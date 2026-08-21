계산된 책략, 돈으로 조선을 무너뜨려라

일제 강점기가 우리 민족에게 남긴 고통과 상처는 측량하기 힘들 정도로 거대합니다. 일제는 한반도를 군사적으로 점령하기 이전부터 환 투기, 시세 조작, 화폐 위조 등 다양한 방법으로 조선 경제를 무너뜨리기 위한 계략을 펼쳤으며, 대한제국의 화폐 주권을 빼앗아 일본에 복속시키려 했습니다. 이글은 일제의 한반도 침략사를 화폐의 관점에서 재해석한 글로, 이후 몇 차례에 걸쳐 연재할 계획입니다.

AD

큰사진보기 ▲당오전(當五錢)명목가치로 당일전(當一錢)의 5배 가치를 지녔다 ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

(조일수호조규 부록 제7관) 일본국 인민은 본국 현행 화폐로 조선 인민과 물품을 교환할 수 있고, 조선 인민은 그 일본 화폐로 일본 상품을 구매할 수 있다. 개항장에서 양국 인민 간 화폐 통용이 가능하며, 일본인은 조선 동전을 운수 비용으로 사용할 수 있다. 위조 화폐를 주조한 자는 각국 법률에 따라 처벌한다.

(제1조) 신식 화폐는 은화, 백동화, 적동화, 황동화 등 4종으로 나눈다.

(제2조) 화폐 단위의 최저는 푼(分)으로 하며 10푼을 전(錢), 10전을 냥(兩)으로 한다.

(제3조) 화폐는 5등급으로 나눈다. 최저 1푼은 황동화, 5푼은 적동화, 2전 5푼은 백동화, 1냥은 은화 그리고 5냥 은화를 최고 등급으로 한다.

(제4조) 5냥을 본위화로 삼고 1냥 이하는 모두 보조화로 삼는다.

(제5조) 신/구식 화폐를 통용시켜 유통을 넓히며 비례는 다음과 같다. (이하 생략)

(제6조) 은화로 수입 지출하기로 한 각종 항목의 조세 및 봉급은 가능한 한 은화를 사용하되, 형편에 따라서는 구 엽전을 대신 사용할 수 있다.

(제7조) 신식 화폐를 다량 주조하기 전, 잠시 동안 외국 화폐를 혼용할 수 있다.

큰사진보기 ▲백동화(白銅貨)구리와 니켈을 섞어 주조한 돈으로, 2전5푼 가치를 지녔다 ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다.





인류가 돈을 발명한 이래 화폐는 물품, 금속, 종이 순으로 형태를 달리하며 진화해 왔다. 물품화폐는 소금이나 곡물, 조개껍데기처럼 그 자체로 '가치'를 지닌 돈을 말한다. 금속화폐는 금은동 같은 금속으로 주조한 돈이고, 종이화폐는 종이에 가치를 기록한 돈이다.일제가 한반도를 강점하기 전까지 조선은 상품화폐가 지배적인 나라였다. '쌀'과 '베'가 그것이다. 쌀은 먹거리로서의 가치, 베(면포)는 입을 거리로서의 쓸모가 있는 거래 수단이었다. 하지만 상품화폐는 운반이 힘들고, 훼손될 위험이 있으며, 거래할 때마다 무게를 달아야 하는 등 불편함이 컸다.조선은 건국 이후 여러 차례 금속화폐로의 전환을 도모했지만, 성공을 거두지 못했다. 주화의 핵심 원료인 은(Ag)과 구리(Cu)가 귀했고, 물건을 사고파는 시장이 발달하지 못한 것이 원인이라 할 수 있다. 숙종 때 발행(1678년)된 법정화폐 상평통보(常平通寶)도 통화량이 부족해 경제에 미치는 영향은 제한적이었다.대동법(大同法) 시행으로 쌀이나 베 대신 엽전으로 세금을 낼 수 있게 되어 상평통보의 수요가 급증했지만, 양반이나 지주들이 가치 보전이 용이한 금속화폐를 장롱 속에 보관하고 유통하지 않으면서 전황(錢荒)이라 부르는 화폐 품귀현상도 나타났다. 그 결과 생필품 가격이 폭락하면서 민중들이 고초를 겪었다.조선 말기, 나라의 살림살이는 피폐했다. 대원군은 부족한 재정을 메우기 위해 상평통보보다 명목가치가 100배나 큰 당백전(當百錢)을 발행했다(1866년). 구리 조각에 불과한 이 돈이 가치를 가지려면 같은 값의 은이나 금으로 바꿔준다든지 하는 장치(본위제)가 필요했지만, 조정은 방도를 마련하지 않았다.당백전이 풀리면서 물가가 폭등하는 등 백성들의 원성이 높아지자 1년을 넘기지 못하고 유통이 중단되기에 이른다. 고종 20년(1883년)에 발행된 당오전(當五錢)도 가치를 보장하지 않는 불태환(不兌換) 방식이었다. 구리 함량도 부족해 불신을 조장하고 화폐 질서를 어지럽혔다.운요호(雲揚號) 사건을 빌미로 일본은 개항을 요구했고, 강화도에서 불평등조약(조일수호조규)이 체결(1876년)된다. 조약서에는 부산 외 두 곳(원산, 인천)의 항구를 개방하고, 치외법권을 인정하고, 무관세 무역과 일본 화폐의 유통을 허락한다는 내용이 포함되어 있었다.무관세 무역이 시작되자 일본산 면직물이 조선에 대량으로 유입됐다. 일본의 면직물은 품질과 가격 면에서 조선 면포부터 우월했다. 일본의 저가 공세에 면포 가격이 폭락했고, 면화 생산이 급감하면서 수공업 형태로 유지되던 조선의 '베' 산업이 빠르게 무너져 내렸다.조선 '쌀'은 일본이 눈독을 들이고 있는 상품이었다. 당시 일본은 자국에서 생산된 쌀을 해외에 비싸게 팔고 그 공백을 값싼 조선 쌀로 메우는 이중 교역(interlocking trade) 정책을 펴고 있었다. 조선인의 주식인 '쌀'이 대량으로 수출되면서 쌀값이 올랐고, 백성들의 삶은 날로 곤궁해졌다.시장 개방으로 조선 화폐인 '베'와 '쌀'의 입지가 흔들리자 그 틈새로 일본 화폐가 침투하기 시작했다. 강화도조약 부록에는 일본이 조선에서 자국 화폐를 쓸 수 있다는 조항이 삽입되어 있었다. 빈약하기 짝이 없는 조선의 화폐 질서를 뒤흔들고 월등히 강한 힘을 가진 엔화로 조선 경제를 지배하려는 속셈이었다.일본 상인들은 조선 화폐의 가치가 오르면 쌀을 사서 이익을 남겼고, 반대로 가치가 떨어지면 화폐를 녹여 구리의 원료로 팔았다. 일본은 조선 조정이 언제 화폐를 발행할지도 훤히 꿰뚫고 있었다. 상평통보의 주원료인 구리 대부분을 일본에서 수입했기 때문이다.상평통보는 조악했고, 당시 일본의 기술력으로 조선 화폐를 주조하는 건 너무나 쉬운 일이어서 상평통보를 위조해 들여오는 일도 서슴지 않았다. 환 투기와 시세 조작, 위조 화폐 남발로 조선 경제가 엉망이 되자 조정은 새로운 화폐 질서를 만들기 위한 작업에 착수했다.조정은 화폐 주조를 위해 전환국(典圜局)을 설치하고, 일본의 은본위제를 모방해 화폐 개혁을 도모했다. 갑오개혁(1894년) 때 제정된 '신식화폐발행장정'이 그것이다. 총 7개 조항으로 구성된 이 장정(章程)은 우리나라 최초의 근대식 화폐 규정이다. 주요 내용은 다음과 같다.갑오개혁으로 세금 납부가 100% 금납(金納)으로 바뀌게 되면서 화폐 수요가 급증했다. 새 화폐를 찍기 전까지 외국 화폐를 혼용할 수 있다는 조항(제7조)은 신식 화폐를 무력하게 만들고 일본 엔화를 조선의 돈으로 만들겠다는 책략이 숨겨진 독소 조항이었다. 은 본위제가 작동되려면 은화가 많이 필요한데, 조선은 이를 감당할 만큼의 은을 보유하고 있지 않았다.실제로 은화 발행량은 턱없이 모자랐고, 조정은 주조차익(Seigniorage) 즉 화폐 발행에 따른 이익을 최대화하기 위해 은화 대신 백동화(白銅貨)를 대량으로 주조했다. 당백전, 당오전에 이어 백동화에 이르기까지, 실패가 예견된 길을 걸어간 것이다. 결국 화폐 공급량이 과도하게 늘어나면서 백동화의 가치는 폭락했고, 이는 살인적인 물가 폭등으로 이어졌다.위조 화폐도 범람했다. 당시 조선에는 신식 화폐를 만들 수 있는 기술이 없어서 화폐 주조는 전적으로 일본에 의존하고 있었다. 일본에서 만들어진 가짜 백동화가 밀반입되어 한반도 전역에서 출몰했다. 백동화 남발과 위조 화폐 범람으로 1894년에서 1904년 사이 조선 경제는 극심한 인플레이션에 시달렸고, 민중의 삶은 나날이 궁핍해졌다.1904년, 러일전쟁이 발발하고 제1차 한일협약이 체결되면서 일본인 메가타 다케나로(目賀田種太郎)가 대한제국의 재정 고문으로 부임한다. 메가타는 화폐 질서의 혼란을 바로잡는다는 명분으로 조폐기관인 전환국을 폐쇄하고, 국고 운영과 화폐 사무 일체를 일본 제일은행에 위탁한다는 결정을 내린다. 화폐 주권이 일본으로 넘어간 것이다.