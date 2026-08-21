동굴 속에서 만나는 수천 년 도자기 역사

7월 22일부터 31일까지 튀르키예를 여행했다. 목적은 유네스코 세계유산 답사. 이번 여행기를 통해 튀르키예의 역사와 문화유산을 살펴보려고 한다.

큰사진보기 ▲지하 동굴에 전시실이 있는 귀라이 도자기박물관 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아바노스 도자기 전시판매장 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이벡스가 돋을새김된 고대 흑도 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲헬레니즘 시대 도자기 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲로마시대 유리기: 로만글라스 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲오스만투르크 시대 도자기 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃 문양과 기하학적 문양이 들어가 도자기와 타일 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃 문양이 들어간 현대 도자기 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲세밀화가 그려 넣어진 도자기 ⓒ 이상기 관련사진보기

귀라이 도자기 박물관의 상징 동물은 아나톨리아 지방의 산양인 것 같다. 간판이나 홈페이지에 산양이 단순하게 도상화해 표현되었기 때문이다. 나중에 전시실에서 아이벡스로 불리는 산양이 도자기에 돋을새김으로 조각된 것을 볼 수 있었다. 이곳 카파도키아자 고원지대여서 농경을 하기 전 수렵시기에는 아이벡스가 중요한 사냥의 대상이었을 것이다. 동굴 형태로 만들어진 박물관 입구를 지나면 은은하게 조명을 한 지하 전시공간이 나온다.전시실은 크게 세 부분으로 이루어져 있다. 첫째가 고대 도자기 전시실이다. 기원전 4000년 전부터 로마 시대를 거쳐 오스만투르크 시대에 이르는 도자기가 시대순으로 전시되어 있다. 이곳에서 도자기 외에 로만 글라스로 알려진 유리기도 전시되어 있다. 둘째가 현대 도자기 전시실이다. 역사적인 도자기에 근거해 현대에 화려하게 만든 예술적 실용적 도자기들이 전시되어 있다. 셋째로 현대 회화 전시실이다. 이곳에는 동시대 화가들의 작품이 교체 전시되고 있다.그 외에도 이곳은 공방을 운영하고 있다. 공방에는 도예가들이 상주하며 작업을 하고 생산된 도자기를 판매하고 있다. 그러므로 박물관 한쪽에 전시관 크기 정도의 공방과 전시 판매실이 갖춰져 있다. 현대 도자기 전시실에 있는 물건들 상당수를 이곳 전시 판매실에서 볼 수 있었다. 그러므로 귀라이 도자기 박물관은 도자기 수집과 전시, 생산과 판매를 함께 하는 종합 도자기 전시 판매관으로 정의할 수 있을 것이다. 그래선지 직원들이 적극적으로 관람객을 안내하는 모습을 볼 수 있다.우리는 먼저 가장 중요한 고대 도자기 전시실로 들어간다. 그것은 역사 속의 도자기를 살펴봐야 카파도키아 도자기 예술의 특성을 알 수 있기 때문이다. 가장 먼저 눈에 들어오는 것이 사람 형상의 도기다. 하나를 제외하고는 대부분 얼굴이 떨어져 나갔는데, 두 손을 모아 무언가 기원하는 모습이다. 여성의 경우 가슴을 크게 표현했다. 그리고 흑도와 홍도가 많은데, 손잡이가 달려 있다.그중 아이벡스가 표면에 돋을새김된 흑도가 눈에 띈다. 내용물을 따를 수 있는 꼭지까지 만들었다. 그리고 색감이 좋은 홍도의 예술성이 돋보인다. 홍도 역시 실용적인 측면에서도 활용도가 높아 보인다. 그다음 단계에는 채색과 도안이 들어간 도자기가 나타난다. 검은색과 붉은색을 사용해서 선과 도형을 그려 넣고, 그 안에 오리나 사슴을 표현했다. 예술성이 한층 높아진 도자기들이다. 바다에서 건져 올린 도자기인지, 도자기에 조개류가 붙어 있다.완벽한 예술성이 가미된 도자기로 기원전 6세기 아나톨리아 지방에서 출토된 것이 있다. 6세기 그리스 시대 제기용으로 제작된 술잔이다. 동물 모양을 하고 있거나 뿔잔 모양을 하고 있다. 좀 더 내려가면 기원전 5~2세기 헬레니즘 시대 도자기도 보인다. 이들은 대개 실용 도자기여서 손잡이가 달려 있고, 사용한 흔적을 발견할 수 있다. 포도주를 담는 병으로 사용된 암포라라 불리는 도자기도 있다.좀 더 후기로 내려오면 헬레니즘 시대 예술성이 뛰어난 도자기도 보인다. 암포라가 화려하게 변신한 것으로, 도기에 그림을 그려 유약을 바른 다음 구워내 자기로 만들었다. 표면에 창과 방패를 든 전사들의 모습을 그려 넣었다. 양 머리 모양의 술잔도 보인다. 등잔으로 사용되었을 도자기도 전시되어 있다. 로마 시대에도 도자기는 계속해서 제작되었다. 그런데 도자기의 수준이 높아 보이지 않는다. 그것은 도자기보다 유리기 생산에 중점을 두었기 때문일 것이다.이곳에는 로마 시대 유리기가 꽤 많이 전시되어 있다. 로만 글라스로 불리는 유리기는 로마 시대 일반화되었다. 그것은 용융제로 쓰이는 나트론(Natron)이 동부 지중해 이집트와 이스라엘 연안에서 발견되었기 때문이다. 기원후 1세기 나트론을 이용한 유리 원료가 대량 생산되면서 유리산업이 발전했고, 중동과 인도를 거쳐 한나라에까지 전해졌다. 비잔틴 시대와 이슬람 시대 대중화되었다. 콘스탄티누스에 의해 로마 수도가 콘스탄티노플로 이전하면서 동방의 유리산업이 발전하게 되었다.이곳에 전시된 유리기는 기원전 30년부터 기원후 330년까지 동부 지중해에서 생산된 초창기 유리기다. 아나톨리아 지역에서 발견되어 이곳에 오게 되었다. 이들 로만 글라스는 색깔이 화려하거나 유리가 얇고 투명하지는 않다. 모양과 형태에서도 완성도가 아주 높은 편은 아니다. 유리기의 형태가 통일적이지 않고 손잡이가 완벽한 타원을 이루지도 않는다. 그것은 작업자의 기술이 최고에 이르지 못했기 때문이다.비잔틴 시대 역시 도자기가 발전하지는 못했다. 그것은 비잔틴 시대 부유층이 금과 은으로 만든 식기를 사용했기 때문이다. 도자기는 서민들의 생활용품으로 화려하기보다는 실용적으로 만들어졌다. 도자기가 화려하게 부활한 것은 이슬람 시대 들어서다. 그것은 무함마드의 말씀을 통해 금은기의 사용이 금지되었기 때문이다. 그로 인해 도자기와 유리기가 식기로 사용되었다.식기로 사용한 쟁반과 접시, 물병과 주전자 등이 보인다. 그리고 이슬람교의 특성상 기하학적이고 장식적인 문양이 선호되었는데, 이것이 도자기를 독창적이고 화려하게 만들도록 했다. 이곳에 전시된 도자기는 대개 오스만 투르크 시대 이즈닉(Iznik)에서 만들어진 작품들이다. 이즈닉 도자기는 황실의 후원으로 16세기 후반 전성기를 맞이했다.이슬람 건축과 모스크의 타일 장식에서도 기하학적이고 화려한 문양이 잘 나타나 있다. 아다나의 울루 자미, 이스탄불의 쉴레이마니에 자미의 벽면 장식에서 그 절정을 이루고 있다. 이즈닉에서 만든 타일이 16세기 후반 바위돔 사원 외부 장식에도 사용되었다고 한다. 그러나 1600년대 들어 더욱 정교하고 값싼 중국산 도자기가 수입되면서 도자기 산업이 쇠퇴하게 되었다.현대 도자기 전시관에는 동시대 활용하는 도자 예술가들의 작품이 전시되어 있다. 이들의 작품은 크게 세 부류로 나뉠 수 있다. 첫째 전통 도자기를 재해석해 만들어진 작품이다. 이즈닉 도자기의 화려한 색채와 문양을 현대적인 기법으로 재현했다. 유지트(İsmail Yiğit)의 작품이 그에 해당한다. 컵과 화병, 연필통, 뚜껑 있는 용기, 액자 등을 만들었는데, 꽃문양이 화려하고 개성적이다. 다른 기법으로 만든 접시와 화병도 보인다.둘째가 도자기를 활용해 입체적인 조각을 만들었다. 새, 말, 양과 같은 동물이 눈에 띈다. 그리고 모스크(사원)을 만들기도 했다. 실용적인 생활용품도 보인다. 아탈라이(Ferhan Atalay) 같은 경우는 실용성보다는 예술성을 추구했다. 동시대 도예가들이 새로움을 추구하다 보니 그런 경향을 보일 수 밖에 없다. 이곳에는 2008년 유엔에서 인정한 인간문화재(도자기 장인) 작품도 전시되어 있다.세 번째 부류의 작품은 세밀화를 도자기에 그려 넣은 다음 유약을 발라 구워냈다. 코윤주(Hikmet Koyuncu)의 작품으로, 이스탄불이 그림의 대상이다. 접시에 이스탄불의 모습을 세밀화로 그려 360°로 펼쳐 놓았다. 세 개의 모스크와 갈라타 타워가 눈에 들어온다. 접시뿐 아니라 다양한 모양의 화병에 이 방법을 적용했다. 나중에 공방에 들러보니 코윤주의 작품이 팔리고 있었다. 그런 측면에서 동시대 예술가들은 예술성과 대중성을 동시에 추구한다.