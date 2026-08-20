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사회

26.08.20 16:34최종 업데이트 26.08.20 16:34

연차휴가 사용촉진을 했는데 휴가일에 출근했다면, 수당은?

김민호 노무사의 노동 시시콜콜

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ⓒ 충북인뉴스


Q. 회사에서 매년 연차휴가 사용촉진 절차를 진행하고 있습니다. 그런데 업무량이 너무 많아서 회사가 지정한 연차휴가일에 사무실에 출근해서 일하는 직원들이 많습니다. 회사는 이런 현실을 알면서도 매년 사용촉진 절차만 진행하고 인력 충원은 하지 않고 있습니다. 이런 경우에도 연차수당을 받을 수 없나요?

A. 회사가 연차휴가 사용촉진 절차를 거쳤다고 해서 무조건 연차수당 지급 의무가 면제되는 것은 아닙니다.

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근로기준법은 사용자가 법에서 정한 절차에 따라 연차휴가 사용을 촉진했음에도 노동자가 휴가를 사용하지 않은 경우 미사용 연차휴가에 대한 사용자의 금전보상 의무를 면제하는 규정을 두고 있습니다. 다만 이는 노동자가 연차휴가를 사용할 수 있었음에도 자발적으로 사용하지 않은 경우를 전제로 합니다.

대법원도 사용자가 연차휴가 사용촉진 절차를 적법하게 진행했더라도, 노동자가 지정된 휴가일에 출근해 근로를 제공하고 사용자가 이를 알고도 별다른 이의 없이 노무제공을 수령했다면, 특별한 사정이 없는 한 노동자가 자발적으로 연차휴가를 사용하지 않은 것으로 보기 어려우므로 사용자는 미사용 휴가에 대한 금전보상 의무를 부담한다고 판단했습니다(대법원 2020. 2. 27. 선고 2019다279283 판결).

연차휴가제도의 본래 취지는 노동자의 '휴식권 보장'​에 있습니다. 연차휴가 사용촉진제도 역시 마찬가지입니다. 노동자가 연차휴가를 적극적으로 사용하도록 하면서, 미사용수당을 회피하기 위한 수단으로 악용되는 것을 방지하기 위하여 사용자의 사용촉진 절차를 규정하고 있습니다.

따라서 사용자가 형식적으로 사용촉진 절차만 진행했을 뿐, 업무량이 과도해 노동자가 사실상 휴가를 사용하기 어려운 상황을 그대로 방치하고 휴가일의 근로까지 용인했다면, 단순히 사용촉진 절차를 거쳤다는 이유만으로 미사용 연차휴가에 대한 금전보상 의무가 면제된다고 보기는 어렵습니다.

결국 연차휴가 사용촉진에 따른 회사의 연차수당 지급의무 면제 여부는 서류상 사용촉진 절차를 거쳤는지만이 아니라, 노동자가 실제로 휴가를 사용할 수 있었는지와 회사가 휴가일의 근로를 어떻게 처리했는지 등을 종합해 판단해야 합니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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