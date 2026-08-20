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사회

광주전라

26.08.20 16:22최종 업데이트 26.08.20 16:22

"행정통합지역 공공기관 우선 배정 약속 지켜라"

전남광주통합특별시의회 성명

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전남광주통합특별시의회, 행정통합지역 공공기관 우선 배정 약속 이행 촉구 회견. 2026. 8. 20
전남광주통합특별시의회, 행정통합지역 공공기관 우선 배정 약속 이행 촉구 회견. 2026. 8. 20 ⓒ 전남광주통합특별시의회

전남광주통합특별시의회 기획재정위원회가 정부의 제2차 공공기관의 지방 이전계획 발표를 앞두고 "행정통합지역에 대한 배려 약속을 지켜달라"고 촉구했다.

기획재정위는 20일 성명을 내고 "대한민국 최초의 광역 행정통합을 이룰 수 있었던 것은 320만 특별시민이 이재명 정부의 약속을 신뢰하고 상생의 정신으로 함께했기 때문"이라며 이같이 밝혔다.

이어 "이재명 대통령과 정부는 통합 지방자치단체에 공공기관 이전을 우선하겠다고 수차례 약속한 바 있다"며 "정부 정책에 적극 부응한 지역에 대한 강력한 지원이 뒷받침돼야 국가 균형발전이라는 시대적 소명을 완수하고 타 지자체의 동참도 이끌어낼 수 있다"고 강조했다.

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기획재정위는 제2차 공공기관 이전계획에 통합지역 우대 배정 원칙을 명문화하고 즉각 이행할 것도 요구했다. 또 종전 2개 시·도에 배정되는 규모를 웃도는 공공기관을 전남광주통합특별시에 배정해 행정통합에 따른 역차별 우려도 해소해야 한다고 했다.

특히 농협·수협중앙회 등 10대 핵심 공공기관 이전과 함께 반도체 메가 프로젝트 성공을 위한 관련 기술개발·인재양성·소부장 기업 지원 분야 공공기관도 배치해 줄 것도 요청했다.

임형석 기획재정위원장은 "공공기관 이전은 단순한 기관 배치가 아니라 양질의 일자리를 창출하고 지역경제를 살리는 대전환의 시작"이라며 "통합특별시의회는 320만 시민과 함께 정부의 약속이행을 엄중히 지켜보며 모든 역량을 결집해 나가겠다"고 밝혔다.

#공공기관이전#공공기관#행정통합#이재명#전남광주통합특별시

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