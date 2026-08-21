광주역세권 2만호 더 짓는다... 광주시, 정부에 추가 지정 건의

큰사진보기 ▲경기 광주시가 박관열 시장이 지난 18일 정부세종청사에서 김이탁 국토교통부 제1차관을 만나 광주역세권 추가 공공주택지구 지정과 국가산업단지 조성 등을 요청했다고 20일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

AD

경기 광주시가 광주역세권 일대에 공공주택 2만호를 추가 공급하고 국가산업단지를 조성하는 방안을 정부에 건의했다.광주시는 박관열 시장이 지난 18일 정부세종청사에서 김이탁 국토교통부 제1차관을 만나 광주역세권 추가 공공주택지구 지정과 국가산업단지 조성 등을 요청했다고 20일 밝혔다.이번 건의는 지난 13일 발표된 4500호 규모 광주역세권 공공주택지구와 연계해 주거뿐 아니라 산업과 일자리 기능을 갖춘 자족도시를 조성하기 위한 것이다.시는 광주역세권 주변에 2만호 규모의 공공주택지구를 추가하고 30만㎡ 규모 국가산업단지를 조성하는 방안을 제시했다.국가산단에는 삼성전자와 SK 등 대기업과 연계한 연구개발(R&D) 시설과 반도체 소재·부품·장비 기업 등을 유치한다는 구상이다.박 시장은 곤지암읍 일원에도 용인 반도체클러스터와 연계한 국가산업단지 조성 기반을 마련해 줄 것을 건의했다.이를 위해 자연보전권역 내 공업용지 조성 규모를 현행 6만㎡ 이하에서 30만㎡ 이하로 확대할 수 있도록 수도권정비법 시행령을 개정해 달라고 요청했다.김이탁 차관은 추가 공공주택지구 지정에 대해 국가개발계획과의 조화를 고려해 추가 단지 조성 방안을 검토하겠다는 입장을 밝혔다고 시는 전했다.국가산업단지에 대해서도 기업 유치 협의 등 구체적인 여건이 마련될 경우 협조하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.박관열 시장은 "광주시가 자족도시로 성장하려면 주택 공급뿐 아니라 일자리와 산업, 생활 기반시설이 함께 확충돼야 한다"며 "공공주택지구와 국가산업단지 조성을 위해 중앙정부와 지속적으로 협의하겠다"고 말했다.