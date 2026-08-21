얼어붙은 마음에 균열을 내는, 여름의 열기

AD

"우리가 보려고 마음먹은 것만 본다. 본다는 것은 선택의 행위다." <존 버거, 다른 방식으로 보기>

큰사진보기 ▲에티의 여름영화를 보는 것 과 같은 소설 책. 예술과 회화를 좋아하지 않아도 그림이 가지고 있는 의미를 찬찬히 부상시킨다. 아름다운 문장과 함께. ⓒ 노태헌 관련사진보기

문학을 읽는다는 것은 타인의 이야기를 통해 자신을 읽는 것과 같다. 이야기를 읽는 동안 우리는 과거를 마주하고, 현재를 응시하며, 미래를 향해 나아간다. 숱한 이야기들 속에서 우리는 저마다의 이타카를 찾아 헤매고, 때로는 우리가 그토록 찾아 헤매던 이타카가 이미 우리 안에 있었다는 프루스트적 깨달음에 이르기도 한다.이야기는 시공간 속에서 계절을 통과한다. 그 안에 사람이 등장하고, 특별한 관계가 생겨나며, 우연과 필연이 뒤섞인 사건들이 일어나고, 만남과 떠남이 끝없이 이어진다. 누구에게나 자신만의 이야기가 있다. 그리고 결국 우리는 이야기로 이루어진 존재이자, 서로에게 이야기를 건네며 살아가는 존재다. 그중에서도 여름의 이야기, 그리고 여름의 기억은 유독 강렬하다. 뜨거운 태양 아래 열기를 온몸으로 느끼는 감각적인 계절이기에, 여름이라는 시공간에는 오직 그해 여름만이 남길 수 있는 고유한 추억이 새겨진다.루시 스티즈의 장편소설 <에티의 여름>(2026년 8월 출간)에도 그런 열기가 흐른다. 다만 이번 열기는 태양이 아니라 감정에서 비롯된다. 특별한 감정의 열기가 이야기 전체를 서서히 데워간다. 바람을 받아 달리는 파도처럼, 그 여름을 지나는 에티의 기억과 열정이 그녀 안에서 끊임없이 소용돌이친다. 그러기에 <에티의 여름>은 오랫동안 얼어붙어 있던 에티 내면의 겨울이, 여름의 열기 앞에서 서서히 균열을 일으키며 깨어나는 이야기다.루시 스티즈는 본격적인 이야기에 앞서 책의 서문으로 존 버거의 문장을 가져온다.그리고 모든 작가가 고민한다는 소설의 첫 문장으로 "한 여인이 그림 앞에 서 있다"를 선택하고, 상상과 힘과 신비함으로 가득 찬 이야기를 전개해 나간다. 이어지는 챕터의 첫 문장은 "한 이방인이 마을에 들어선다"로, 이 두 문장만으로도 앞으로 펼쳐질 이야기가 얼마나 풍성할지 독자는 예견할 수 있다. 한 여인은 소설의 주인공 에티며, 한 이방인은 이야기의 또다른 주인공인 기자 조지프다.세상으로부터 추방 당한 경험을 지녔거나 여전히 그 경험 속에 있는 두 인물, 세상을 어렴풋하게 알아가는 중인 이 에티와 조지프는 "와라"라는 단 한 문장이 적힌 편지를 계기로 천재 화가 타다의 저택에서 만나게 된다. 모든 만남의 시작이 그렇듯, 우연과 용기가 하나의 불꽃이 되어 사건을 만들고 곧, 이야기를 움직이기 시작한다.관계의 시작에는 언제나 호기심과, 어떤 지점을 향한 시선이 함께 존재한다. 때로는 한 사람의 열기가 먼저 타오르기 시작해도, 다른 한 사람은 그 열기를 미처 알아차리지 못하는 경우가 있다. 무심히 흘려보내던 인생의 어느 지점에서 문득 한 번의 바라봄이 있었고, 그 바라봄으로 인해 이미 많은 것이 달라진것을 느끼는 때는 이미 시간이 많이 지난 후다.<에티의 여름>은 에티의 시선과 조지프의 시선이 한 챕터씩 교차되며 전개된다. 두 사람은 같은 대상을 보고도 서로 다른 것을 생각한다. 이 시선의 간극에는 각자가 살아온 배경과, 지금이라는 현재에서 각자에게 가장 중요한 것들이 보이지 않게 자리 잡고 있다.소설 안에서 이어지는 그림의 이야기, 거장 화가 타다, 에티의 어머니, 전쟁을 겪고 실어증을 안은 채 돌아온 조지프의 형. 이들과 그림을 둘러싼 미스터리 같은 이야기들이 소설이 끝날 때까지 독자가 들고 있는 책을 끝까지 놓지 않게 만든다.작가 루시 스티즈는 영국 출생으로, 파리의 한 미술관에서 그림 한 점 앞에 한 시간씩 앉아 글 쓰는 연습을 스스로에게 부여했다고 한다. 그래서인지 문장이 아름답다. 그림과 사물에 대한 묘사가 마치 소설 속 화실과 저택 안에 직접 서 있는 듯한 감각을 불러일으킨다. 창작이라는 행위의 본질과 예술의 명(明)과 암(暗), 그리고 사람의 운명과 사랑이 서로 어떤 영향을 주고받는지 한 편의 이야기로 그려낸다.작가는 세잔, 고흐 같은 거장이 그린 이미 엄청난 평가를 받는 그림 앞에서 "그 화가의 환경이나 가족, 연인 등 지금 내가 놓치고 있는 것은 무엇인가?"라고 스스로 묻기 시작 했다고 한다. 또한 에티라는 인물이 되어 쓰는 과정이 정신없이 즐거웠던 반면, 가장 힘들었던 점은 그림을 언어로 옮기는 방법을 찾는 일이었다고 말한다.책 속 그림들이 모두 지어낸 것이라 실제 참고할 시각 자료가 전혀 없었기에 머릿속으로 가상의 이미지를 붙들고 정확한 단어를 떠올리려 애쓰다 보니 두통이 날 지경이었다고, 루시 스티즈는 인터뷰에서 밝힌 바 있다. 소설 속 이야기는 그림을 둘러싸고 시작되는데, 소설의 종국은 명화나 예술을 넘어 더 나아가 소중한 어떤 것을 향한다.누군가를 바라본다는 것, 그리고 누군가에게 온전히 보인다는 것 사이에는 얼마나 많은 이야기가 존재하는지. 사랑은 그 간극을 뛰어넘으며 자신만의 색을 찾아가는 여정에 두려움을 떨쳐내게 만들기도 하는지. 이어 독자인 우리는 얼어붙은 채 방치해둔 어느 겨울의 시점을 떠올린다. 그리고 현실로 돌아온다. 작은 결심과 변화라는 각자만의 불꽃과 용기를 품은 채로.그 불꽃을 마음속에 지피는 순간, 우리는 우리가 그토록 찾아 헤매던 이타카는, 언제나 우리 안에서 시절의 일기들을 추억 하며 현재의 여름을 충실히 채우게 된다. 그리고 데워진 열기는 이내 곧 차가워지기도 하지만 또 다른 여름의 열기를 맞을 준비를 하고 있음도 알게 된다. 그렇게 시간이 흘러간다.