서산 제2청사 옆 주차장, 완공 내년 5월로 미뤄져

큰사진보기 ▲서산시 제2청사와 동부전통시장 사이에 조성 중인 공영주차장의 완공 시점이 내년 5월로 미뤄질 전망이다. 지난해 10월 말 공사장 펜스가 설치된 이후 공사 진척이 눈에 띄지 않으면서 동부전통시장 상인과 이용 시민들 사이에서는 완공 시기를 묻는 목소리가 이어져 왔다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲현장 안내문에는 준공 예정일이 2026년 11월 7일로 적혀 있지만, 실제 완공 시점은 이보다 약 6개월 늦은 내년 5월로 예상된다. ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시 제2청사와 동부전통시장 사이에 조성 중인 공영주차장의 완공 시점이 내년 5월로 미뤄질 전망이다. 현장 안내문에 적힌 준공 예정일인 2026년 11월 7일보다 약 6개월 늦어진 일정이다.지난해 10월 말 공사장 펜스가 설치된 이후 공사 진척이 눈에 띄지 않으면서 동부전통시장 상인과 이용 시민들 사이에서는 완공 시기를 묻는 목소리가 이어져 왔다. <서산시대>가 지난 5월 12일 공사 지연 문제를 보도한 뒤 진행 상황을 다시 확인한 결과, 지연의 직접적인 원인은 예산 문제가 아니라 터파기 과정에서 예상하지 못한 지하 구조물과 시설물이 잇따라 확인되면서 설계변경이 필요해졌기 때문인 것으로 나타났다.서산시 담당자는 <서산시대>와의 통화에서 "터파기 과정에서 공사 구간과 맞닿은 기존 옹벽의 기초 저판이 예상보다 안쪽까지 들어와 있는 것을 확인했다"며 "당초 건물 기둥이 설치될 위치와 겹쳐 옹벽에 영향을 주지 않는 방향으로 기둥 위치를 옮기고 구조 검토와 설계변경을 진행했다"고 설명했다.현장에서는 이 밖에도 예상하지 못했던 문제가 추가로 확인됐다. 공사 현장 소장은 "터파기를 하다 보니 기존 고압선이 묻혀 있었고 옹벽 주변에서는 폐기물도 나왔다"며 "이런 문제들 때문에 설계변경만 두 차례 하게 돼 부득이하게 공사가 늦어졌다"고 말했다.시 설명에 따르면 해당 구간은 인접 아파트 옹벽과 과거 시가 조성한 공원 쪽 옹벽이 맞물려 있는 곳으로, 책임 소재를 특정하기는 어렵다는 입장이다. 설계변경에도 당초 계획한 주차 규모는 유지될 예정이다. 시 담당자는 "기둥 위치를 조정하고 일부 구조를 변경하는 방식으로 주차 면수가 줄지 않도록 설계를 다시 했다"며 "당초 계획한 273면은 그대로 확보할 예정"이라고 말했다.사업비는 현재 시가 밝힌 기준으로 총 100억 원이다. 시비와 도비가 각각 50억 원씩 투입된다. 다만 설계변경 절차가 아직 마무리되지 않은 만큼 최종 공사비가 당초 계획과 같을지는 확정되지 않았다. 현장 소장도 "현재 설계변경이 진행 중이어서 공사비가 기존과 같을지는 아직 알 수 없다"고 말했다.공사는 최근 다시 속도를 내고 있다. 지난해 12월 기공식 이후 진행된 터파기와 흙막이 공사는 올해 7월 초 마무리됐으며, 현재는 설계변경과 함께 지반개량 작업이 진행되고 있다.시는 이달 말까지 지반개량 작업을 마무리한 뒤 9월부터 철골 자재를 반입해 구조물 조립에 들어갈 계획이다. 공정이 예정대로 진행되면 9~10월부터는 지상 구조물이 올라오는 모습을 확인할 수 있을 것으로 전망된다.그동안 시민들 사이에서는 비슷한 시기에 착공한 예천동 호수공원 초록광장 지하주차장과 공사 속도를 비교하는 목소리도 나왔다. 일부에서는 사업비 부족이나 원도심 사업의 우선순위를 둘러싼 의문도 제기됐다.이에 대해 시 담당자는 "예산 문제로 공사가 지연된 것은 아니다"라며 "비슷한 시기에 사업이 시작돼 비교될 수 있지만 공사 현장의 지반과 구조물 여건이 서로 달랐다"고 설명했다.공사 지연의 원인이 착공 이후 확인된 현장 여건에 따른 것이지만, 장기간 주차 공간을 이용하지 못하고 있는 상인과 시민들에게 공사 진행 상황이 충분히 알려지지 않았다는 점은 아쉬움으로 남는다. 현장 안내판에는 여전히 올해 11월 준공 예정이라고 적혀 있다. 현장 소장은 "현재 설계변경이 진행 중이며 공기가 확정되는 대로 현황판도 변경할 예정"이라고 말했다.시는 현재 내년 5월을 완공 목표로 보고 있다. 다만 설계변경에 따른 공사기간이 최종 확정되지 않은 만큼 구체적인 준공 시점은 다소 달라질 가능성도 있다.완공 후 주차요금은 현행 조례에 따라 운영될 예정이다. 1급지 기준 소형차는 최초 30분 400원, 이후 10분마다 200원이며 하루 주차요금은 6000원이다. 시는 동부전통시장 내 기존 공영주차장과 같은 방식으로 운영하는 방안을 검토하고 있다.공사가 계획대로 진행될 경우 제2청사와 동부전통시장 일대에는 273면 규모의 새로운 주차 공간이 내년 상반기 들어설 예정이다.