민통선과 DMZ를 드나드는 검문소 앞이다. 이곳은 판문점과 개성을 가는 길이기도 해, 개성공단이 돌아갈 때는 더 많은 차량들이 오갔다.'민통선 전면해제와 특별한 희생에 대한 실효성 있는 대책 마련 촉구 기자회견'에 참석하기 위해 모인 농민들과 촬영 단속을 위해 1사단에서 나온 장교 사이에 실랑이가 벌어지기도 했다. 접경지역 주민들의 현실이다.위재호 접경지농민연합 상임대표가 포문을 열자 강원도 철원, 파주 등 각 지역 농민회 대표들의 울분이 연달아 터졌다.파주농민회 회원이면서 더불어민주당 소속인 박은주 경기도의원은 즉각적인 민·관·군 협의체를 구성해야 한다며 말했다.실제로 민간인통제구역 안에는 정해진 마을 외에는 집이 없다. 논과 밭은 그늘 한 점 없는 땡볕이다. 물 한 잔 마실 곳도 무더위에 잠깐 땀을 식힐 쉼터도 부족하다. 농막이 없는 출입 농민들은 마을에만 있는 식당까지 갈 시간이 없어 땡볕에 천막 하나에 의지해 점심을 먹을 수 밖에 없다. 박은주 도의원은 민통선 출입 농민들의 열악한 현실을 경기도의회에서도 개선할 수 있도록 노력하겠다고 했다.접경지 농민들은 기자회견문을 통해 ▲민통선 전면 해제를 위한 국가 차원 논의 즉각 시작, ▲민·관·군 협의체 구성, ▲특별한 희생에는 특별한 보상 실현, ▲민통선 농민의 권리 회복을 위한 법과 제도를 마련, ▲접경지역을 평화·생태·농업이 공존하는 새로운 공간으로 전환 등을 요구했다.접경지농민연합은 DMZ와 접경지역의 생태적 가치를 보전하면서 농업과 지역경제를 활성화하고, 주민들이 평화와 지역발전의 실질적인 수혜자가 될 수 있는 새로운 정책이 필요하다고 주장했다. 이를 위해 오는 23일까지 검문소마다 1인시위를 하고 24일에는 국회대회의실에서 '평화·생태의 공존, 접경지역 농민의 미래'를 주제로 토론회를 연다. 지난해에 이어 올해 두 번째 토론회이다.