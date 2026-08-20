세종시, 여성기업인 간담회 개최... '성장 생태계' 구축 의지 밝혀

큰사진보기 ▲이날 간담회는 조상호 세종시장, 정연희 세종시의원, 관계 공무원, 그리고 협의회 회원 등 60여 명이 참석한 가운데 진행됐다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 간담회는 조상호 세종시장의 주재로 여성기업 현황·애로사항 공유하고 해결 방안을 함께 모색했다. 가운데 조상호 세종시장과 오른쪽 이연재 회장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 현장 간담회에서는 기업 운영과 지역 현안에 대한 다채롭고 생생한 목소리가 이어졌다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이날 (사)세종여성기업인협의회 회원들이 진지한 표정으로 간담회에 임하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시는 20일 세종시청 대회의실에서 (사)세종여성기업인협의회(회장 이연재)와 함께 여성기업인들의 애로사항을 청취하고 지역경제 활성화를 논의하기 위한 간담회를 개최했다.이번 간담회는 '여성기업의 목소리, 세종의 성장으로'라는 슬로건 아래, 조상호 세종시장, 정연희 세종시의원, 관계 공무원, 그리고 세종여성기업인협의회 회원 등 60여 명이 참석한 가운데 진행됐다.이연재 회장은 인사말에서 2023년 출범 이후 회원 90여 명으로 성장하고, 지역사회에 약 7천만 원을 기부하는 등 협의회의 활동을 소개했다. 이 회장은 "여성기업이 성장할 수 있는 좋은 환경과 든든한 기반을 세종시가 만들어준다면, 기업도 힘껏 뛰어 지역경제 발전에 기여하고 그 성과를 다시 지역사회에 환원하는 선순환을 만들 수 있다"며 세종시의 지속적인 관심과 지원을 당부했다.이어 인사말에 나선 조상호 세종시장은 여성기업을 단순히 보호하는 데 그치지 않고 성장할 수 있는 기업 생태계를 만드는 것이 중요하다고 강조했다. 조 시장은 "여성기업을 포함해 창의적이고 진취적인 분들이 세종에서 끊임없이 도전하고 창업하고 성공하고, 그 성과를 공유하는 활동이 일상적으로 이뤄져야 기업하기 좋은 도시, 창업하기 좋은 도시가 될 수 있다"며 기업인들에 대한 관심과 지원 의지를 밝혔다.이날 현장 간담회에서는 기업 운영과 지역 현안에 대한 다채롭고 생생한 목소리가 이어졌다.동산산업(주) 김정애 부회장은 소정면 지역이 천안시 남관리 상수도보호구역 규제에 묶여 공장 증축과 시설 확장에 심각한 제약을 받고 있는 현실을 토로하며 지자체 간 적극적인 협의와 해결책 마련을 촉구했다. 이에 대해 시 물관리정책과장은 상수원보호구역 해제를 위해서는 법적·제도적 한계가 있다고 설명하면서도, 행위 제한 완화와 대체 취수원 확보 등을 위해 관계기관과 지속적으로 협의하고 건의하겠다고 답했다.한국평생교육개발원 강성아 원장은 급격한 디지털 전환에 대응하고 시민들의 평생학습 접근성을 높이기 위해 읍·면·동 행정복지센터에 평생교육사 등 전문 인력을 단계적으로 배치하고, 이를 통해 시민 역량 강화와 지역 전문인력의 일자리 창출을 동시에 도모하자고 제안했다. 또한 한국생활안전교육원 윤라영 대표는 법정 의무교육인 어린이 및 응급처치 안전교육 현장의 관리 감독 부실 문제를 지적하며, 체계적인 시스템 구축과 제도적 지원을 요청했다.이밖에도 이날 간담회에서는 중앙정부의 여성기업 육성 정책과 지역 유관기관 사업을 유기적으로 연계하는 원스톱 전담 창구 마련, 소규모·1인 여성기업의 공공 용역 참여 확대를 위한 컨소시엄 지원 사업 신설, 행복도시 관련 입찰·계약에서 세종지역 기업의 참여 기회를 확대하는 방안, 신규·영세 기업의 조달 진입 장벽 완화, 그리고 세종호수공원 및 수목원 등과 연계한 문화·놀이 시설 확충 등 다양한 현장 건의가 이어졌다.특히 지역에서 개발한 신기술 제품의 공공시장 진입을 지원해야 한다는 목소리도 나왔다. (주)에코지음 안정희 대표는 국가 인증을 받은 신기술 제품임에도 세종지역 공공기관의 활용 사례가 적어 판로 확대에 어려움을 겪고 있다며, 지역 우수기업 제품의 적극적인 활용을 요청했다.이에 조 시장은 "우리가 아니면 누가 쓰겠습니까"라며 세종에서 처음 선보이는 신기술 제품 등이 지역에서 실적을 쌓을 수 있는 기회를 마련할 필요가 있다고 밝혔다. 이어 "특정 기업에 유리하게 하자는 게 아니라 기업이 성장해야 세금도 내고 지역 발전을 이끈다"며 산하기관의 제품·용역 구매 실적과 관내 기업 비율을 명시하도록 하고, 본청에도 같은 기준을 적용하라고 지시했다고 밝혔다.신규 기업의 공공입찰 진입장벽 완화도 주문했다. 조 시장은 현장에서 제기된 실적 요건 등에 대해 "합당한 요구"라며 입찰 과정에서 불필요한 조건이 붙어 있는지 규정을 살펴보고, 실무진이 임의로 부가 조건을 설정하는 데도 신중할 것을 당부했다.조 시장은 또 여성기업인들과의 소통을 강화하기 위해 "1년에 두 번 정도 가능하면 좋고, 아니면 적어도 한 번 이상은 사실상 의무적으로 하겠다"고 약속했다.한편, 이날 간담회에서는 세종시의 여성기업 지원정책에 대해서도 안내됐다. 세종시는 올해 총 320억 원 규모의 경영안정자금을 운영하고 있으며, 여성기업에는 일반기업보다 1%포인트 높은 이차보전 혜택을 제공하고 있다. 이와 함께 여성기업 제품 우선구매, 국내 전시회 참가 및 홍보물 제작, 전문가 1대1 멘토링, 세종창업키움센터 입주공간 지원, 여성창업 특성화 교육, 여성친화기업 인증제 등을 추진하고 있다.