이 녀석, 우리 집 베란다가 마음에 들었나 보다

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큰사진보기 ▲스킨답서스작은 한 포기에서 시작해 6년 동안 베란다를 넓혀온 스킨답서스. ⓒ 박경애 관련사진보기

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'어디든 뿌리를 내리면 그곳이 내 집이지.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

스킨답서스, 이 아이가 나와 친구가 된 지도 어느덧 6년쯤 되었다. 처음부터 이렇게 크고 풍성한 녀석은 아니었다. 아주 작은 스킨답서스 한 포기였다. 안방에 습도 조절도 할 겸 물에 담가 수경재배로 키우기 시작했다. 작은 용기에 담긴 초록 잎 몇 장이 전부였던 조그마한 식물이었다.한동안 안방에서 나와 함께 지내던 스킨답서스를 어느 날 베란다로 내놓았다. 햇빛도 보고 바람도 쐬며 자라라고 자리를 옮겨 준 것이었다. 그런데 베란다가 아주 마음에 들었나 보다. 줄기가 하나둘 길어지기 시작하더니 잎도 점점 많아지고 커졌다. 가늘고 여렸던 줄기도 세월이 흐르면서 제법 굵고 튼튼해졌다. 특히 여름이면 생장 속도가 눈에 보일 정도로 빨라진다. 하루가 다르게 줄기를 뻗고 여기저기에서 새잎을 내놓는다.우리 집에서는 물도 자주 주는 편이다. 거의 이틀에 한 번 정도 샤워기로 잎과 화분에 물을 뿌려준다. 일반적으로 스킨답서스는 과습을 조심해야 하는 식물이라고 하지만, 6년을 함께 살아보니 베란다에서 자라는 우리 집 녀석에게는 지금의 방식이 잘 맞는 모양이다. 여름이면 물을 먹고 햇빛을 받으며 더욱 신이 나서 자란다.문제라면 이 녀석이 자기 화분에만 얌전히 머물 생각이 없다는 것이다. 줄기가 길어지다 보면 어느새 옆에 있는 다른 화분으로 넘어가 있다. 처음에는 그냥 줄기만 걸쳐 있는 줄 알았는데, 그대로 두면 그곳에서도 자리를 잡을 기세다. 그래서 나는 다른 화분으로 뻗어나간 줄기를 조심스럽게 걷어 다시 본래 화분 위로 올려놓곤 한다.그러고 보니 오래전에 어느 집에서 보았던 스킨답서스가 생각난다. 그 집에서는 스킨답서스가 거실 벽을 따라 길게 자라고 있었다. 주인은 뻗어나가는 줄기를 핀으로 하나씩 고정해 벽을 타고 자라도록 해두었다. 초록색 잎이 거실 벽을 따라 이어진 모습이 무척 인상적이었다.그때는 그저 '참 멋있게 키웠구나' 하고 바라보았는데, 직접 오랫동안 키워보니 이제는 왜 그렇게 해두었는지 알 것 같다. 이 녀석은 가만히 두면 끝없이 줄기를 뻗어나간다. 방향만 잘 잡아주면 벽을 타고도 얼마든지 자기 세상을 만들어 갈 수 있는 식물이다.너무 길어진 줄기는 가끔 잘라낸다. 그런데 이 친구에게 가지치기는 끝이 아니라 새로운 시작이다. 마디가 있는 줄기를 잘라 흙에 꽂아두면 된다. 특별한 기술을 부리는 것도 아니다. 그냥 흙 위에 꽂아두고 다른 화분과 함께 물을 주며 지켜본다.그러다 어느 날 보면 살아 있다. 어느 새 뿌리를 내리고 새잎을 내밀고 있다. 마치 처음부터 그 화분에서 살았던 것처럼 태연하다. 그렇게 한 포기였던 스킨답서스가 하나둘 늘어났다. 처음의 한 포기에서 잘라낸 줄기가 새로운 포기가 되고, 거기에서 또 줄기가 자라면서 이제는 여러 곳에 스킨답서스가 자리 잡았다.숫자만 많아진 것도 아니다. 6년이라는 시간이 흐르는 동안 식물 자체도 몰라보게 커졌다. 잎은 넓어지고 많아졌으며, 줄기는 처음과 비교할 수 없을 만큼 굵고 튼튼해졌다. 처음 안방에서 수경재배로 키우던 조그마한 한 포기가 지금처럼 풍성하게 자란 모습을 보면 식물이 살아온 시간도 눈에 보이는 것만 같다.스킨답서스는 덩굴성 식물이다. 줄기를 길게 늘어뜨리며 자라기도 하고, 지지할 곳이 있으면 그것을 타고 올라가기도 한다. 마디에서는 공중뿌리가 나기 때문에 번식도 비교적 쉽다. 내가 잘라 흙에 꽂아둔 줄기가 쉽게 뿌리를 내렸던 것도 이런 특성 때문이다.잎은 하트 모양으로 생겼고 초록색 바탕에 노란색이나 연두색 무늬가 섞여 있어 꽃이 없어도 싱그럽고 아름답다. 실내 환경에도 비교적 잘 적응해 식물을 처음 키우는 사람도 어렵지 않게 키울 수 있는 편이다. 실내에서는 꽃을 보는 일이 매우 드물기 때문에 꽃보다는 사계절 푸른 잎과 길게 뻗어가는 줄기를 감상하는 식물이라고 할 수 있다.키우기 쉬운 식물이라고 해서 아무렇게나 두어도 되는 것은 아니다. 일반적으로 물을 지나치게 많이 주어 흙이 계속 축축하면 뿌리가 썩을 수 있으므로 화분의 배수 상태와 흙이 마르는 정도를 살펴가며 물을 주는 것이 좋다.우리 집처럼 물을 자주 주더라도 베란다의 통풍과 햇빛, 계절, 화분 크기 등에 따라 흙이 마르는 속도가 다르기 때문에 각자의 환경에 맞추어 주어야 한다. 햇빛도 마찬가지다. 너무 강한 직사광선을 오래 받으면 잎이 상할 수 있고, 반대로 빛이 지나치게 부족하면 잎의 아름다운 무늬가 흐려질 수 있다. 밝은 간접광이 잘 맞는 식물이다.또 하나 알아둘 것이 있다. 스킨답서스의 잎과 줄기에는 옥살산칼슘 결정이 들어 있어 먹으면 입안과 목 등에 자극을 줄 수 있다. 어린아이나 반려동물이 잎을 뜯어 먹지 않도록 주의하는 것이 좋고, 가지치기를 하면서 나온 수액이 피부에 닿았다면 손을 깨끗이 씻어주는 것이 좋다.그래도 내가 키워본 식물 가운데 이만큼 씩씩하고 재미있는 친구도 드물다. 안방에서 작은 한 포기로 시작해 물속에서 뿌리를 내리던 녀석이 베란다로 나간 뒤 몰라보게 자랐다. 잎이 커지고 줄기가 굵어졌으며, 잘라낸 줄기는 또 다른 화분에서 새로운 삶을 시작했다. 자기 화분이 좁다는 듯 옆 화분으로 줄기를 뻗기도 한다. 그러면 나는 그 줄기를 걷어 다시 제 화분 위에 올려놓는다. 하지만 아마 며칠 지나면 또 어디론가 뻗어갈 것이다.작은 한 포기로 우리 집에 들어온 스킨답서스는 6년이 지난 오늘도 베란다에서 그렇게 자신의 세상을 넓혀가고 있다. 아, 스킨답서스의 꽃말은 '우아한 심성'이라고 알려져 있다. 화려한 꽃으로 자신을 드러내지는 않지만 늘 푸른 잎으로 조용히 자라는 모습을 생각하면 제법 잘 어울리는 말이다.