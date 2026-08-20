"농어촌 기본소득, 단순 지원 넘어 경제 순환 만드는 시도"

큰사진보기 ▲김종구 농림축산식품부 차관이 20일 오후 정부세종청사에서 열린 '농어촌 기본소득 시범사업 성과공유 간담회'에서 발언하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

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정부와 지자체가 인구 감소와 지역소멸 위기에 대응하기 위해 추진 중인 '농어촌 기본소득' 시범사업의 성과를 높이고 실효성 있는 정책 모델로 안착시키기 위해 머리를 맞댔다.농림축산식품부는 20일 오후 세종시 정부세종청사에서 시범사업에 참여하는 17개 군의 군수들이 참석한 가운데 간담회를 열고 사업 추진 상황을 점검하고 발전 방안을 논의했다.이번 간담회는 농어촌 기본소득을 단순한 일회성 소득 지원을 넘어 주민들의 삶을 안정적으로 뒷받침하고 지역경제와 공동체에 활력을 불어넣는 정책으로 발전시키기 위해 중앙정부와 지방정부 간 협력을 강화하고자 마련됐다는 것이 농식품부의 설명이다.이날 회의에서는 17개 군의 시범사업 진행 현황과 함께 기본소득과 연계해 정책 효과를 높일 수 있는 지역별 연계사업이 중점적으로 논의됐다. 지역 특색이 반영된 우수 사례 공유는 물론, 최근 추가 지정된 7개 군의 기본소득 지급 준비 상황에 대한 점검도 함께 이뤄졌다.참석한 군수들은 농어촌 기본소득이 주민들의 생활 안정뿐 아니라 지역 내 소비를 확대하고 지역공동체를 활성화하는 데 긍정적인 변화를 만들어 내고 있다고 평가했다. 그러면서 시범사업의 성과가 일회성에 그치지 않고 지역에 안정적으로 정착하고 다른 지역으로 확산할 수 있도록 정부의 지속적인 관심과 지원이 필요하다고 건의했다.농식품부 역시 농어촌 기본소득이 지역소멸에 대응하는 핵심 정책모델이 될 수 있도록 지자체와의 협력을 강화하겠다는 뜻을 분명히 밝혔다.김종구 농식품부 차관은 "농어촌 기본소득은 매월 일정 금액을 단순히 지급하는 데 그치는 사업이 아니라 사람이 농어촌에 머물고 지역 안에서 경제가 순환하도록 만드는 새로운 정책적 시도"라며 "앞으로도 17개 군과 긴밀히 협력해 농어촌 기본소득이 인구감소와 지역소멸에 대응하는 실효성 있는 정책모델로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.