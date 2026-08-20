"마을공동체, 행정 지원 넘어 주민주권 거버넌스로 전환해야"

큰사진보기 ▲20일 대전시의회 3층 소통실에서 권인호 의원 주재로 열린 '대전 마을공동체 활성화 기본조례 및 지원체계 정책토론회’. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲권인호 대전시의원. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

대전지역 마을공동체 정책을 단순한 보조금 지원이나 공모사업 중심에서 벗어나 주민이 지역 의사결정의 주체로 참여하는 '주민주권 거버넌스' 체계로 전환해야 한다는 제안이 나왔다.대전시의회는 20일 시의회 3층 소통실에서 권인호 의원 주재로 '대전 마을공동체 활성화 기본조례 및 지원체계 정책토론회'를 개최했다. 이번 토론회는 민선 9기 대전 마을공동체 정책의 질적 도약을 위해 기존 조례와 지원체계를 재정비하고, 주민이 지역 의사결정의 주체로 설 수 있도록 사회적 연대에 기반한 정책 방향과 지속가능한 지원체계를 모색하기 위해 마련됐다.이날 토론회에는 권인호 의원과 곽현근 대전대학교 행정학과 교수가 공동좌장을 맡았고, 장수찬 목원대학교 명예교수가 발제를 맡았다. 김영미 대전시의원과 유은희 대전 중구의원, 송용석 대전 서구의원, 김은진 대전 유성구의원, 문서영 대전마을활동가포럼 상임대표, 이광원 대전연구원 연구위원 등이 토론자로 참여했다.발제에 나선 장수찬 교수는 지금까지의 마을공동체 정책이 행정의 보조금 지원과 사업 관리에 치우쳐 있었다고 지적하며, 앞으로는 주민주권과 공동체 생태계를 중심에 둔 '마을공동체 기본조례'로 패러다임을 전환해야 한다고 강조했다.장 교수는 특히 주민을 결핍이나 지원 대상의 관점에서 보는 것이 아니라 주민이 가진 잠재력과 지역의 자원을 기반으로 문제를 해결하는 '자산중심적 접근(ABCD)'을 제안했다. 또 마을공동체위원회를 단순 심의기구가 아닌 실질적인 거버넌스 기구로 만들고, 중간지원조직인 지원센터의 설치를 의무화해 전문성과 독립성을 강화해야 한다고 주장했다.이와 함께 행정 내부에서도 전담부서와 정책협업회의 등을 제도화해 부서 간 협업체계를 구축하고, 마을공동체 기금 조성과 공유재산 특례 등을 통해 공동체 활동이 안정적으로 지속될 수 있는 제도적 기반을 마련해야 한다고 제안했다.이어진 토론에서는 조례가 실제 현장에서 작동하기 위해 필요한 다양한 보완책이 제시됐다.김영미 대전시의원은 주민자치회와 마을공동체 사이의 역할 분담과 연계가 중요하다고 강조했다. 김 의원은 "마을공동체위원회의 심의·조정 권한과 행정의 집행 책임을 명확히 구분해야 한다"며 "기금이나 재단 신설 등은 지속가능성을 충분히 검증한 뒤 단계적으로 도입할 필요가 있다"고 밝혔다.유은희 대전 중구의원은 광역 차원의 기본조례가 자치구의 특성을 획일적으로 묶어서는 안 된다고 강조했다. 그는 "광역 기본조례는 공통 원칙을 세우되 각 자치구의 특성을 살릴 수 있는 틀이 돼야 한다"며 "시와 자치구 지원센터 간 역할을 분담하고 공간 조성 중심의 지원에서 사람과 활동 중심의 지원으로 전환해야 한다"고 제안했다.송용석 대전 서구의원은 단기 공모사업 위주의 지원 방식이 마을공동체의 지속성을 떨어뜨릴 수 있다고 지적했다. 송 의원은 "단계별 지원체계를 마련하고 주민 간 신뢰와 연대 등 공동체 활동이 만들어내는 사회적 가치를 반영할 수 있는 성과평가 체계로 전환해야 한다"고 말했다.김은진 대전 유성구의원은 주민의 역할 자체가 바뀌어야 한다고 강조했다. 그는 "주민이 단순히 행정사업에 참여하는 수준을 넘어 지역 의사결정의 주체로 도약해야 한다"며 "사람과 조직, 공간, 재정이 결합된 공동체 생태계를 제도화하고 대전형 주민주권 시범사업도 추진할 필요가 있다"고 밝혔다.현장 활동가와 연구자들은 지속가능성과 제도의 단계적 정착을 강조했다.문서영 대전마을활동가포럼 상임대표는 단년도 성과주의를 극복할 수 있는 연속적 지원체계와 중간지원조직의 전문성·독립성 확보가 필요하다고 제안했다. 아울러 주민이 직접 정책을 모니터링하고 그 결과가 다음 정책에 다시 반영되는 환류구조를 조례에 담아야 한다고 주장했다.이광원 대전연구원 연구위원은 조례 제정에 앞서 대전지역 마을공동체의 역량과 현황을 객관적으로 진단하는 작업이 선행돼야 한다고 지적했다. 그는 현 단계에서 제도를 한꺼번에 고정하기보다는 다양한 정책실험을 통해 효과를 검증하고, 검증된 제도를 단계적으로 조례에 반영하는 방식이 바람직하다고 제언했다.공동좌장을 맡은 곽현근 대전대 교수는 "마을공동체 활성화는 단순히 행정이 주민에게 무엇인가를 지원하는 차원이 아니라 주민과 행정이 대등한 관계에서 연대하는 협치적 거버넌스를 구축하는 과정"이라며 "주민의 자발성과 사회적 자본을 키울 수 있는 광역 차원의 선진적인 제도 기반 마련이 시급하다"고 강조했다.토론회를 주재한 권인호 의원은 "마을공동체는 주민들이 생활 속 문제를 스스로 해결해 나가는 풀뿌리 민주주의의 근간"이라며 "행정의 지원을 받는 주민을 넘어 주민이 지역의 의사결정에 직접 참여하고 책임지는 구조로 발전해야 한다"고 밝혔다.이어 "이번 토론회에서 제시된 다양한 의견을 토대로 주민이 진정한 주체가 되는 '대전형 주민주권 거버넌스'가 정착될 수 있도록 시의회 차원의 입법·정책적 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.