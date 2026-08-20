국힘 "전남 35년 숙원 국립의대 좌초 위기...민주당, 시민 뒤에 숨지 말라"

큰사진보기 ▲정치력 시험대민형배 전남광주통합특별시장이 20일 오후 순천대 국립의대 설치를 촉구하는 주민단체를 만나는 모습. 이 주민단체는 이날 오전 민 시장이 특정 지역에 편향된 의대 신설 정책을 펴고 있다고 주장하며 민 시장 주민소환을 예고했다. 2026. 8. 20 ⓒ 독자제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲삭발더불어민주당 김문수 의원(순천갑)은 18일 청와대 앞에서 순천시민 200여명과 함께 순천대 의대와 전남동부권 대학병원 설립을 촉구하며 삭발했다. 2026. 8. 18 ⓒ 김문수 의원실 제공 관련사진보기

국민의힘 전남광주통합특별시당은 20일 목포대와 순천대의 의대 신설을 위한 대학 통합 협상이 사실상 결렬된 것과 관련해 "전남의 35년 숙원인 국립의대 신설이 무산될 위기에 놓였다"고 우려했다.시당은 정부의 의대 신설 추진계획서 제출 마감일인 이날 오후 성명을 내고 "정부와 협의할 것은 협의하고, 잘못된 부분은 지적하면서 전남 국립의대 신설이라는 목표를 위해 시당의 모든 정치적 역량을 다하겠다"고 밝혔다.시당은 "전남권 국립의대 신설 요구는 35년 전인 1990년에 도서(섬)지역 주민들이 겪어온 열악한 의료환경을 개선하고, 전남도민의 생명과 의료권을 지키기 위한 절박한 요구에서 시작됐다"고 강조했다.국립의대 신설이 가시화된 계기로는 2024년 3월 14일 전남 민생토론회를 꼽았다. 당시 윤석열 대통령이 전남 국립의대 신설과 관련해 "어느 대학에 할지 전남도에서 의견을 수렴해 정해서 알려주면 추진하겠다"고 언급하면서 숙원 해결 기회가 마련됐다는 것이다.그러나 시당은 "2년여가 지난 지금 전남의 현실은 참담하다"며 "목포대와 순천대의 통합 협상이 난항을 겪으면서 의대와 대학병원 입지를 둘러싼 동·서 갈등은 오히려 깊어졌고, 전남은 국립의대 신설을 위한 정부의 추진 조건을 충족하지 못할 위기에 처했다"고 지적했다.사실상 전남광주 정치를 독점하는 민주당 단체장과 국회의원 등 정치인들을 향해선 "정치는 갈등을 따라가는 것이 아니라 해결하는 것이며, 정치인은 때론 정치적 부담을 감수하고서라도 지역 미래를 위해 결단하고 시민을 설득해야 하는 사람"이라고 비판했다."지금 상황에 대해 지역 주민들에게 책임을 돌려서는 안 된다. 정치가 해법을 찾아야 한다"고 강조하면서다.신설 의대 입지와 관련해서는 "정치적 유불리가 아니라 의료 취약지역, 접근성, 인구, 응급의료체계, 지역균형발전 등 객관적인 기준에 따라 판단해야 한다"고 밝혔다. 그러면서 "국민의힘 전남광주통합특별시당은 전남 국립의대 신설이 실현될 때까지 끝까지 함께하겠다"고 밝혔다.