'어른 살이' 비법을 읽다가 뜨끔 했던 순간

큰사진보기 ▲<여전히 서툰 어른입니다>는 60세 일본인 교수의 '어른 살이' 비결을 소개하고 있습니다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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책 <여전히 서툰 어른입니다>(2021년 10월 출간)는 일본 메이지대학 사이토 다카시 교수가 60세를 맞아 자신의 삶을 회고하면서 어른으로서 지녀야 할 태도를 제시한 '소통 에세이'다.책은 '나', ' 타인', ' 세상', ' 미래' 등 네 가지 주제를 대하는 '어른의 태도'를 언급하고 있다. 여기에는 저자의 삶과 가치관 등 다양한 시선이 녹아있다. 다카시 교수가 일관되게 강조하는 어른의 진정한 삶은 ' 발상의 전환'과 ' 마음가짐'에 있다.일례로 어릴 때부터 키가 작아 고민이 많았던 저자는 작은 키의 장점을 살리려고 부단히 노력했다. 결과는 유리하고 편리한 게 더 많더라는 것이다. 열등감을 '자기 수용'과 ' 드러냄'으로 성장과 발전의 계기로 삼은 것이다.자신의 약점과 콤플렉스는 '마음먹기' 나름이라는 것이다. 인생의 의미는 외부에서 주어지는 것이 아니라 스스로 발견해 키워야 한다는 것이다. 이 외에도 유쾌한 '어른 살이'가 무엇이며, 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 지침과 지혜 그리고 어른의 삶이 주는 매력을 상담하듯 세심하게 안내하고 있다.특히 잘 모르는 것이 있을 때 상담을 요청하거나 전문가의 조언이나 충고를 진지하게 받아들이고 이를 실천해야 한다는 조언도 나온다. 심지어 배우기 위해서는 '응석을 부리는 기술'도 필요하다고 주장한다. 배우는데 모방이 필요하고 이는 결코 허물이 아니라고 한다.모르는 것이 전혀 부끄러운 것이 아니라는 인식도 눈길을 끈다. 진짜 전문가는 자신이 알고 있는 것과 알지 못하는 것을 확실히 구별하며, 진정한 어른 또한 자신이 모르는 것을 모른다고 말할 수 있는 당당함이 있다는 것이다.저자는 "진짜 부끄러운 것은 모르는 것을 아는 척하는 것"이라고 일갈했다. 질문하는 것을 부끄러워하지 말고 질문하지 못하는 것을 도리어 부끄러워해야 한다는 것이다. 과거 자존심을 내세우며 모르는 일을 안다고 했다가 남에게 피해를 주거나 그르친 일이 떠올라 지은이의 솔직하고 수용적인 자세가 부러웠다.나이 들어도 상상하면 현실이 된다는 말도 인상적이다. 상상할 줄 아는 사람들에게 보다 더 많은 기회가 찾아오고 이는 젊음과 열정을 유지하는 비결이라는 것이다. 도전하는 사람들은 무엇보다 초심을 잃지 않으려고 노력한다는 것이다. 이어 왕성한 호기심과 순수한 동심도 강조했다. 돌부리에 걸려 넘어져 울다가도 금세 웃으며 친구들과 뛰어노는 어린아이처럼 신나게 놀 줄 알아야 한다는 것이다.또한 성숙한 어른의 가장 기본 조건은 약속 시간을 잘 지키는 것과 타인의 시간을 생명처럼 아껴야 한다는 주장도 나온다. 회의에서 중언부언하거나 불필요한 말을 장황하게 하는 것은 남의 시간과 발언권을 빼앗는 행위라고 주장한다. 인간의 생명은 무한하지 않기에 시간은 곧 생명이나 마찬가지라는 것이다.책을 덮고 보니 지은이는 책 제목과 달리 육십 평생을 매우 건실하고 모범적인 삶을 구가한 인물이다. 그 점에서 책 제목 '서툰 어른'은 '능숙한 어른'으로 이해해도 무방할 것 같다. 책의 부제 역시 '흔들리지 않고 나답게 살기 위한 어른의 기본기'이다.