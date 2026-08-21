천수만 흑수 원인은 "미세조류 증식·사멸"…창리 어민들 "오염원 못 밝힌 발표"

큰사진보기 ▲충남도가 지난달 서산 천수만 창리 해역을 뒤덮은 흑갈색 바닷물과 대량 부유물의 원인을 '미세조류의 대량 증식과 사멸'로 결론 냈다고 20일 밝혔다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남도가 지난달 서산 천수만 창리 해역을 뒤덮은 흑갈색 바닷물과 대량 부유물의 원인을 '미세조류의 대량 증식과 사멸'로 결론 냈다고 20일 밝혔다. 그러나 한 달 가까이 결과를 기다려온 창리 어민들은 "정작 오염원이 어디에서 왔는지는 밝히지 못한 발표"라며 실망감을 드러냈다.도는 이날 배포한 보도자료에서 임성범 해양정책과장이 도청 프레스센터 기자간담회를 열고 "영양염류가 높은 환경에서 미세조류가 대량으로 증식·사멸하면서 발생한 현상"이라고 설명했다고 전했다. 국립해양생물자원관과 국립수산과학원, 충남보건환경연구원 등에 분석을 의뢰하고 충남연구원이 결과를 종합했다는 것이 도의 설명이다.도에 따르면 국립해양생물자원관은 부유물의 우점종을 해양성 미세조류인 헤테로시그마로 판단했다. 국립수산과학원은 해수에서 서해 연안에 사는 와편모류·규조류와 함께 담수산 녹조류·남조류가 섞여 있는 것을 확인했다고 도는 밝혔다.미세조류가 대량 증식한 가장 큰 원인으로 도가 지목한 것은 담수호에 쌓인 영양염류다. 도는 지난 7월 간월호·홍성호·보령호·부남호 등 4개 담수호가 두 차례에 걸쳐 4080만t을 방류했으며, 이는 7월 전체 방류량의 49%에 해당한다고 밝혔다.방류 이후 질산성질소와 인산염 등의 농도 변화가 나타났고, 7월 21일 이후에는 식물플랑크톤 생체량을 나타내는 엽록소-a 농도가 80㎍/L를 넘었다는 것이 도가 제시한 근거다.부유물이 창리 앞바다에 집중된 이유로는 지형과 공사 여건을 함께 꼽았다. 부남호와 간월호 일대는 조류 유속이 낮은 정체수역이어서 방류수의 이동과 확산이 제한됐고, 현장조사에서는 부남호 방조제 수문 틈으로 담수가 계속 새어나오는 정황도 확인됐다고 도는 설명했다. 여기에 창리항 확장공사 과정에서 설치된 오탁방지막이 부유물의 외부 이동을 막으면서 창리 해역에 부유물이 집중됐다는 것이다.어민들의 반응은 냉랭했다. 창리 어민들은 "왜 원인을 명확하게 밝혀내지 못하는지 이해하기 어렵다"며 "홍성호와 부남호의 수질을 정밀 분석하면 오염원이 어디에서 유입됐는지 보다 분명하게 확인할 수 있을 것 같다"고 말했다. 이어 "한 달 가까이 기다린 결과라고 보기에는 분석이 허술하고 실망스럽다"고 했다.어민들이 문제 삼는 지점은 도가 밝힌 '발생 원인'과 아직 확인되지 않은 '오염원' 사이의 간극이다. 도는 미세조류가 증식하고 사멸하면서 흑갈색 물과 부유물이 발생한 과정은 설명했지만, 이를 촉발한 영양염류가 어느 담수호에서 얼마나 유입됐는지는 규명하지 못했다.도는 방류량도 4개 담수호의 합계로 제시했을 뿐, 어느 호소의 방류수가 창리 해역에 어느 정도 영향을 미쳤는지는 특정하지 않았다. 보도자료에는 1차 수질조사 대상에 간월호와 홍성호가 포함됐다고 돼 있으나 개별 수질 수치도 공개되지 않았다.사태 직후부터 어민들이 요구해온 것은 부유물 성분과 담수호 수질을 직접 대조해 유입 경로를 확인해 달라는 것이었다. 이번 조사 결과만으로는 그 요구에 충분히 답했다고 보기 어렵다는 것이 어민들의 주장이다.도가 내놓은 대책은 담수호 유입하천 수질개선 사업, 중점관리 호소 지정, 천수만 청정어장 재생사업, 인공지능을 활용한 모니터링 체계 구축 등 중장기 과제에 무게가 실렸다.그러나 이번 사태의 직접적인 계기로 지목된 대규모 집중 방류를 앞으로 어떤 기준으로 조절할지, 4개 담수호의 방류를 통합 관리할지 등에 대한 구체적인 운영 대책은 제시되지 않았다.임 과장은 "이번 조사에서 확인된 요인을 바탕으로 담수호 방류와 해양환경을 보다 체계적으로 관리하겠다"며 "유사한 이상현상이 재발하지 않도록 재발방지 대책을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다고 도는 전했다.