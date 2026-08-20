용인시, 동백~신봉선 등 3개 도시철도 사전타당성조사 착수

큰사진보기 ▲용인시는 동백~신봉선 신설과 용인경전철 광교 연장, 언남~동천선 신설 등 3개 사업을 대상으로 앞으로 1년간 사전타당성조사 용역을 진행한다고 20일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시가 동백~신봉선 등 3개 도시철도 사업의 조기 추진을 위한 사전타당성조사에 착수한다.용인시는 동백~신봉선 신설과 용인경전철 광교 연장, 언남~동천선 신설 등 3개 사업을 대상으로 앞으로 1년간 사전타당성조사 용역을 진행한다고 20일 밝혔다.동백~신봉선과 용인경전철 광교 연장 사업은 지난해 12월 국토교통부 승인을 거쳐 제2차 경기도 도시철도망구축계획에 반영됐다.동백~신봉선은 용인경전철 동백역에서 GTX-A·수인분당선 구성역과 신분당선 성복역을 거쳐 신봉동을 연결하는 14.7㎞ 노선이다. 용인플랫폼시티를 통과하며 시가 추진 중인 경기남부광역철도와의 연계도 고려하고 있다.용인경전철 광교 연장선은 기흥역에서 흥덕지구를 거쳐 신분당선 광교중앙역까지 연결하는 6.8㎞ 노선이다. 수원시 구간을 통과하는 만큼 향후 노선과 사업 추진 방안 등에 대한 두 지자체 간 협의가 필요하다.언남~동천선은 동백~신봉선에서 언남동을 통해 분기해 단국대학교 등을 경유하는 6.87㎞ 노선이다. 경기도 도시철도망구축계획에는 반영되지 않았지만, 시가 동백~신봉선 개통을 전제로 분석한 결과 비용 대비 편익(B/C)이 1.23으로 나타났다.시는 이번 용역을 통해 각 노선의 경제성과 사업 타당성을 다시 검토하고 최적 노선과 역사 위치 등을 분석할 계획이다.특히 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지 등 반도체클러스터 개발과 언남공공지원민간임대주택 공급촉진지구, 용인플랫폼시티 등 주요 개발사업의 변화도 반영할 방침이다.SRT와 GTX, 수인분당선 등 기존 철도망과 경부지하고속도로 등 신규 교통시설과의 입체 교차 및 안전성 확보 방안도 검토한다.시는 사전타당성조사 결과를 토대로 향후 예비타당성조사 등 후속 행정절차에 대응할 계획이다.이상일 시장은 "예비타당성조사가 각 도시철도 사업의 계속 추진 여부를 좌우하는 만큼 사전타당성조사를 통해 필요한 사항을 치밀하게 준비하겠다"며 "경제성을 높일 수 있는 방안을 마련해 철도망 확충을 바라는 시민들의 기대에 부응하겠다"고 말했다.