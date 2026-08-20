10년만의 현대차노조 파업, 긴장 감도는 울산

큰사진보기 ▲7월 21일 오후 8시 현대자동차 울산공장 광장에서 열린 현대차노조 전 조합원 총파업 결의대회 ⓒ 현대차노조 관련사진보기

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금속노조 현대차지부(현대자동차 노조) 조합원 4만여 명이 21일 전면파업에 돌입한다.현대차노조가 각 조 8시간 전면파업을 벌이는 건 지난 2016년 9월 전면파업 이후 10년만이다. 당시 쟁점은 박근혜 정부의 '임금피크제' 였고, 올해 전면파업은 회사 수익 증대에 따른 성과급 배분이 쟁점이다.특히 이날 현대차그룹 일부 부품사도 파업에 동참할 예정이라 파장이 클 전망이다. 10년 만의 현대차노조 전면파업에 지역에서도 긴장감이 높아지고 있다.현대차노조는 전면파업 하루전인 20일 쟁대위 속보를 내고 "현대차는 2007년 약 11조였던 사내유보금(이익잉여금)이 18년이 지난 2025년에는 약 101조(882%) 폭발적으로 증가했다"며 "사내유보금은 당기순이익에서 주주환원 배당 등을 제외한 나머지 금액을 합산한 액수다. 조합원 헌신이 아니었다면 절대 불가능한 숫자이며 조합원 헌신은 지금도 쌓이는 중이다"라고 밝혔다.또 "그 기간 조합원 1인당 평균 연봉은 196% 증가하는데 그쳤지만 2010년 현대차 등기이사로 선임된 근속 13년차 정의선 회장은 무려 500%가 넘는 임금인상이 있었다"고 덧붙였다.그러면서 "이번 교섭에서 사측이 현장에 하는 소리가 왜 전혀 먹히지 않는지 이유는 간단하다"며 "회사돈은 넘쳐나 배가 터져도 현장에 풀지 않아서이며 조합원 모두가 알고 있다"고 밝혔다.금속노조도 부품사 파업과 관련한 성명을 내고 "노동자 쥐어짜는 납품단가 인하 요구 중단해야 한다"며 "현대차그룹은 개정 노조법대로 하청노동자와의 원청교섭에 나서야 하며, 숙련 노동자 정년 연장으로 총고용을 보장해야 한다"고 촉구했다.한편 현대차 최영일 대표이사는 지난 18일 교섭에서 "기아차도 교섭 마무리를 위해 속도감 있게 움직이고 있다"라며 "현대차 파업기간 조합원 임금손실과 부품사 생존에 극심한 문제가 있다"라고 밝혔다. 이어 "교섭 마무리를 위해 노사가 머리를 맞대고 마무리해야 할 시간이다"라고 말했다.