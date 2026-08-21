진보당 충남도당 "'관저 방탄' 장동혁·강승규는 왜 기소 안 했나"

큰사진보기 ▲진보당 충남도당은 지난 2025년 1월 9일 '윤석열 관저 방탄' 기자회견에 나섰던 강승규 국회의원과 장동혁 국회의원을 고발했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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권영창 2차 종합특별검사팀은 지난 14일 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행 당시 '관저 방탄'에 나서 공무집행을 방해한 혐의로 국민의힘 나경원·김기현·윤상현·권영진 의원을 불구속 기소했다고 밝혔다.관련해 진보당 충남도당은 20일 논평을 내고 당시 '관저 방탄'에 참여했던 강승규(예산홍성)·장동혁(보령서천) 국회의원이 빠진 이유를 "납득할 수 없다"고 성토했다.진보당 충남도당은 "늦었지만 당연한 결과"라면서도 "하지만 기소 대상은 위 4명뿐만이 아니라 공권력의 집행을 물리력으로 막아섰던 당시 국민의힘 의원 41명 모두에게 적용되어야 마땅하다"라고 주장했다. 이어 "가장 앞장서서 윤석열 체포 방해를 했던 장동혁, 강승규는 왜 빠졌는지 납득할 수 없다"고 덧붙였다.진보당 충남도당은 "특검의 수사가 특정 의원들에게만 선택적으로 적용되어서는 안 된다"라며 "체포영장 집행을 위해 모인 경찰을 상대로 스크럼을 짜며 진입하지 못하게 막은 것은 명백한 공무집행방해이다"라고 주장했다.앞서 진보당은 지난 2025년 1월 9일 당시 강승규(예산홍성)·장동혁(보령서천) 국회의원에 대한 고발장 제출했다.당시 진보당 충남도당은 이들은 "한남동 (윤석열) 관저를 방문한 국민의힘 국회의원들은 앞장서서 내란수괴를 지키겠다고 선언하고, 공수처의 (법적 절차에 따른) 체포영장을 부정했다"면서 "실제 관저 앞에 머물어 영장집행을 막고자 했다. 이는 내란을 옹호·선동하고 적법한 공무집행을 방해한 것"이라며 고발 이유를 밝혔었다.하지만 해당 고발 사건은 경찰 단계에서 마무리됐다. 21일 진보당 충남도당에 따르면 당시 경찰은 해당 고발건에 대해 '(검찰에) 불송치 결정'을 내렸다.