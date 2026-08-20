박수현 "김민석 신임 대표와 충남 현안 협력할 것"

▲ 박수현 충남지사 “김민석 신임 대표와 충남 현안 협력할 것” 박수현 충남도지사가 20일 열린 기자회견에서 최근 선출된 더불어민주당 김민석 신임 당대표 체제와의 적극적인 정책 협력 및 지역 현안 해결 의지를 밝혔다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲박수현 충남지사가 20일 문진석, 전은수 의원 등의 당내 주요 보직 중용과 관련, 충남 현안 해결에 기대감을 나타냈다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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박수현 충남도지사가 20일 열린 기자회견에서 최근 선출된 더불어민주당 김민석 신임 당대표 체제와의 적극적인 정책 협력 및 지역 현안 해결 의지를 밝혔다.박 지사는 이날 지난 당대표 선거 과정 중 김민석 대표가 충남도청을 방문했던 당시를 언급하며 "제2차 공공기관 이전과 발전 5사 통합본사의 충남 유치 등 충남의 핵심 현안에 대해 민주당의 적극적인 협력을 요청했고, 당시 김 후보 역시 이에 대해 확약한 바 있다"고 말했다.이어 현재 국회를 통과한 '석탄화력발전소 폐지지역 지원에 관한 특별법'을 언급하며, "법안에 다 담기지 못한 세부 내용이 시행령에 충남의 입장이 충분히 반영될 수 있도록 도 차원의 '6대 요구안'을 마련했다"며 "당 대표뿐만 아니라 소관 상임위원회 간사, 위원장 등을 통해 충남의 요구가 당론 또는 시행령 형태로 반영될 수 있도록 당 시스템을 적극 활용하겠다"고 강조했다.또한 내년으로 다가온 충청권 '2027 하계 세계대학경기대회(유니버시아드)'의 성공적 개최를 위해 지자체 차원의 행사를 넘어 범정부 및 여당 차원의 확실한 지원 체계를 끌어내겠다는 구상도 덧붙였다.한편, 박 지사는 당내 충남 출신 의원들의 요직 기용을 언급하며 기대감을 표했다.박수현 지사는 "충남 출신 문진석 의원이 당 수석사무부총장에, 전은수 의원이 원내대변인으로 임명되었고, 황명선 의원 등 주요 인사가 중용될 것으로 예상된다"라며 "김민석 당대표 체제에서 당직을 맡은 지역 국회의원들과 긴밀히 협력해 충남의 숙원 사업을 신속히 해결하겠다"라고 말했다.