하남시, 교산지구 학교복합시설 공모 선정... 240억 원 확보

큰사진보기 ▲경기 하남시가 교산 공공주택지구에 추진하는 학교복합시설 ‘어울림(林)캠퍼스’가 교육부 공모사업에 선정됐다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 교산 공공주택지구에 추진하는 학교복합시설 '어울림(林)캠퍼스'가 교육부 공모사업에 선정됐다.하남시는 교육부의 '2026년 학교복합시설 2차 공모사업'에 어울림캠퍼스가 최종 선정돼 240억4600만 원의 지원비를 확보했다고 20일 밝혔다.어울림캠퍼스의 총사업비는 481억 3900만 원이다. 교육부가 약 절반을 지원하고 경기주택도시공사(GH)가 240억 7300만 원, 하남시가 2000만 원을 각각 부담한다.시는 공모 선정을 위해 경기도와 경기도교육청, 경기도광주하남교육지원청, GH 등과 협의체를 구성하고 업무협약을 체결해 사업을 준비해 왔다.어울림캠퍼스는 교산지구 1생활권 내 가칭 교산1중학교 부지에 연면적 8790㎡, 지하 1층~지상 4층 규모로 조성된다. 교산1중학교는 남한중학교를 이전해 신설할 예정이다.시설에는 실내수영장과 다목적체육관, 청소년수련시설, 3D 메이커스페이스, 돌봄·방과후교실, 생활문화센터 등이 들어선다. 중학교와 연계한 지하 통합주차장도 조성된다.학생과 주민이 함께 이용하는 시설인 만큼 이용 동선은 분리할 계획이다. 인접 근린공원과 공유운동장 등 주변 시설과의 연계도 추진한다.시는 향후 GH의 설계 공모와 인허가 등 행정절차를 진행해 교산1중학교 개교 예정 시점인 2030년 3월까지 시설을 준공할 계획이다.이현재 시장은 "교산 3기 신도시를 교육과 문화 중심의 미래형 도시로 만드는 계기가 될 것"이라며 "학생과 시민이 함께 이용할 수 있는 시설로 조성하겠다"고 말했다.