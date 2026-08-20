민주당 세종시당 첫 상무위 "행정수도 완성" 다짐

큰사진보기 ▲20일 열린 민주당 세종시당 새 지도부 제1차 상무위원회 ⓒ 민주당 세종시당 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주당 세종시당은 20일 오전 세종시의회 6층 의정실에서 제1차 상무위원회를 개최했다. ⓒ 민주당 세종시당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲20일 오전 더불어민주당 김민석 대표가 세종시 은하수공원을 찾아 고(故) 이해찬 전 국무총리의 묘역을 참배했다. 가운데 김민석 당대표, 왼쪽 이강진 민주당 세종시당위원장, 오른쪽 조상호 세종시장 ⓒ 민주당 세종시당 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

더불어민주당 세종특별자치시당이 이강진 신임 시당위원장 체제의 본격적인 당무 정비에 들어갔다. 20일 열린 제1차 상무위원회에서는 시당 운영을 위한 주요 조직을 구성하고, 행정수도특별법의 연내 통과를 위해 세종시 중심의 요구를 넘어 다른 시·도와의 상생과 협력을 강조하는 전략이 논의됐다.민주당 세종시당은 이날 오전 세종시의회 6층 의정실에서 제1차 상무위원회를 개최했다. 이날 회의에는 이강진 세종시당위원장과 강준현 세종시을 국회의원을 비롯해 백현만 사무처장 및 민주당 소속 시의원들이 대거 참석해 주요 당무를 처리하고 지역 현안에 대한 심도 있는 논의를 진행했다.이번 상무위원회는 이강진 위원장이 새로운 시당위원장으로 선출된 이후 열린 첫 회의다. 이에 따라 새로운 지도부 체제에서 시당을 운영하기 위한 당직과 각종 위원회 구성 등 당헌·당규에 따른 절차를 진행하는 데 무게가 실렸다.이날 회의에서는 수석대변인에 김효숙 세종시의원이 선임되는 것을 비롯해 대변인단 구성과 지명직 운영위원 구성 등이 이뤄졌다. 또 당원자격심사위원회와 예산결산위원회 등 시당 운영에 필요한 주요 조직 구성안이 안건으로 다뤄졌다.이날 이강진 시당위원장은 시당의 역할에 대해 여당으로서의 책임감을 갖고 정책 및 기획 기능을 강화해 세종시의 미래를 위한 밑그림을 구체화하는 데 노력하겠다고 밝혔다.이어 이 위원장은 "연속집권을 이뤄내기 위해 시당은 당원과 시민의 목소리를 제대로 반영해 민생을 챙기고 활동의 범주를 확대해 나갈 것"이라며 "행정수도특별법 통과의 국민 공감대를 얻기 위한 홍보와 논거 마련에 주력하겠다"고 강조했다.강준현 국회의원은 행정수도특별법의 조속한 처리를 위해 세종시를 넘어 다른 시·도와의 협력과 공감대를 넓혀가는 노력이 필요하다는 취지의 의견을 제시했다. 행정수도 완성이 국가균형발전과 지역 간 상생으로 이어질 수 있다는 점을 적극적으로 알리고, 충청권을 비롯한 다른 지역과도 협력의 폭을 넓혀야 한다는 것이다.특히 시·도 간 공동 대응 등 다양한 방식의 협력을 통해 행정수도특별법의 필요성에 대한 국민적 공감대를 확산할 필요가 있다는 의견도 제시됐다.강 의원은 이와 함께 시당 운영의 투명성 강화도 강조했다. "시당의 예·결산 집행 과정을 당원이 잘 살펴볼 수 있도록 투명하고 공정한 시스템을 구축해야 한다"고 제안했으며, "중앙당과 시당, 시와 의회가 긴밀하게 협력해 실질적인 행정수도로 도약할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 밝혔다.민주당 세종시당은 앞으로 정기적인 당무회의와 현장 소통을 통해 당원 간 결속을 강화하고, 시민 생활과 밀접한 지역 현안을 발굴해 정책에 적극 반영해 나갈 방침이다.한편 이날 오전 더불어민주당 김민석 대표는 세종시 은하수공원을 찾아 고(故) 이해찬 전 국무총리의 묘역을 참배했다. 김 대표는 참배 후 이해찬 전 총리의 정치적 유산을 계승해 민주당의 연속 집권을 위한 기반을 만들겠다는 취지의 메시지를 내놨다.이강진 위원장 체제의 첫 상무위원회를 통해 조직 정비에 들어간 세종시당 역시 당내 결속을 다지는 동시에 행정수도특별법을 비롯한 지역 현안에 대한 정책 역량을 강화해야 하는 과제를 안고 있다. 새 지도부가 이날 제시한 행정수도특별법의 국민적 공감대 확대와 지역 현안의 정책화를 어떻게 구체적인 성과로 이어갈지 주목된다.