울산 동구 보성학교 출신 김경출 선생에 독립유공자 '서훈'

큰사진보기 ▲울산 동구 일산동에 있는 보상학교 전시관 ⓒ 울산 동구청 홈페이지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이은주 시의원과 보성학교기념사업회 추진모임이 20일 울산 동구청 프레스센터에서 독립운동가 김경출선생 서훈 환영 및 성세빈선생 등 서훈 촉구 기자회견을 하고 있다. ⓒ 박석철 관련사진보기

세계 최대 규모 조선소인 HD현대중공업이 있는 울산 동구는 일제강점기 방어진으로 불리며 풍부한 어황으로 번성했지만, 일본인 수천 명이 이주 정착해 자원수탈의 관문이 된 아픈 역사를 간직한 곳이다.지역의 성세빈 선생은 민족정신 교육의 필요성에 1922년 동구 일산진 바닷가(현 일산해수욕장)에 보성학교를 개교하고, 일제의 탄압으로 해방직전 1945년 강제 폐교되는 동안 모두 515명(남 472, 여 43)의 졸업생을 배출했다.광복 81주년을 맞아, 일제강점기 항일운동의 산실인 보성학교 출신 독립운동가 김경출 선생의 독립유공자 서훈(건국훈장 애국장 추서)이 결정됐다.김경출 선생은 울산 동구 일산동 번덕에서 태어나, 보성학교를 다니며 항일 자주독립 의식을 키웠으며, '적호소년단'의 초대 회장으로서 동구의 소년운동을 앞장서 이끌었다.이후 부산공립보통학교 교사로 재직하며 동료 교사들과 일제의 제국주의 교육에 맞서 교육노동자협의회를 결성해 학생들에게 식민지 현실의 부당함을 일깨웠다.1933년에는 노동자들의 항일의식을 높이기 위한 인쇄물 제작·배포하다 경남교원노조 사건으로 검거되어 징역 2년 6개월의 옥고를 치렀으며, 출옥 후에도 독립운동의 뜻을 굽히지 않았고, 1943년 다시 체포되어 장기간 옥고를 치렀다.이은주 울산시의원과 보성학교기념사업회 추진모임은 20일 울산 동구청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "독립운동가 김경출 선생의 독립유공자 서훈(건국훈장 애국장 추서)을 동구 주민들과 함께 뜨거운 마음으로 환영한다"며 반겼다.추진모임은 "일제의 가혹한 탄압 속에서도 민족의 자주독립을 위해 희생하신 김경출 선생의 숭고한 투쟁에 머리 숙여 깊은 경의를 표한다'며 "이번 김경출 선생의 서훈으로 보성학교는 서진문, 이효정에 이어 세분의 독립운동가를 배출한 항일독립운동의 자랑스러운 역사의 터전임이 다시 한번 입증되었다"고 밝혔다.이어 "하지만, 사재를 털어 항일 인재 양성에 헌신한 보성학교 설립자 성세빈 선생과 보성학교에서 함께 활동했던 독립운동가들에 대한 정당한 역사적 평가는 아직 미흡하다"며 "성세빈 선생을 비롯해 아직 빛을 보지 못한 동구 출신 미서훈 독립운동가를 적극 발굴하고 조속히 서훈이 추진되어야 한다"고 촉구했다.추진모임은 "또한, 작년 울산시의 반려로 무산되었던 화정공원의 '서진문공원'으로 명칭변경도 완수되어야 한다"며 "화정공원에는 2006년 독립유공자로 서훈된 서진문 선생의 묘소가 있어 일제에 맞서 싸운 독립운동가의 숭고한 뜻을 기리고 동구 주민들의 자부심을 고취할 수 있도록 '서진문공원' 명칭변경이 조속히 승인되도록 추진하겠다"고 덧붙였다.그러면서 "선열들이 꿈꾸었던 외세에 흔들리지 않는 당당한 자주독립의 세상을 만들어 가기 위해, 동구의 항일운동 역사를 널리 알리고, 그 뜻을 계승하는 활동에 끝까지 함께 하겠다"고 천명했다.