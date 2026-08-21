성남시민 자전거·PM 보험 자동 가입... 내년 8월까지 보장

큰사진보기 ▲성남시민 자전거 및 PM보험 홍보문 ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시가 시민을 대상으로 한 자전거와 개인형 이동장치(PM) 보험을 갱신했다.성남시는 DB손해보험 등 5개 보험사와 '성남시민 자전거 및 개인형 이동장치 보험' 계약을 체결했다고 밝혔다. 보장 기간은 2027년 8월 19일까지다.성남시민은 별도의 가입 절차 없이 자동으로 보험에 가입되며 전국에서 발생한 자전거와 전동킥보드 등 PM 관련 사고에 대해 보장받을 수 있다.보장 대상은 자전거·PM을 직접 운전하거나 탑승하던 중 발생한 사고와 보행 중 운행 중인 자전거·PM으로 인해 피해를 본 사고 등이다.사고로 사망하면 1500만 원, 후유장해가 발생하면 장해 정도에 따라 최대 2000만 원이 지급된다.4주 이상 치료가 필요한 진단을 받은 경우 진단 기간에 따라 30만~70만 원의 상해진단 위로금을 받을 수 있다. 6일 이상 입원하면 20만 원의 입원 위로금도 지급된다.자전거·PM 운전 중 타인을 다치게 하거나 사망하게 해 형사책임이 발생한 경우에는 벌금 최대 2000만 원, 변호사 선임비용 최대 200만 원, 교통사고 처리지원금은 피해자 1명당 최대 3000만 원까지 보장한다.성남시는 2013년부터 시민 자전거 보험을 운영해 왔으며 이후 개인형 이동장치 사고까지 보장 범위를 확대했다.보험금 청구 등 자세한 사항은 보상 접수센터를 통해 확인할 수 있다.