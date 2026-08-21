자한당보다 못한 국힘... '5·18 폄훼' 이진숙 징계 심의도 못하나

▲경호원들에 둘러싸여 광주 간담회장 떠나는 김진태 의원극우논객 지만원씨를 국회에 초청해 ‘5.18 북한군 개입설’ 등 5.18민주화운동을 왜곡, 폄훼, 모욕하는 강연을 하게 한 김진태 의원이 전당대회를 앞둔 지난 2019년 2월 12일 오전 광주광역시 북구 자유한국당 전남도당, 광주시당을 방문해 간담회를 열었다. 간담회장 밖에서 5.18 관련단체 회원들의 항의가 이어지는 가운데 발언을 마친 김진태 의원이 경호원들에 둘러싸여 행사장을 떠나고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기