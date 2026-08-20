심우정 '내란 중요임무' 혐의 재판행... '대검 계엄수사팀' 문건 확인

큰사진보기 ▲심우정 전 검찰총장. 2026-07-16 ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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심우정 전 검찰총장이 12·3 비상계엄 당시 계엄사령부 합동수사본부에 검사를 파견하기 위한 준비를 지시하는 등 내란 과정에서 중요한 임무에 종사한 혐의로 재판에 넘겨졌다.특히 종합특검은 대검찰청 압수수색을 통해 비상계엄 당일과 직후 대검 내부에서 '241203 계엄수사팀(후보)', '절차정리', '비상계엄하 재판관할' 등 문건이 작성됐고 여러 형태의 검사 명단이 작성·검토된 사실을 확인했다고 밝혔다.20일 오후 권창영 2차 종합특별검사팀은 심 전 총장과 전무곤 전 대검찰청 기획조정부장을 각각 내란중요임무종사 및 직권남용권리행사방해 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다.종합특검이 심 전 총장에게 적용한 내란중요임무종사 혐의의 핵심은 비상계엄 선포 직후 검찰에서 이뤄진 일련의 움직임이다.특검은 심 전 총장이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 때부터 이튿날 새벽까지 계엄사령부 합동수사본부에 검사를 파견하기 위한 절차를 정리하고 파견 검사 명단을 작성하도록 했다고 판단했다. 또 포고령 위반자들을 수사·기소하기 위한 수사관할과 재판관할을 검토한 문건을 작성하게 하고, 검찰 내부에 포고령 위반자 전담 수사팀을 구성하는 방안까지 검토하도록 지시했다고 봤다.특검은 이 같은 행위가 내란 과정에서의 '중요임무 종사'에 해당한다고 판단했다. 검찰총장의 권한을 남용해 대검 소속 검사들에게 의무 없는 일을 하도록 했다며 직권남용 혐의도 적용했다.특검은 대검 압수수색을 통해 이와 관련한 문건들이 실제 작성됐고, 여러 형식의 검사 명단 역시 작성되거나 검토된 사실을 확인했다고 밝혔다.이번 기소는 앞서 박성재 전 법무부 장관 사건 1심 판결에서 인정된 사실관계와도 맞닿아 있다.박 전 장관 사건 재판부는 비상계엄 당일 박 전 장관이 심 전 총장에게 전화해 계엄사령부 합수부 검사 등 인력 파견 요청에 협조하도록 지시했고, 심 전 총장이 이를 소관 부서에 이행하도록 했다고 판단했다.당시 재판부가 인정한 구조가 '박성재→심우정→대검 소관부서'였다면, 이번 종합특검 수사에서는 그 지시 이후 대검 내부에서 실제 검사 파견 명단과 계엄수사팀 후보, 포고령 위반자 수사·재판 관할 관련 문건까지 작성된 사실이 확인된 셈이다.당시 대검 기획조정부장이던 전무곤 전 부장도 함께 기소됐다.특검은 전무곤 전 부장이 심 전 총장과 순차적으로 공모해 기획조정부 소속 검사들에게 포고령 위반자 등에 대한 수사·재판 관할과 절차를 검토하게 하고, 이를 정리한 '비상계엄하 재판관할' 등의 문건을 작성·보고하게 했다고 판단했다.한편 종합특검은 심 전 총장에게 윤석열씨의 구속취소 결정 당시 즉시항고를 포기하고 석방을 지휘한 데 대한 직권남용 혐의도 적용했다.특검은 심 전 총장이 자신과 윤씨, 김건희씨 및 내란 가담자들의 이익을 위해 검찰총장의 지휘권을 남용했다고 판단했다.특별수사본부 검사들에게 구속사유가 소멸되지 않은 윤씨를 석방하게 하고, 구속취소 결정에 대한 즉시항고권 행사를 방해해 의무 없는 일을 하게 했다는 것이 심 전 총장에게 적용된 공소사실 요지다.이에 따라 재판에서는 심 전 총장의 즉시항고 포기 지휘가 당시 법률 해석에 따른 검찰총장의 정당한 지휘권 행사였는지, 아니면 특정인들의 이익을 위한 권한 남용이었는지도 함께 다뤄지게 됐다.종합특검은 앞서 7월 14일 심 전 총장과 전 전 부장에 대해 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의로 구속영장을 청구했다. 그러나 법원은 두 사람의 주거가 일정하고 증거인멸이나 도주 우려가 있다고 보기 어렵다며 영장을 기각했다. 특검은 이후 불구속 상태에서 수사를 이어가다 이날 두 사람을 재판에 넘겼다.