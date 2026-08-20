제천간디학교,일본효고현 교류행사 '밥먹자 친구야' 통해 우정 나눠

큰사진보기 ▲제천간디학교는 지난 16일부터 17일까지 1박 2일 일정으로 한일민간교류행사 ‘밥먹자 친구야!’를 개최했다. 이번 행사에는 효고현 공립 초·중학교 일본인 교원 3명을 포함한 일본 측 참가자 13명과 제천간디학교 학생·학부모·교사 40여 명 등 모두 50여 명이 함께했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲제천간디학교는 지난 16일부터 17일까지 1박 2일 일정으로 한일민간교류행사 ‘밥먹자 친구야!’를 개최했다.이번 행사에는 효고현 공립 초·중학교 일본인 교원 3명을 포함한 일본 측 참가자 13명과 제천간디학교 학생·학부모·교사 40여 명 등 모두 50여 명이 함께했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

제천간디학교와 일본 효고현 재일동포 및 교육 관계자들이 만나 한·일 민간교류와 상호이해를 넓히는 뜻깊은 시간을 가졌다.제천간디학교는 지난 16일부터 17일까지 1박 2일 일정으로 한일민간교류행사 '밥먹자 친구야!'를 개최했다.이번 행사에는 효고현 공립 초·중학교 일본인 교원 3명을 포함한 일본 측 참가자 13명과 제천간디학교 학생·학부모·교사 40여 명 등 모두 50여 명이 함께했다.참가자들은 국립고궁박물관과 남산한옥마을을 둘러보며 한국의 역사와 전통문화를 경험했다. 또 비석치기와 강강술래 등 우리 전래놀이를 함께하며 자연스럽게 어울렸다.참가자들은 준비한 선물을 나누며 정을 나눴다.일본 효고현에서 참가한 재일동포 3세 추용 씨(44)는 "지난해 학생들이 아마가사키에 왔을 때 오코노미야키를 맛있게 먹는 모습을 보고 꼭 선물하고 싶었다"라며 오코노미야키 재료와 자신만의 레시피를 전달했다.제천간디학교 학부모들은 직접 빚은 전통주 등을 준비해 일본 참가자들에게 선물했다.이번 행사는 지난해 제천간디학교 학생들이 일본 효고현을 방문해 재일동포들을 만난 것을 계기로 시작됐다.지난해 12월에 이어 두 번째로 재일동포들을 한국으로 초청해 만남을 이어간 것으로, 특히 올해는 일본 측 참가자가 지난해보다 2배 가까이 늘었다.일본 공립학교 교원들이 이번 교류에 관심을 갖고 직접 참가했다는 점도 눈에 띈다.제천간디학교는 한·일 교류에 관심 있는 한국의 학교 교사들도 일부 참여하면서 교육 현장을 중심으로 한 교류와 우의를 다지는 자리로 의미를 더했다고 밝혔다.참가자들의 반응도 좋았다.재일교포 정육자 씨(56·도쿄)는 제천간디학교의 교육 방식에 깊은 인상을 받았다고 밝혔다.정 씨는 "일반적인 학교가 학생보다 어른의 의지가 더 많이 반영되고 학생을 건물 안에 가두고 있는 느낌이라면, 제천간디학교는 학부모와 함께 학생들이 스스로 하고 싶은 일을 하면서도 그것이 배움이 되는 것이 매우 좋아 보였다"라며 "내가 있는 일본의 다문화 학생들도 제천간디학교와 같은 배움을 가질 수 있으면 좋겠다"고 말했다.제천간디학교 학부모 양재덕 씨(44)는 "학생, 학부모들과 동포들의 관계가 내가 생각했던 것보다 더 끈끈한 느낌이 들었다"며 "해마다 이런 자리를 가지면 좋겠다"고 말했다. 또 "내가 일하는 회사가 이 모임을 후원한 것도 뿌듯하다. 우리 회사가 의미 있는 사회적 공헌을 한 것 같다"고 덧붙였다.제천간디학교 학생 양예윤 씨(18)는 "효고현 분들과 8개월 만에 다시 만나 반가운 마음도 컸지만 처음 만난 분도 있어서 낯설기도 했다"라며 "행사장 마당에서 강강술래 등을 하면서 나이와 국적을 따지지 않고 얼굴이 빨개질 때까지 놀 수 있었던 것이 좋았다. 새로운 추억이 생긴 것 같다. 내년에도 만날 수 있다면 좋겠다"고 말했다.효고현에서 온 중학교 교사 미츠키 씨 역시 "작년에 이어 두 번째 만남인데 변함없이 친근하게 대해주셔서 매우 반갑고 고마웠다"며 "학생들이 밝고 우리를 환대하는 마음이 많이 느껴져서 좋았다. 사소한 질문이라도 싫어하지 않고 열심히 찾아서 대답해주는 자세에 감동받았다"고 말했다.제천간디학교 관계자는 "지난해에 이어 올해도 일본의 재일동포 및 교육 관계자들과 만남을 이어갈 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 국적과 세대의 차이를 넘어 서로를 이해하고 평화로운 미래를 만들어 가는 민간교류를 지속해 나가겠다"고 밝혔다.