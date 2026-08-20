'오디세이'를 보며 '미래 해법'을 떠올린 이유

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큰사진보기 ▲영화 <오디세이> 스틸컷 ⓒ 유니버설 픽쳐스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<오디세이> 스틸 ⓒ UPI 코리아 관련사진보기

큰사진보기 ▲<오디세이> 포스터 ⓒ UPI 코리아 관련사진보기

크리스토퍼 놀런의 영화에는 다가올 미래에 대한 해법 같은 것이 담겨 있었다. <오디세이>를 보면서 감탄한 것은 내용이나 연출만이 아니었다. 아니, 잠깐. 저걸 굳이 진짜 배를 띄우고, 진짜 사람을 태우고, 진짜 저곳까지 가서 찍었다고?<인터스텔라>를 통해 진작 알고 있었다. 이런 수작업은 놀런이라는 감독의 작품을 볼 때 벗어날 수 없는 하나의 '맥락' 속에 놓이게 만든다. 한 장면도 허투루 볼 수 없었다. 사소한 장면조차 장인의 숨결 같은 것이 느껴졌다.<오디세이>에 출연한 배우들의 촬영 이야기도 재미있었다. 실제 배를 타고 바다에 나갔고, 거대한 세트 안에 직접 들어갔으며, 때로는 소품을 배우들이 몸으로 움직여야 했다. 연기를 한다기보다 실제 그 상황 속에 던져진 셈이었다.영화는 "아직 마법이 존재했던 시대"라며 시작한다. 그런데 어쩌면 지금이야말로 '모두가 마법을 쓸 수 있는 시대'라고 소개해도 과언은 아니겠다. 일종의 주문이라고 할 수 있는 명령어와 프롬프트만 제시하면 '짠' 하고 무엇인가 만들어지는 시대니 말이다.이런 마법 같은 기술을 사용하면 훨씬 편하게 해결할 수 있는 일들을 놀런은 굳이 현실에서 해결하려 한다. 물론 그가 CG를 쓰지 않는다는 뜻은 아니다. 쓸 수 있는 기술은 사용하면서도, 어떤 장면에서는 굳이 실제 장소로 가고, 실제 물건을 만들고, 실제 사람의 몸을 그 안에 집어넣는다.이렇게 하는 데는 여러 가지 철학이 있겠다. 다만 나는 그가 '맥락'의 힘을 믿는 사람이기 때문이라고 생각했다. AI에게도 맥락은 있다. 다만 그것은 주어진 맥락이다. 인간에게는 살아낸 맥락이 있다.시간과 선택, 실패와 관계, 노동과 몸의 피로가 한 사람의 뒤에 차곡차곡 쌓인다. 인간은 시간을 통과하면서 자기만의 맥락을 만든다. 그래서 우리는 어떤 결과물만 보고 있는 것 같지만, 실은 그 뒤에 어떤 사람이 어떤 시간을 지나왔는지도 함께 본다.맥락은 결과물 바깥에 붙는 부가 정보가 아니다. 그것이 만들어지기까지 한 인간이 통과한 시간과 선택이 결과물의 의미 안으로 들어오는 방식에 가깝다. 그래서 비슷해 보이는 결과물이라도 그것이 어떤 과정을 통과해 만들어졌는지 알게 되는 순간 전혀 다르게 보이기도 한다.마찬가지인 원리일 것이다. 영화에서 CG를 쓰는 것, AI를 사용하는 것은 그저 '기술'의 영역이다. 취사선택은 자유다. 중요한 것은 AI를 썼느냐, 수작업했느냐가 아닐 수도 있다. 결국 이 질문이겠다. 너는 이 결과물에 네 손의 불편함을 통과시켰니. 이 결과물에는 네 시간과 선택과 실패가 만든 '맥락'이 있니.여기서 말하는 '불편함'은 일부러 고생하라는 뜻이 아니다. 고생했다고 해서 결과물이 더 훌륭해지는 것도 아니다. 다만 어떤 결과물이 나오기까지 나라는 인간이 실제로 얼마나 그 과정을 통과했느냐는 질문이다.AI 시대의 초미의 관심사 중 하나는 '대체불안'일 것이다. 내가 가진 직업이 AI로 대체되지 않을까. 내가 하고 있는 작업을 AI가 대신하지 않을까. 이런 질문을 던지고 있는 시점에도 이미 수많은 직업과 작업이 AI로 대체되어 야금야금 우리 주변을 수놓은 지 오래다.그런데 이런 시대일수록 이상하게도 인간을 충분히 통과한 결과물은 더 반짝반짝 빛난다. 확실한 자신의 빛을 소유한 별은 어두워질수록 기다렸다는 듯 자신의 빛을 발하듯 말이다. AI의 마법으로 뚝딱 만든 섬네일, 이미지, 영상, 음성, 자막, 글에는 놀라움이 있다. 때로는 감탄도 있다. 물론 그 안에도 인간의 기획과 고민이 충분히 들어간다면 감동까지 생길 수 있다. 그러니 문제는 AI를 썼느냐가 아니다. 그 결과물에 인간이 얼마나 통과했느냐다.글도 마찬가지일 것이다. 이제 AI는 내가 쓰는 것보다 훨씬 빠르게, 때로는 훨씬 매끈하게 문장을 만들어낸다. 그렇다면 내가 AI보다 더 빨리 쓰거나, 더 반듯하게 쓰는 것으로 승부를 보려는 것은 시작부터 이상한 게임인지도 모른다.오히려 남는 것은 내가 무엇을 겪었는지, 무엇을 사랑했고 미워했는지, 무엇 때문에 넘어지고 다시 일어났는지, 어떤 시간을 지나 결국 이 문장을 쓰게 되었는지일 것이다. 그건 아직 AI가 대신 살아줄 수 없는 영역이다.그렇다면 이런 '대체불안'을 극복하는 길은 스펙 쌓기가 아니라 '맥락 쌓기'에 있지 않나 싶다. 맥락 쌓기란 무엇일까. 삶이라는 것을 진중하게, 올바르게, 아름답게, 그리고 가능하다면 행복하게 살아가는 일. 그러면서 무언가를 사랑하고, 실패하고, 다시 시도하고, 관계를 맺고, 때로는 망하고, 또 웃으면서 나만의 스토리를 차곡차곡 소유해 가는 일. 그 이상도 이하도 아닌 듯하다.놀런의 영화에는 다가올 미래에 대한 해법 같은 것이 담겨 있었다. <오디세이> 한 번 더 보러 가야겠다.