공공기관 자회사 노동자들 "명절상여금 120% 지급 등 촉구"

큰사진보기 ▲민주노총 민주일반연맹 공공연대노동조합이 8월 20일 재정경제부 앞에서 명절상여금 120% 지급 촉구 및 자회사 노동자 처우개선을 위한 제도개선 촉구 기자회견을 개최했다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김학균 공공연대노동조합 사무처장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

공공기관 자회사 노동자들이 정부세종청사 재정경제부 앞에 모여 명절상여금 120% 지급과 자회사 노동자 처우개선을 위한 제도개선을 촉구했다.민주노총 민주일반연맹 공공연대노동조합(아래 노조)은 8월 20일 정부세종청사 재정경제부 앞에서 기자회견을 열고 "공기업·준정부기관 예산운용지침에 적시된 명절상여금 120%가 자회사 노동자들에게는 지급되지 않고 있다"며 정부에 대책 마련을 요구했다.2017년 정부의 정규직 전환 가이드라인 발표 이후 자회사 방식으로 전환된 지 9년이 지났지만, 자회사 노동자들이 체감하는 처우는 용역시절과 다를 게 없다는 게 노조 측 주장이다.정규직전환 당시 정부는 용역 시절보다 개선된 처우를 약속했지만, 복지 3종 세트(급식비·복지포인트·명절상여금) 예산이 수년째 편성되지 않아 자회사 자체 재정으로 충당되는 구조가 이어지고 있다는 것이다.김학균 사무처장은 모두발언을 통해 "자회사 운영실태 92개 공공기관 중 절반 이상 기관이 행정인력 인건비조차 별도 편성하지 않아 일반관리비에서 쪼개 쓰게 만들고, 42개 기관은 시중노임단가조차 지키지 않았으며, 31개 기관은 관행이라는 핑계로 불법적인 낙찰률을 적용해 노동자의 몫을 깎아냈다"고 지적했다.이어 "모기관들은 예산운용지침에 적힌 편성할 수 있다는 임의규정 뒤에 숨어 식대와 복지포인트, 명절상여금 지급 책임을 회피하고 있다"며 "이제는 편성한다는 의무 규정으로 못 박아야 한다"고 촉구했다.노조에서 '2025년 공공기관 자회사 운영실태 평가보고서'를 분석한 자료에 따르면 분석 결과 조사대상 92개 기관 중 42개 기관이 시중노임단가를 반영하지 않은 임금을 지급하고 있고, 31개 기관은 낙찰률 제도를 적용해 임금을 지급한 것으로 나타났다.국가계약법상 자회사와 같은 수의계약의 경우에는 낙찰률 적용 규정이 없음에도 관행이 이어지고 있다는 것이다.이대희 시큐텍분과 분과장은 현장발언을 통해 "한국수력원자력은 자회사 정규직 전환 과정에서 낙찰률을 인상하겠다고 약속했지만, 2025년 자회사 운영실태조사에서 예정가격을 100% 적용하고 있다고 발표한 것과 달리 현장에서 확인되는 실제 계약은 여전히 90%대 낙찰률이 적용되고 있다"고 주장했다.그는 또 "국가 중요시설을 관리하고 높은 수준의 책임과 보안업무를 수행하는 노동자들에게 단순노무직 기준의 노임단가를 적용하는 것이 합리적인지 묻지 않을 수 없다"며 특수경비 업무에 맞는 별도의 시중노임단가 조사·발표를 요구했다.최진희 기업은행지부 운영위원은 IBK기업은행 자회사 IBK서비스 사례를 들어 비판했다.그는 "기업은행은 IBK서비스가 이윤을 창출하는 회사가 아니라는 이유로 노동자 성과급은 줄 수 없다고 하면서도, 2023년 국정감사에서는 임원 3명에게 각각 약 3천만 원의 성과급을 지급한 사실이 드러났다"고 지적했다.이어 "자회사 이윤율을 국가계약법상 최대 10%까지 인정되는데도 1.22%로 책정해 처우개선에 쓸 재원을 낮게 잡고 있다"며 이윤율 상향과 시중노임단가 100% 반영, 모·자회사 노사공동협의회 구성을 촉구했다.공공연대노조는 기자회견문을 통해 ▲ 복지3종세트 모회사 예산편성 의무화 ▲ 시중노임단가 이상 임금 설계 및 낙찰률 미적용 ▲ 자회사 운영실태를 공공기관 경영평가에 상향 반영할 것 ▲ 모회사와 자회사 간의 위수탁 자료 공개 ▲ 자회사 노동자 명절상여금 120% 미지급 문제 즉시 해결 촉구 등을 요구했다.