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26.08.20 17:25최종 업데이트 26.08.20 17:25

박수현 "김민석 신임 대표와 충남 현안 협력할 것"

문진석 수석사무부총장 등 충남 출신 전진 배치에 기대감도

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박수현 충남지사 “김민석 신임 대표와 충남 현안 협력할 것” 박수현 충남도지사가 20일 열린 기자회견에서 최근 선출된 더불어민주당 김민석 신임 당대표 체제와의 적극적인 정책 협력 및 지역 현안 해결 의지를 밝혔다. 방관식

박수현 충남도지사가 20일 열린 기자회견에서 최근 선출된 더불어민주당 김민석 신임 당대표 체제와의 적극적인 정책 협력 및 지역 현안 해결 의지를 밝혔다.

박 지사는 이날 지난 당대표 선거 과정 중 김민석 대표가 충남도청을 방문했던 당시를 언급하며 "제2차 공공기관 이전과 발전 5사 통합본사의 충남 유치 등 충남의 핵심 현안에 대해 민주당의 적극적인 협력을 요청했고, 당시 김 후보 역시 이에 대해 확약한 바 있다"고 말했다.

이어 현재 국회를 통과한 '석탄화력발전소 폐지지역 지원에 관한 특별법'을 언급하며, "법안에 다 담기지 못한 세부 내용이 시행령에 충남의 입장이 충분히 반영될 수 있도록 도 차원의 '6대 요구안'을 마련했다"며 "당 대표뿐만 아니라 소관 상임위원회 간사, 위원장 등을 통해 충남의 요구가 당론 또는 시행령 형태로 반영될 수 있도록 당 시스템을 적극 활용하겠다"고 강조했다.

박수현 충남지사가 20일 문진석, 전은수 의원 등의 당내 주요 보직 중용과 관련, 충남 현안 해결에 기대감을 나타냈다.
박수현 충남지사가 20일 문진석, 전은수 의원 등의 당내 주요 보직 중용과 관련, 충남 현안 해결에 기대감을 나타냈다. ⓒ 충남도

또한 내년으로 다가온 충청권 '2027 하계 세계대학경기대회(유니버시아드)'의 성공적 개최를 위해 지자체 차원의 행사를 넘어 범정부 및 여당 차원의 확실한 지원 체계를 끌어내겠다는 구상도 덧붙였다.

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한편, 박 지사는 당내 충남 출신 의원들의 요직 기용을 언급하며 기대감을 표했다.

박수현 지사는 "충남 출신 문진석 의원이 당 수석사무부총장에, 전은수 의원이 원내대변인으로 임명되었고, 황명선 의원 등 주요 인사가 중용될 것으로 예상된다"라며 "김민석 당대표 체제에서 당직을 맡은 지역 국회의원들과 긴밀히 협력해 충남의 숙원 사업을 신속히 해결하겠다"라고 말했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#박수현지사#김민석당대표#더불어민주당#충남정치인

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