남양주시, 전국 첫 신도시 상생모델 '왕숙 파트너스센터' 개소

큰사진보기 ▲남양주시는 20일 금곡동 경기동부상공회의소에서 ‘왕숙 파트너스센터(Wangsuk Partners Center)’를 개소했다고 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 왕숙신도시 등 대규모 개발사업에 지역업체의 참여를 확대하기 위한 전담 협력창구를 마련했다.남양주시는 20일 금곡동 경기동부상공회의소에서 '왕숙 파트너스센터(Wangsuk Partners Center)'를 개소했다고 밝혔다.시는 신도시 개발사업과 지역업체를 연계하는 형태의 상생협력센터는 전국 지방자치단체 가운데 처음이라고 설명했다.센터는 신도시 조성사업에 참여하는 시행사·시공사와 지역업체 사이의 정보 격차를 줄이고 지역업체의 사업 참여를 지원하는 역할을 맡는다.지역업체에는 공사 발주계획과 하도급 관련 정보를 제공하고 상담, 계약 지원, 협력업체 등록 연계 등 사업 참여 과정을 지원한다. 시공사에는 남양주지역 업체 현황과 관련 정보를 제공해 지역업체 활용을 유도할 계획이다.운영에는 남양주시와 경기동부상공회의소, 한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH)가 참여한다. 김상수 남양주시 부시장이 센터장을 맡는다.현재 남양주에서는 왕숙·왕숙2·진접2지구와 양정역세권 등 4개 지구, 1600만㎡ 규모의 개발사업이 진행되고 있다. 38개 공구에는 현대건설과 금광기업, 쌍용건설, 대우건설 등 19개 건설업체가 참여하고 있다.남양주에는 건설공사와 용역, 인력, 자재 등 관련 지역업체 약 6000개가 등록돼 있다. 시는 센터를 통해 이들 업체와 시행사·시공사 간 연계를 강화한다는 방침이다.앞서 시는 지난 12일 시행사와 시공사, 지역업체가 참여하는 상생협력 간담회를 열어 지역업체 참여 확대와 정보공유 방안을 논의했다.시는 앞으로 시공사와의 간담회와 업무협약을 추진하고 인허가 등 행정절차를 지원하기 위한 공공개발사업 실무협의회도 운영할 계획이다.최현덕 시장은 "대규모 개발사업의 성과가 지역사회와 시민에게 돌아갈 수 있도록 지역기업의 참여를 확대하겠다"며 "왕숙 파트너스센터가 시행사와 시공사, 지역업체를 잇는 실질적인 협력창구가 되도록 하겠다"고 말했다.