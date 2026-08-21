장애인이 판매자로... 서산 '느리지만 괜찮은 플리마켓'

큰사진보기 ▲사랑의 열매와 함께 하는 장애인식개선활동 '느리지만 괜찮은 플리마켓' 포스터 ⓒ (사)한국복지문화예술협회 서산장애인주간활동센터 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 20일 취재

오는 9월 11일 충남 서산시청 솔빛공원에 조금 특별한 시장이 선다. 장애인이 행사를 구경하거나 도움을 받는 사람으로 참여하는 것이 아니라 직접 부스를 운영하고 손님을 맞는다. 누군가는 사진작가가 되고, 누군가는 판매한 물건을 포장한다.서산장애인주간센터는 이날 오후 1시부터 사랑의 열매와 함께 하는 장애인식개선활동 '느리지만 괜찮은 플리마켓'을 연다. 행사에는 장애인과 장애아동, 교사 등 약 90명이 참여하고 판매·체험 부스도 7개가량 마련될 예정이다. 이삭특수어린이집 장애아동들도 교사들과 함께 별도 부스를 운영하며 행사에 참여한다.이번 플리마켓은 단순한 물품 판매 행사가 아니다. 센터 측은 장애인 이용인들이 실제 물건을 사고파는 과정을 경험하도록 '경제교육 현장실습'의 의미를 담았다. 장애인들이 직접 손님을 만나 물건을 판매하고, 물건을 건네고 포장하는 일도 맡는다. 교사와 지원 인력이 곁에서 돕지만 가능한 과정은 당사자가 직접 경험하도록 하는 것이 이번 행사의 취지다.역할도 구체적이다. 장애인 예술인 김혜경·지경진씨는 직접 부스를 운영하며 시민들과 만난다. 최영은·김태우씨는 이날 '1일 사진작가'가 돼 행사장을 찾은 시민들의 모습을 카메라에 담는다. 다른 참여자들도 판매와 손님 응대, 물품 포장 등 각자의 역할을 맡는다.박종애 센터장은 "장애인분들이 직접 판매할 수 있도록 교사들이 옆에서 지원할 예정"이라며 "직접 손님을 만나고 역할을 수행하면서 자신감과 용기를 얻고, 시민들과 소통하는 경험을 갖게 하는 것도 중요한 목적"이라고 말했다.플리마켓 참여를 앞둔 장애인 예술인 지경진씨는 설렘을 감추지 않았다. 지씨는 "그냥 기대되고 영광이죠. 저는 부족한데, 제가 보기에는 아직 미약한데 작가로 이해해주셔서 감사드리고요. 기대 잔뜩 하고 있어요"라고 말했다.지씨의 말은 이번 행사가 단순한 체험행사에 머물지 않는 이유를 보여준다. 장애인이 누군가의 도움을 받는 대상으로만 머무는 것이 아니라 자신의 역할과 이름을 갖고 시민들과 만나는 자리이기 때문이다.행사장에서는 판매뿐 아니라 체험 프로그램도 진행된다. 비눗방울을 비롯한 다양한 물품을 판매하고 벼룩시장도 열린다. 복주머니 키링 만들기 등 체험부스와 장애인식개선 퀴즈도 운영할 예정이다.플리마켓 이름은 '느리지만 괜찮은 플리마켓'이다. 우리는 일상에서 빠른 주문과 계산, 능숙한 응대를 당연하게 여긴다. 하지만 이날 시장에서는 물건을 포장하는 데 시간이 조금 더 필요할 수도 있고, 처음 보는 손님에게 말을 건네는 일이 쉽지 않은 판매자도 있을 수 있다.그럴 때 필요한 것은 누군가 대신 해주는 것보다 스스로 해낼 수 있도록 기다려주는 일일지 모른다. 장애인식개선은 교육장에서 장애에 대한 설명을 듣는 것만으로 이뤄지지 않는다. 같은 지역에 사는 사람들이 판매자와 손님으로 만나고, 물건을 사고, 말을 나누고, 서로 다른 속도를 경험하는 것 역시 장애에 대한 생각을 바꾸는 계기가 될 수 있다.9월 11일 솔빛공원에서는 도움을 받는 사람을 넘어, 자신의 역할을 가진 지역사회의 한 구성원으로 서는 모습이 펼쳐진다. 바로 '느리지만 괜찮은 플리마켓'이 시민들에게 보여주고자 하는 풍경이다.