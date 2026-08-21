산과 호수가 한눈에, 94m 위에서 바라봅니다

큰사진보기 ▲94m 높이 전망대에서 내려다본 서산 들녘의 푸른 도비산과 간월호 방향의 장관. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲흐린 구름 아래 웅장한 자태를 드러낸 서산시 광역 자원회수시설의 94m 타워 전망대 외관. ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아늑한 우드 톤 인테리어와 통유리창 너머 시원한 풍경이 어우러진 전망대 내부. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲가야산과 능선과 천수만,바둑판 같은 논배미가 조화를 이루는 서산의 아름다운 전경. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이들이 환경의 가치를 배우고 체험할 수 있도록 마련된 2층 체험홍보관과 실내 어린이 암벽장 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲소각동과 타워 전망대, 넓은 주차장이 모던하게 잘 조성된 자원회수시설 전경. ⓒ 김지영 관련사진보기

지난 20일 오후, 충남 서산의 하늘은 나지막하고 낮게 깔린 잿빛 구름으로 가득했다. 무더위가 한풀 꺾이고 서늘한 바람이 드문드문 불어오는 계절의 길목, 서산시 양대동의 너른 들판을 가로질러 차를 몰았다.도심의 분주한 거리를 지나 한적한 시골길과 넓게 펼쳐진 논배미 사이를 달리다 보니, 저 멀리 아파트 30층 높이쯤 되어 보이는 거대한 탑 하나가 우뚝 솟아 있는 모습이 눈에 들어왔다. 충남 서산시와 당진시에서 발생하는 생활폐기물을 처리하는 '서산시 광역 자원회수시설'의 타워 전망대였다.흔히 '쓰레기 소각장'이라는 말을 들으면 어둡고 칙칙한 이미지나 차가운 콘크리트 담벼락, 혹은 악취와 매연을 떠올리곤 한다. 누구나 자신이 사는 동네 가까이에는 두길 꺼리는, 이른바 '기피 시설'의 가장 대표적인 공간이었기 때문이다. ​하지만 멀리서 차창을 통해 바라본 이곳의 첫인상은 혐오 시설이라기보다 현대적 건축미를 자랑하는 랜드마크에 가까웠다. 넓게 펼쳐진 초록빛 들녘 한가운데 우뚝 선 높은 굴뚝과 그 끝에 동그랗게 얹힌 전망대 타워는 마치 미래 도시의 탑처럼 흐린 하늘을 받치고 서 있었다.​이곳 서산시 광역 자원회수시설은 전국 최초로 체험 관광 시설과 주민 편익 시설을 한데 결합한 '친환경 체험 관광형 자원회수시설'이라고 한다. 하루에 서산시와 당진시 두 곳에서 배출되는 생활폐기물 200톤을 소각하는 본래의 처리 역할은 기본이다. ​거기에 더해 소각 과정에서 발생하는 고온의 폐열을 활용해 전기를 생산하고, 이를 한국전력 등에 판매해 연간 약 20억 원에 달하는 수익을 창출한다고 한다.이외에도 자원 회수시설 내부와 인근에 들어선 사우나, 찜질방, 어린이 물놀이시설 등에 열원을 공급하는 에너지 순환의 거점 역할을 해내고 있다. ​도시가 내버린 쓰레기가 불꽃을 만나 다시 사람들의 삶을 이롭게 하는 따뜻한 온기이자 소중한 자원으로 재탄생하는 셈이다. 순환의 상징으로 탈바꿈한 현장을 직접 눈으로 확인해 보고 싶었다.입구에 들어서서 엘리베이터를 타고 지상 94m 높이에 위치한 360도 타워 전망대로 향했다. 굴뚝의 역할을 겸하는 이 높다란 탑의 꼭대기 층에 도착해 엘리베이터 문이 열리는 순간, 탁 트인 개방감에 절로 탄성이 터져 나왔다. ​전망대 내부는 따뜻하고 포근한 느낌을 주는 우드 톤의 천장과 깔끔하게 관리된 유광 바닥, 방문객들이 편안하게 앉아 쉴 수 있는 소파와 창가 바 테이블이 배열되어 있었다. 향긋한 커피향과 함께 아늑하게 조성된 내부는 여느 분위기 좋은 카페와 비교해도 손색없을 정도였다. ​무엇보다 방문객의 눈길을 사로잡은 것은 통유리창 너머로 아득하고 광활하게 펼쳐진 충남 서산의 풍경이었다. 비록 맑고 화창한 햇살이 내리쬐는 날은 아니었지만, 94m라는 높이가 주는 압도적인 시야 덕분에 서산의 산과 들, 호수가 한눈에 감싸 안겼다.창가 가까이 다가가 서자, 곧 수확을 앞둔 푸른 벼들이 바둑판처럼 정돈된 논배미 속에서 바람에 흔들리고 있었다. 풋풋한 흙 내음과 벼 향기가 창을 넘어 들어올 것만 같은 상쾌한 착각이 들 정도였다. ​전망대에서는 간월호의 잔잔한 물결부터 도비산과 가야산의 능선, 그리고 저 멀리 서산 시내의 전경까지 360도 파노라마로 감상할 수 있었다. 구불구불 이어지는 시골길과 실개천, 그 곁을 따라 정답게 놓인 축구장과 공원 부지까지 거침없이 펼쳐진 초록의 지평선을 바라보고 있으니 그동안 일상에서 쌓였던 답답함과 스트레스가 시원하게 씻겨 내려가는 듯했다.창가 테이블에 앉아 가만히 창밖을 바라보며 시선의 흐름을 따라가 보았다. 매일 반복되는 일상 속에서 늘 시야가 좁아진 채 바쁘게 걸음을 옮겼던 나 자신을 되돌아보게 되는 순간이었다. ​우리가 매일 무심코 소비하고 내버리는 수많은 부산물이 소각되는 공간 바로 위에서, 이토록 아름다운 자연의 풍경을 조망하고 있다는 사실은 나로 하여금 깊은 울림을 느끼게 했다. 버려진 것들이 모여 가장 뜨겁게 태워지는 장소야말로, 역설적으로 도시에서 가장 높고 눈부신 풍경을 품어내는 지점이 되어주었던 것이다.서산시 광역 자원회수시설이 전국적으로도 유례를 찾기 힘든 특별한 공간으로 꼽히는 이유는 단순히 경관이 훌륭해서가 아니다. 바로 '굴뚝'이라는, 연기만 내뿜던 일방적인 구조물을 시민들과 아이들이 직접 즐기고 체험하는 다채로운 문화·레저 공간으로 과감하게 탈바꿈시켰기 때문이다. 전망대 3층에서 출발하여 굴뚝 외벽을 매끄럽게 휘감고 2층으로 연결되는 85m 길이의 '어드벤처 슬라이드'는 보는 것만으로도 짜릿한 스릴과 호기심을 불러일으켰다.전망대 2층으로 내려오면 아이들과 가족 단위 방문객들이 환경의 소중함을 자연스럽게 배울 수 있는 실내 공간이 펼쳐진다. 알록달록한 색감과 안전한 매트로 조성된 실내 어린이 암벽 등반 시설에서는 아이들이 땀을 흘리며 한 손 한 손 홀드를 잡고 올라가는 건강한 도전을 즐길 수 있다. ​바로 옆에 위치한 체험 홍보관에서는 대형 터치스크린과 인터랙티브 미디어를 활용하여 올바른 쓰레기 분리배출 방법과 자원 순환의 가치를 게임처럼 재미있게 익힐 수 있도록 구성되어 있었다. 아이들은 화면을 터치하며 쓰레기가 어떻게 다시 소중한 자원으로 태어나는지 눈으로 확인하고 손으로 느끼며 친환경적인 삶의 태도를 스펀지처럼 자연스럽게 흡수하고 있었다. ​전망대 입구에 놓인 안내 책자를 찬찬히 읽어보며, 나는 이 시설이 들어서기까지 지나왔을 수많은 시간과 주민들의 치열했던 갈등, 그리고 설득의 과정들을 떠올렸다. 하지만 10여 년이 넘는 긴 시간 동안 소통과 협의를 거쳐 이러한 상생 모델이 탄생하게 되었다. 이곳에서 버려진 쓰레기는 그저 쓸모없이 사그라드는 '소멸'이 아니라, 새로운 가치로 거듭나는 '순환'을 이루고 있었다.​​이곳은 더 이상 도시의 어두운 뒤편에 숨어 있는 단순한 쓰레기 소각장이 아니었다. 버려짐의 끝에서 가장 따뜻하고 새로운 에너지를 만들어내는 생명과 순환의 공간이었으며, 높다란 굴뚝 위에서 시민들에게 서산의 푸른 자연과 탁 트인 풍경을 선물해 주는 휴식처였다.​흐린 하늘 아래서 보낸 8월 오후의 짧은 여정이었지만, 집으로 돌아오는 길 내내 마음속은 그 어느 때보다 따스하고 충만한 온기로 채워지는 것을 느꼈다. 우리가 매일 만들어내는 수많은 버려짐에 대해 다시금 감사와 책임을 생각하게 한 소중한 시간이었다.만약 서산을 찾을 기회가 있거나, 지친 일상의 번잡함 속에서 마음을 정돈하고 새로운 시선을 얻고 싶다면, 서산시 양대동 들녘 끝에 우뚝 서 있는 이 아름다운 타워 전망대에 들러보기를 따뜻한 마음으로 추천한다. 버려진 것들이 모여 만들어낸 가장 눈부시고 따뜻한 반전의 풍경이, 여러분의 지친 마음을 다정하게 감싸안아 줄 것이다.