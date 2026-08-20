"돼지가 식탁에 오르기까지" 영화로 피어난 먹거리와 생명 이야기

큰사진보기 ▲지난 19일 충청북도지속가능발전협의회와 음성군지속가능발전협의회는 음성읍 설성시네마에서 공동 주최로 ‘2026 충북 SDGs 영화제 in 음성’을 개최했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 19일 충청북도지속가능발전협의회와 음성군지속가능발전협의회는 음성읍 설성시네마에서 공동 주최로 ‘2026 충북 SDGs 영화제 in 음성’을 개최했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

영화 속에서 천진난만하게 노니는 돼지들의 사랑스러운 모습을 보며 환하게 웃던 어린이들의 눈빛이 이내 진지해졌다.매일 아무런 의심 없이 마주했던 식탁 위 고기를 떠올리며, '우리가 이 생명을 먹는다는 것'이 어떤 의미인지 스스로 깊은 고민에 빠져들기 시작한 것이다.어른들 역시 예외는 아니었다.일상적인 식생활을 넘어 지속가능한 먹거리 체계와 동물권의 본질에 대해 무거운 질문을 던졌다.나아가 과거 지역 사회를 휩쓸었던 구제역과 조류인플루엔자(AI) 사태 당시, 무력하게 지켜봐야만 했던 가축들의 대규모 살처분 현장의 아픈 기억과 경험을 끄집어내며 생명의 가치를 되새겼다.영화가 던진 묵직한 화두는 어린이와 어른 각자의 삶과 식생활 그리고 지역의 기억을 관통하며 깊은 울림을 만들어냈다.지난 19일 충청북도지속가능발전협의회와 음성군지속가능발전협의회는 음성읍 설성시네마에서 공동 주최로 '2026 충북 SDGs 영화제 in 음성'을 개최했다.지속가능발전목표(SDGs)를 일상의 시선으로 바라보기 위해 마련된 이번 영화제에는 지역 내 초등학생들과 학부모, 주민들이 참여했다.이들은 한국 다큐멘터리 영화계의 거장 황윤 감독의 대표작인 <잡식가족의 딜레마>를 함께 관람하며 뜻깊은 시간을 보냈다.영화 <잡식가족의 딜레마>는 과거 전국의 축산업계를 뒤흔든 구제역 사태를 계기로, 돈사 안에서 살아 숨 쉬는 진짜 돼지를 처음으로 마주하게 된 한 가족의 여정을 담담하면서도 날카롭게 추적하는 작품이다.영화는 "우리가 매일 먹는 음식은 도대체 어디에서 오는가?"라는 근본적인 의문에서 출발하여, 오늘날 인간과 동물이 맺고 있는 왜곡된 관계와 공존의 방식을 향해 끊임없이 질문을 던진다.영화 상영이 끝난 후에는 이번 행사의 하이라이트인 황윤 감독과의 '관객과의 대화'가 본격적으로 이어졌다.이 자리에서는 세대와 연령을 뛰어넘는 다채로운 질문과 생생한 경험담이 오가며 열기를 더했다.어린이 관객들은 스크린에서 본 살아있는 돼지의 모습과 자신들이 즐겨 먹던 돈가스, 고기반찬 사이의 연결고리를 새롭게 인식하며 저마다 느낀 솔직한 감정과 호기심 가득한 질문들을 쏟아냈다.성인 관객들은 한 걸음 더 나아가 공장식 축산의 문제점과 지속가능한 먹거리 확보 그리고 동물의 권리에 대해 깊이 있는 의견을 나누었다.지역에서 발생했던 구제역과 조류인플루엔자(AI) 당시의 참혹했던 살처분 경험을 공유할 때는 행사장 전체가 숙연해지기도 했다.영화의 메시지가 단순한 감상을 넘어, 관객 개개인의 식생활 성찰과 지역 사회의 아픈 기억을 치유하는 공감의 장으로 확장되는 순간이었다.한편, 영화라는 대중적인 매체를 통해 지속가능발전의 다양한 주제를 시민들의 평범한 일상과 연결하고자 기획된 2026 충북 SDGs 영화제는 앞으로도 계속해서 충북도민들을 찾아갈 예정이다.첫 물꼬를 튼 음성군에 이어 오는 8월 21일에는 제천시에서 그리고 9월 5일에는 충주시에서 각각 지역 시민들과의 따뜻하고 의미 있는 만남을 이어갈 계획이다.