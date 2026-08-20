"기다리는 복지에서 찾아가는 복지로"…화성 '그냥드림' 한 걸음 더

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 리모델링 중인 그냥드림 사업장 내부를 점검하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

"송산면에 있는 그냥드림 사업장은 멀어서 갈 엄두를 못 냈는데, 가까운 곳에서 물품을 지원받으며 상담까지 받을 수 있어 한결 편해졌습니다."

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큰사진보기 ▲화성특례시(시장 정명근)가 19일 서부종합사회복지관 비봉센터에서 시작한 '찾아가는 그냥드림'에서 이용자들이 상담을 하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시(시장 정명근)가 19일 동탄9동 행정복지센터에서 '찾아가는 그냥드림'을 진행했다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시(시장 정명근)가 19일 남양읍 행정복지센터에서 시작한 '찾아가는 그냥드림'에서 이용자들이 대기하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관과 최태원 대한상공회의소 회장이 7월 20일 화성특례시 나래울복지관 그냥드림에서 그냥드림 꾸러미를 만들고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

19일 화성시서부종합사회복지관 비봉센터에서 '찾아가는 그냥드림'을 이용한 시민의 말이다. 복지서비스를 받기 위해 시민이 직접 사업장을 찾아가야 했던 기존 방식에서 벗어나, 이번에는 복지서비스가 시민의 생활권으로 직접 찾아왔다.화성특례시가 19일부터 '찾아가는 그냥드림'을 본격적으로 시행했다. 거동이 불편하거나 교통 여건 등으로 기존 그냥드림 사업장을 이용하기 어려웠던 시민들의 접근성을 높이고, 복지 사각지대를 더욱 촘촘하게 살피기 위해서다.'찾아가는 그냥드림'은 관내 그냥드림 운영기관이 매월 읍면동 행정복지센터와 복지관, 공동주택 관리사무소 등을 순회하며 먹거리와 생필품을 지원하는 사업이다.나래울푸드마켓, 행복나눔푸드마켓, 은혜푸드뱅크, 봉담아리푸드뱅크가 현장에서 물품 지원과 이용자 등록, 초기 상담을 맡고, 읍면동 행정복지센터는 대상자 발굴과 복지상담, 서비스 연계를 담당한다.첫 순회 지역은 남양읍, 진안동, 동탄 9동, 비봉면이다. 시는 '행복e음' 시스템의 복지 데이터를 분석해 복지사각지대 발굴 대상자가 많은 지역을 우선 선정했다.19일 오후에는 네 지역에서 동시에 첫 운영이 진행됐다. 이미 국가형 그냥드림 사업장이 운영되는 향남읍·송산면·봉담읍·동탄3동은 제외하고, 상대적으로 이용이 어려웠던 지역에 우선 배치했다.단순히 물품을 전달하는 데 그치지 않고 상담과 복지서비스 연계까지 이어진다는 점도 특징이다. 실제 이날 비봉센터를 찾은 한 시민은 장애로 외출이 쉽지 않고 냉방비 부담도 크다는 사정을 털어놨고, 시는 향후 후원물품이 확보되면 선풍기 지원을 연계하기로 했다.정명근 화성특례시장은 민선 8기부터 '그냥드림'을 대표적인 복지정책으로 추진해왔다. 올해 2월에는 전국 최초로 '그냥드림 온(溫)라운지'를 조성해 시민들이 편안한 분위기에서 먹거리와 생필품을 지원받고 복지상담까지 받을 수 있도록 했다.이 같은 화성형 모델은 중앙정부와 경제계의 관심으로도 이어졌다. 지난 7월 정은경 보건복지부 장관과 최태원 대한상공회의소 회장이 화성의 '그냥드림 온(溫)라운지'를 방문해 운영 현장을 살펴봤다.현재 화성시는 보건복지부와 함께 운영하는 국가형 그냥드림 3개소와 자체 사업인 화성형 그냥드림 38개소 등 모두 41개소의 복지 네트워크를 구축하고 있다.여기에 '찾아가는 그냥드림'을 더한 것은 기존 거점 중심의 복지서비스가 닿지 못했던 시민들에게 한 발 더 다가가려는 조치다.특히 '행복e음' 데이터를 활용해 복지 수요가 높은 지역을 우선 찾아간다는 점에서 단순한 이동형 물품 지원과는 차이가 있다. 행정이 시민의 신청을 기다리기보다 복지사각지대를 먼저 찾아내고, 현장에서 상담과 서비스 연계까지 이어가겠다는 것이다.정명근 시장은 '찾아가는 그냥드림'의 의미를 '먼저 다가가는 복지'에서 찾았다.정 시장은 "도움이 필요해도 선뜻 손을 내밀지 못하거나 그냥드림 사업장을 찾기 어려운 시민들이 계신다"며 "'찾아가는 그냥드림'은 그런 어려움에 처한 시민들을 마냥 기다리는 복지가 아니라 먼저 다가가는 복지를 실현하기 위해 추진하게 됐다"고 말했다.이어 "'찾아가는 그냥드림'은 먹거리와 생필품을 전하는 일이지만 그 안에는 '당신은 혼자가 아니다'라는 응원의 마음이 담겨 있다"며 "앞으로도 '그냥드림'을 통해 시민의 삶을 세심하게 살피며 모두가 행복한 포용도시 화성을 만들어 가겠다"고 밝혔다.