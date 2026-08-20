청주시의회 '민원청' 개소, 민원 해결부터 입법까지

큰사진보기 ▲사진=청주시의회 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주시의회가 시민들의 다양한 민원을 접수하고, 해결하기 위해 20일 '민원청'을 개소했다.민원청은 단순히 민원을 접수해 행정기관에 전달하는 데 그치지 않고, 상담부터 관계 기관과의 조정, 처리 과정 확인까지 의회가 직접 관리하는 것을 목표로 한다.평일 오전 9시부터 오후 5시까지 전담 민원상담관이 상주해 시민들의 민원을 1차로 접수한다. 시의원들도 매주 월·수·금 오후 2시부터 직접 상담에 참여해 민원 내용을 청취하고 필요한 경우 관련 부서나 기관과 조정에 나선다.접수된 민원은 상담과 함께 처리 과정을 관리해 시민들이 제기한 문제가 실제 해결로 이어질 수 있도록 한다는 게 의회의 설명이다.민원청을 통해 접수된 시민들의 요구를 실제 정책과 조례 제정으로까지 연결하겠다는 계획도 세우고 있다.임은성 청주시의회 의장은 "민원청은 단순히 민원을 접수해 관련 부서로 넘기는 역할에 그치지 않는다"며 "시민들의 생활 속 불편과 고충을 직접 듣고 상담부터 관계 기관과의 조정, 처리 상황 확인까지 이어지는 현장 중심의 민원 해결 창구"라고 설명했다.청주시의회는 앞으로 민원 상담과 처리 체계를 지속적으로 보완해 민원청을 시민들이 믿고 찾을 수 있는 생활밀착형 의정 서비스로 정착시킨다는 계획이다.청주시의회 민원청은 청주시 제1임시청사 맞은편 의회 임시청사 코너에 마련됐으며, 전화 상담은 043-201-3088로 할 수 있다.