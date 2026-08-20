이진숙, 5.18보상법 패싱? "본회의서 의도적 무시"

큰사진보기 ▲손솔 진보당 의원이 20일 국민의힘 이진숙 의원(대구 달성군, 초선)이 5.18 민주화운동 관련 보상법 표결을 의도적으로 무시했다며 의원직 사퇴를 요구했다. 손 의원이 SNS에 올린 영상과 사진. ⓒ 손솔 관련사진보기

AD

"제가 이 의원 정반대 위치에 앉아 있어 그 순간과 장면을 직접 봤다. 너무 황당해서 영상을 찍을 수밖에 없었다. 이 의원이 전광판 바로 오른쪽에 앉아 있는데, 제가 표결 뒤 건너편을 보니 이 의원이 표결도 하지 않은 채로 고개를 숙이고 다른 일을 하고 있더라. (법안에 대한) 의도적인 무시가 아니면 이렇게 하긴 어렵다."

큰사진보기 ▲손솔 진보당 의원은 20일 <오마이뉴스> 통화에서 “제가 제 표결 뒤 건너편을 보니 이진숙 의원이 표결을 안 한 채로 고개를 숙이고 다른 일을 하고 있더라. 의도적인 무시가 아니면 이렇게 하긴 어렵다”라고 황당함을 토로했다. 해당 법안 표결 당시 이 의원 모습을 찍은 영상 GIF (제공: 손솔 의원). ⓒ 손솔 관련사진보기

큰사진보기 ▲이진숙 국민의힘 의원이 본회의장에 있으면서도 표결하지 않은 ‘5.18 민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률 일부개정법률안’. ⓒ 의안정보시스템 관련사진보기

'5.18 폄훼 논란'을 일으킨 이진숙 국민의힘 의원(대구 달성군)이 20일 국회 본회의에 상정된 '5.18 민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률 일부개정법률안'에 대한 표결을 의도적으로 '패싱'했다는 비판이 나왔다.손솔 진보당 의원(비례대표)은 이날 본인 페이스북에 "이 의원은 본회의장에 있으면서도 이 법에 표결을 하지 않았다"며 법안 표결 당시 영상을 올렸다.해당 영상에 따르면, 이 의원은 본회의장에서 자기 자리를 지키고 있는 상황이다. 이와 함께 올린 사진엔 해당 법안 표결 현황도 나와 있는데, 이 의원은 찬성(녹색)이나 반대(적색), 기권(황색)을 의미하는 색이 아니라 아예 자리에 없는 상태인 '흰색'으로 표기돼 있었다.손 의원은 이 상황을 공개하면서 "(이진숙 표결 거부는) 충격이고, 의원으로서 직무유기"라며 "5.18 모욕 행사까지 열어놓고 뭐하는 짓인가. 사퇴하라"고 썼다.그는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서는 일부 의원들이 본회의장에서 잠깐 전화를 받거나 하는 등 실수로 표결을 놓치는 경우는 봤어도, 이 의원처럼 자리에 앉아 있는 채로 표결을 하지 않고 거부하는 경우는 처음 봤다면서 황당함을 토로했다.손 의원은 "(이 의원이) 다음 안건이 용혜인 기본소득당 의원이 찬성토론을 한 '사회연대경제기본법안'이었는데, 이 의원은 거기엔 '반대' 표시를 명확히 눌렀다"고도 전했다. 앞서의 표결 불참을 '의도적'이라고 본 이유 중 하나다.해당 법안은 5.18 민주화운동 관련자의 정신적 손해배상 청구권에 대해 소멸시효를 적용하지 않도록 하는 특례를 신설하는 내용으로, 피해자들이 시기에 관계없이 국가배상을 청구할 수 있도록 하려는 데 법안 취지가 있다. 이날 본회의에서 재석 185명 중 찬성 165명, 반대 8명, 기권 12명으로 원안 가결됐다.한편 5·18 단체들은 이날 국민의힘 당사를 항의 방문, 5·18 폄훼 논란을 빚은 이 의원 제명을 촉구했다. 이들은 장동혁 대표가 이 의원을 징계하지 않아 역사 왜곡에 면죄부를 주고 있다며 "이진숙을 즉각 제명하라", "국민의힘 해체하라"고 외쳤다.