'극우지만 괜찮아'... AfD 집권 현실이 되나

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큰사진보기 ▲2024년 유럽의회 선거 독일 시·군별 최다득표 정당. 독일 연방선거관리관이 제공한 득표율 자료를 바탕으로 제작. ⓒ 신건호 관련사진보기

"우리는 우리 자신의 나라에서 소수자가 되고 싶지 않다."

극우 정당 '독일을 위한 대안'(AfD)이 지지율 1위를 달리고 있다. 지난 8월 ARD의 여론조사에서 AfD는 지지율 28%를 기록하며 독일 전국에서 정당 지지율 선두를 달렸다. 2위 기민·기사련(CDU/CSU)과의 격차는 7%포인트였다.2020년 AfD의 표를 받아 당선된 토마스 케머리히(자유민주당) 주총리에게 전국적인 지탄이 쏟아진 것을 생각하면 격세지감이다. 앙겔라 메르켈 당시 독일 총리까지 케머리히가 AfD의 표를 받아 당선된 것을 '용납할 수 없는 일'이라고 규탄한 바 있다.나치 집권에 대한 트라우마가 깊은 독일에서 극우 정당이 가장 높은 지지를 받는 것은 전례를 찾기 어려운 일이다. 오는 9월 주의회 선거를 앞둔 작센안할트에서 AfD는 40%가 넘는 지지를 받으며 아예 단독 과반까지 넘보고 있다. 만약 AfD가 작센안할트에서 집권에 성공한다면 1945년 이후 처음으로 극우 정당이 주정부를 이끌게 된다.AfD의 성장은 구동독 지역을 기반으로 한다.1989년 베를린 장벽이 무너지고 이듬해 동서독이 통일된 이후, 동독 주민들은 오랜 경제적 박탈감에 시달렸다. 많은 청년이 일자리를 찾아 서독으로 떠났고, 공산주의 정권 시절 세워진 기업들도 통일 이후 구조조정을 거치며 상당수 일자리가 사라졌다.이런 과정에서 동독 주민들 사이에서는 자신들이 통일 독일의 '2등 시민' 취급을 받고 있다는 인식이 자리 잡았다. 경제적 격차뿐 아니라 통일 이후 자신들의 삶과 불만이 중앙 정치권에서 제대로 대변되지 않는다는 불신도 쌓여갔다.2010년대 중반 발생한 난민 위기는 이러한 불만 위에 새로운 갈등을 얹었다. 중앙정부에 대한 불신이 강했던 구동독 지역에서는 난민 수용 정책이 기존의 박탈감을 더욱 자극했다. 이러한 흐름 속에서 2016년 3월 작센안할트 주의회 선거에 처음으로 출마한 AfD는 24.3%를 얻으며 제2당으로 올라섰다.당시 주의회 선거에서 AfD를 선택한 유권자의 92%는 '이슬람의 영향력 확대'를 우려했고, 95%는 난민 유입으로 범죄가 증가할 것을 우려한다고 답했다. 2016년은 새해 벽두 쾰른에서 대규모 성폭력·절도 사건이 발생하면서 난민과 이민 문제를 둘러싼 논쟁이 독일 전역에서 크게 확산된 시기이기도 했다.그러나 이를 이민자나 난민과의 잦은 접촉에서 비롯된 반감으로 설명하기는 어렵다. 구동독 지역의 외국인 비율은 오히려 구서독보다 훨씬 낮았다. 문제는 이민자의 수 자체보다 이들을 둘러싼 인식에 가까웠다. 같은 여론조사에서 AfD 유권자의 92%는 '난민에게 내국인보다 더 많은 지원이 이뤄지고 있다'고 답했다. 또 42%는 '사회적 정의'를 투표 결정에 중요한 의제로 꼽았다.통일 이후 이어진 상대적 박탈감과 지역 쇠퇴, 중앙정치에 대한 불신이 토양이었다면 난민 위기는 이를 폭발시키는 촉매제 역할을 한 셈이다.2024년 6월 유럽의회 선거 이후 화제가 된 지도가 있다. 지역별로 가장 많은 표를 얻은 정당을 나타낸 지도에서 구동독 지역 대부분이 AfD를 상징하는 푸른색으로 물든 것이다. 당시 AfD는 독일 전체에서 CDU/CSU에 이어 두 번째로 많은 표를 얻었다.3개월 뒤인 9월, 이번에는 튀링겐에서 AfD가 32.8%를 얻으며 주의회 제1당에 올랐다. 1945년 이후 독일의 주의회 선거에서 극우 정당이 제1당에 오른 것은 이때가 처음이었다. 이후 CDU와 사회민주당(SPD), 자라 바겐크네히트 동맹(BSW)이 연립정부를 구성하면서 AfD의 집권은 무산됐지만, AfD의 제1당 등극은 그 자체로 독일 정치권에 적잖은 충격을 줬다.불과 3주 뒤 치러진 브란덴부르크 주의회 선거에서도 AfD는 29.2%를 얻어 SPD에 불과 1.7%포인트 뒤진 2위를 기록했다. 특히 AfD는 베를린 인접 지역을 제외한 상당수 지역에서 강세를 보이며 44개 지역구 가운데 25곳을 쟁취했다.선거 뒤 실시된 조사에서는 AfD 지지세가 단순한 항의표를 넘어섰다는 점도 드러났다. 튀링겐에서 AfD를 선택한 유권자의 87%, 작센에서는 78%가 AfD가 극우로 평가되더라도 '옳은 문제를 다룬다면 상관없다'는 취지로 답했다.나치의 집권과 제2차 세계대전이라는 역사적 경험 때문에 독일에서는 '극우'라는 꼬리표 자체가 다른 나라보다 훨씬 무겁게 받아들여져 왔다. 그럼에도 상당수 AfD 지지층에게는 이러한 평가가 더 이상 지지를 거둘 이유가 되지 않은 셈이다. 실제 독일 연방헌법수호청은 지난해 5월 AfD 전체를 '확정적 우익 극단주의' 세력으로 지정했다가 법원 가처분 판결 전까지 보류한 바 있다.여기까지만 보면 AfD의 부상을 통일 이후 여러 문제를 겪어온 구동독 지역의 특수한 현상으로 여길 수도 있다. 하지만 최근의 선거 결과를 보면 AfD의 부상은 더 이상 구동독에 한정된 현상이 아니다.2025년 2월 치러진 독일 연방의회 조기총선에서 AfD는 20.8%의 득표율로 연방의회 제2당에 올랐다. 특히 구서독 지역인 바덴뷔르템베르크에서 19.8%, 라인란트팔츠에서 20.1%를 득표하는 등 2021년에 비해 구서독 지역에서도 두드러진 성적을 거뒀다.물론 당시 총선에서는 아샤펜부르크에서 아프가니스탄 출신 남성이 벌인 흉기 공격 등을 계기로 이민과 치안 문제가 선거 막판의 주요 쟁점으로 떠올랐다. 하지만 AfD의 서독 약진은 총선 한 차례로 끝나지 않았다.지난 3월 바덴뷔르템베르크 주의회 선거에서 AfD는 18.8%의 득표율을 기록하며 2021년 선거(9.7%)의 약 두 배에 이르는 표를 얻었다. 2주 뒤 라인란트팔츠에서는 19.5%를 얻어 5년 전에 비해 11.2%포인트 상승했다. 이는 AfD가 구서독 지역 주의회 선거에서 거둔 역대 최고 득표율이었다.특히 바덴뷔르템베르크의 결과를 눈여겨볼 만하다. 이 지역은 메르세데스-벤츠와 포르셰를 위시한 독일 자동차 산업의 중심지로, 최근 자동차 업체들의 구조조정과 경기 부진이 큰 정치적 문제로 떠올랐다. 실제 전체 유권자에게는 경제가 가장 중요한 선거 의제였다. 그럼에도 AfD 지지층만 놓고 보면 가장 중요한 투표 이유는 범죄·치안이 38%, 유입(이민)이 29%였고 경제는 그 뒤를 이었다.2017년 4월 AfD 전당대회에서 당시 공동대표 외르크 모이텐이 한 말이다. 이민자가 늘어나면서 자신이 살아온 나라에서 결국 소수자가 될 수 있다는 불안은 AfD를 비롯한 극우 정당이 지지를 넓히는 주요한 정서적 기반이 됐다.이민 문제가 가진 정치적 파급력은 한 분야에 그치지 않는다. 노동자에게는 이민자가 일자리를 빼앗아간다는 불만을, 복지에 불만을 가진 사람에게는 정부가 자신보다 이민자를 우선한다는 박탈감을 자극한다. 여기에 치안 문제와 자신이 익숙했던 문화와 환경이 변할지 모른다는 불안까지 겹친다. 경제와 문화, 정부에 대한 불신까지 겹치면서 이민자와 난민은 독일 사회의 여러 불안을 빨아들이는 기폭제가 됐다.특히 2022년 이후 독일에서는 이러한 흐름이 더욱 강해졌다. 우크라이나 전쟁 이후 난민 유입이 다시 늘고 지방정부의 수용 능력을 둘러싼 논란이 불거진 데 이어, 이민자와 난민이 연루된 강력범죄가 잇따라 정치적 논쟁의 중심에 섰다. 2024년 이후 독일에서 극우 정당의 강세가 두드러진 데에도 이러한 배경이 자리하고 있다.이러한 현상은 독일에만 머물지 않는다. 오스트리아에서는 강경한 반이민 정책을 내세운 자유당이 최근 40%에 가까운 지지율로 압도적인 선두를 달리고 있다. 프랑스에서는 국민연합이 차기 대권을 노릴 정도로 세력을 키웠고, 영국에서도 반이민 우익 정당 영국개혁당이 한동안 여론조사 선두를 달렸다.독일에서는 AfD가 오래된 금기를 뚫고 실제로 집권할 가능성까지 거론되고 있다. 오는 9월 6일 주의회 선거가 열리는 작센안할트에서는 최근 여론조사에서 AfD가 연달아 40%를 넘는 지지율을 기록했다. 다른 정당들이 AfD와의 연정을 계속 거부하더라도, 선거 결과에 따라서는 AfD를 제외한 채 안정적인 정부를 구성하는 것 자체가 어려워질 수 있는 수준이다.1945년 이후, 독일 정치는 바이마르 시절 나치의 집권을 허용한 실수를 되풀이하지 않는다는 강한 역사적 합의 위에서 움직여왔다. 그러나 이제 상당수 유권자에게는 '극우'라는 꼬리표보다 이민과 치안에 대한 불안이 더 중요한 투표 기준이 되고 있다.