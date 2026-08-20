"이진숙 감싸는 국힘 달성군 의원들 부끄러운 줄 알라"

큰사진보기 ▲국민의힘 대구 달성군의회 의원들. 이들은 지난 18일 기자회견을 열고 5.18민주화운동을 폄훼하는 내용의 포럼을 연 이진숙 의원을 옹호했다. ⓒ 달성군의회 관련사진보기

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5.18 민주화운동을 폄훼하는 포럼을 열어 거센 비판을 받고 있는 이진숙 의원(대구 달성군)과 관련 대구 달성군의회 국민의힘 소속 의원들이 이 의원을 옹호하는 기자회견을 열어 지역 사회의 공분을 사고 있다.달성군의회 국민의힘 소속 의원들은 지난 18일 기자회견을 열고 "달성군민의 선택을 짓밟지 말라"라며 "민주당은 이진숙 의원에 대한 정치 탄압과 제명 추진을 즉각 중단하라"라고 요구했다.이들은 "5.18의 희생과 역사적 의미는 존중되어야 한다"라면서도 "역사를 존중하는 것과 그 역사에 대해 연구하고 질문하고 토론하는 것은 서로 배치되는 일이 아니다"라며 이진숙 의원을 옹호했다.이어 "민주당은 발표자들의 일부 발언을 문제삼아 이 의원의 징계와 제명, 사퇴를 촉구했다"라며 "학술토론회를 열었다는 것이 국회의원을 제명해야 할 사유인가, 발표자의 개별 발언까지 주최 의원의 책임으로 돌려 국민이 선출한 대표의 직무를 정지시키는 것이 과연 민주주의인가"라고 말했다.그러면서 "토론회는 같은 생각을 확인하는 자리가 아니라 서로 다른 주장과 근거를 내놓고 검증하는 자리"라며 "잘못된 주장이 있다면 사실과 근거로 반박하면 된다. 논쟁에는 논쟁으로, 주장에는 사실로 맞서는 것이 민주주의"라고 주장했다.또 "헌법에 담겠다는 역사라면 그 의미와 내용에 대해 충분한 국민적 논의가 이루어져야 한다"라면서 "5.18은 특정 정당이나 특정 지역의 전유물이 아니다. 그렇기 때문에 더욱 연구하고 토론할 수 있어야 한다"라고도 했다.국민의힘 소속 의원들은 ▲이진숙 의원에 대한 정략적 제명 추진 즉각 중단 ▲역사적·정치적 견해를 이유로 국회의원의 직무 정지하려는 입법 중단 ▲달성군민의 선택 존중을 요구했다.그러면서 "정치적 책임을 묻겠다는 명분으로 달성군민이 선거를 통해 부여한 대표권까지 가볍게 취급해서는 안 된다"라며 "달성군민의 선택과 정치적 대표권을 지키기 위해 이진숙 의원과 끝까지 함께하겠다"라고 말했다.이들이 이 의원을 향한 비판 여론을 방어하며 이 의원을 지지한 것으로 알려지자 지역 시민단체와 진보정당은 규탄하고 나섰다.대구참여연대는 20일 성명을 통해 "민주주의 운운하며 이진숙 의원을 감싸기하는 국민의힘 달성군의회 의원들은 부끄러운 줄 알라"라며 "국민의힘은 5.18 정신을 훼손하고 역사 왜곡에 동조하는 군의원을 징계하라"라고 요구했다.대구참여연대는 이진숙 의원이 개최한 포럼과 관련해 "이 의원과 공동주최한 관련 단체는 5.18민주화운동을 '소요사태'로 폄훼하고 전두환을 미화하는 발언을 서슴지 않았다"라며 "이는 건강한 역사적 탐구가 아니라 명백한 역사 왜곡 시도에 불과할 뿐 아니라 이를 왜곡하고 헌정 질서를 흔드는 행위는 민주주의에 대한 정면 도전"이라고 강조했다.이어 "국민의힘 내부에서도 거리를 두며 책임당원들까지 나서 엄중한 징계를 요구하고 있다"라며 "국민의힘 달성군 의원들이 '국민'을 참칭하며 같은 지역구 의원을 비호하고 나선 것은 사적인 정치적 계산만 앞세운 것이 아닌가"라고 비난했다.그러면서 "주권자인 군민보다 국회의원의 눈치를 보는 행태가 진정 달성군민을 위하는 길인지 스스로 되묻길 바란다"라며 "국민의힘은 이진숙 의원과 더불어 이에 동조하며 지역 민심을 왜곡하는 달성군의회 소속 의원들에 대해서도 즉각적이고 엄중한 징계를 해야 한다"라고 촉구했다.정의당 대구시당도 이날 논평을 통해 "이진숙 의원을 옹호한 달성군 의원들은 군민 자존심을 짓밟지 말라"라며 "국회의원에 대한 삐뚤어진 충성심 경쟁을 하고 있으니 어처구니가 없다"라고 규탄했다.<오마이뉴스>는 국민의힘 소속 달성군의원들이 주장한 근거 등을 듣기 위해 곽동환 의장과 김이석 부의장 등에게 전화를 걸었지만 받지 않았다.한편 달성군의회는 제10대 의회 회기가 시작되자마자 국민의힘 소속 의원들이 민주당 소속 의원들과 시민단체의 반대에도 불구하고 도입된 지 2년도 안 된 상임위원회를 폐지해 비난을 사기도 했다. 달성군의회는 국민의힘 소속 7명과 민주당 소속 5명 등 12명으로 구성돼 있다.