고종남 충남 태안문화원장, 단일 후보로 재선 성공

큰사진보기 ▲제9대 태안문화원장 재선에 성공한 고종남 원장고종남 태안문화원장이 제8대에 이어 제9대 태안문화원장에 당선되며 연임에 성공했다. 고 원장은 그동안의 경험과 성과를 바탕으로 주요 사업의 연속성을 확보하는 한편, 지역문화 발전을 위한 새로운 과제에도 힘쓴다는 각오를 밝혔다. ⓒ 태안문화원 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남문화원연합회장직도 계속 수행고종남 원장에 재선에 성공함에 따라 지난해 3월 취임해 3년간의 임기에 들어간 뒤 3년간의 임기에 돌입한 제17대 충청남도문화원연합회장직도 앞으로 남은 임기를 계속 수행하게 됐다. ⓒ 태안문화원 제공 관련사진보기

고종남 충남 태안문화원장이 재선에 성공했다. 단일 후보로 당선된 고 원장은 제8대에 이어 제9대 태안문화원장에 당선되는 한편 제8대 당시 당선돼 임무를 수행해 왔던 충남문화원연합회장의 임무도 계속해서 이어가게 됐다.태안문화원은 고종남 태안문화원장이 제8대에 이어 제9대 태안문화원장에 당선되며 연임에 성공했다고 밝혔다. 이로써 고 원장은 오는 9월 14일부터 2030년 9월 13일까지 4년간 제9대 원장으로 태안문화원을 이끌게 됐다. 또한, 지난해 3월 취임해 3년간의 임기에 들어간 뒤 3년간의 임기에 돌입한 제17대 충청남도문화원연합회장직도 계속 수행하게 됐다.이에 앞서 태안문화원은 지난 7월 8일 권오철 태안문화원 부원장을 비롯한 3인의 자체 선거관리위원회를 구성한 뒤 7월 20일부터 21일까지 이틀간 입후보자 등록을 받았다. 같은 달 22일 후보자를 확정한 결과 고종남 현 태안문화원장이 단독으로 입후보했다.이에 따라 선관위는 지난 7월 22일 2차 선관위원회를 열고 후보자가 단독으로 입후보함에 따라 8월 12일 개최하기로 했던 임시총회를 통해 제9대 문화원장을 선출하는 대신 무투표로 당선을 확정짓기로 결정했다. 그리고, 8월 12일 태안문화원 누리집을 통해 고종남 현 원장의 당선을 공고했다.고종남 원장은 지난 제8대 임기 동안 지역문화학교 운영을 비롯해 공연과 전시 등 지역민의 문화 향유 기회를 확대하고, 태안 근현대사의 구술 채록 사업을 추진하며 지역의 역사와 문화자원을 발굴·기록하는 데 힘써왔다. 또한 옥파 이종일 선생 학술연구회를 개최해 선양사업의 기틀을 마련하는 등 태안의 향토문화와 역사에 대한 연구 및 계승에도 힘을 쏟았다.이 밖에도 지난해 광복 80주년을 맞아 유해봉환이 성사돼 국립대전현충원에서 영면에 들어간 태안의 대표적인 해외 애국지사인 우운 문양목 지사의 동상 건립 등 선양사업에도 지속적으로 목소리를 내며 태안문화 발전과 정체성 확립을 위한 제2의 도약을 위해 매진하고 있다.특히 고종남 원장이 맡았던 제8대 태안문화원장 역임 기간 동안 이같은 노력의 성과로 제40회 전국향토문화공모전에서 '태안군 8개 읍면의 마을신앙과 경제생활 연구'로 지방문화원 향토문화연구실적 부문 우수상을 수상하며 태안의 향토문화 연구 성과를 전국적으로 인정받기도 했다.재선 고지에 오른 고종남 원장은 "문화원은 지역문화의 뿌리를 지키고 미래를 여는 문화 플랫폼이어야 한다"는 신념을 다시 한번 강조하며, 지난 임기의 경험을 바탕으로 태안문화원의 지속적인 발전과 새로운 도약을 이끌겠다는 포부를 밝혔다.고 원장은 이어 "늘 배우고, 현장에서 답을 찾으며, 낮은 자세로 회원들의 목소리에 귀 기울이겠다"며 "문화원의 공공성과 전문성을 높이고 지역사회와 함께 성장하는 문화원을 만드는 데 모든 열정과 역량을 바치겠다"고 강조했다.또한 "문화는 하루아침에 만들어지는 것이 아니라 오랜 시간 정성과 헌신이 쌓일 때 지역의 자부심이 된다"며 "그 길을 문화원 임직원을 비롯한 회원들과 함께 끝까지 걸어가겠다"고 포부를 밝혔다.한편, 연임에 성공한 고종남 원장은 제8대 원장을 지낸 지난 4년간 문화유산 보존과 향토사 연구, 문화교육 및 지역문화 활성화에 힘을 기울여 왔다.새롭게 시작하는 제9대 임기 동안에는 제8대 임기 동안 쌓은 경험과 성과를 바탕으로 주요 사업의 연속성을 확보하는 한편, 지역문화 발전을 위한 새로운 과제에도 힘쓴다는 각오를 밝히고 있다.