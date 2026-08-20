5·18단체 '장동혁, 이진숙 역사왜곡에 답하라'

5·18민주화운동 단체들이 국민의힘 장동혁 대표에게 이진숙 의원이 촉발한 5·18 역사 왜곡에 대한 입장을 공개 질의한다.
5·18민주유공자유족회, 5·18민주화운동부상자회, 5·18민주화운동공로자회, 5·18기념재단은 오는 21일 오후 3시 서울 여의도 국민의힘 중앙당사를 방문해 장동혁 대표에게 공개 질의서를 전달한다고 20일 밝혔다.
지난 8월 13일 국민의힘 이진숙 의원이 국회도서관에서 일본 극우단체, 한국 역사를 부정하는 활동을 해 온 인사들(새역사국민운동)과 포럼을 개최, 5·18을 '소요 사태'로 규정하고 전두환 내란 군부의 행위를 정당화한 것에 따른 항의 방문이다.
오월 단체는 장 대표에게 전달하는 공개 질의서를 통해 ▲5·18 '소요' 폄훼 역사 왜곡 인정 여부 ▲국회 공적 공간을 이용한 역사 왜곡 용인 여부 ▲학술 포럼 명목의 역사 왜곡 책임 면제 여부 ▲5·18 역사 왜곡에 대한 국민의힘 공식 원칙 ▲당 차원의 조치 및 5·18정신 헌법전문 수록 동참 의향 등 5가지를 공식 질의할 한다.
오월 단체는 "이 의원이 개최한 포럼은 단순한 학술행사가 아니라 5·18을 왜곡·폄훼해 온 인사들에게 국회의 공간과 권위를 제공하고 그들의 주장을 마치 검증된 학술적 견해인 것처럼 교묘하게 포장한 행위"라고 규탄했다.
이어 "국회의원은 국민을 대표해 헌법과 민주주의 가치를 수호해야 할 책무가 있다"며 "국민의힘이 당 차원의 책임 있는 조치를 밝히지 않고 있는 것에 깊은 우려를 표한다"고 밝혔다.
그러면서 "학술적 재조명이나 표현의 자유라는 명분이 확정된 역사적 사실과 사법적 판단을 부정하는 행위의 방패가 될 수 없다"며 "국민의힘이 말하는 헌법 정신과 법치주의가 진심이라면 더 이상 침묵으로 일관해서는 안 된다. 공당의 대표로서 국민의 요구에 응답하고 행동으로 입증해야 한다"고 촉구했다.
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