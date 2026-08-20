구멍 뚫린 소나무, 그날의 악몽 되풀이될까 발만 동동

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큰사진보기 ▲소나무 재선충 사료 채취소나무 재선충 사료 채취 현장 ⓒ 유경선 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 본인 문집에도 실립니다.

말랭이 마을 주차장으로 들어서는 길목, 나지막한 정자 한 채가 아늑하게 자리 잡고 있다. 그 주변을 작은 숲이 포근히 감싸안고 있어, 길을 오가는 주민들과 방문객들에게 잠시 숨을 돌릴 수 있는 오롯한 그늘을 내어주는 고마운 쉼터다. 정자 주변으로 시선을 돌리면 단연 눈에 띄는 것은 곧게 뻗은 소나무들이다. 사시사철 변함없는 푸른 기상을 자랑하며 자리를 지켜온 소나무는 오래전부터 우리 민족의 정서와 깊이 닮아서, 바라보는 것만으로도 마음 깊은 곳에 든든한 안식과 따뜻한 위로를 건네곤 했다.그런데 그 조용하고 평화롭던 정자 주위로 낯선 풍경이 펼쳐졌다. 전문 연구 기관에서 나온 듯한 연구원 한 분이 여러 첨단 장비를 들고 소나무 곁에 바짝 다가서 있었다. 그는 진지하고 신중한 눈빛으로 나무의 표피와 상태를 살피더니, 망치 같은 도구로 목편을 몇 번 두드려보며 반응을 확인했다. 그러고는 이내 드릴 모양의 정밀 장비를 꺼내어 소나무 줄기 중간 부분을 깊숙이 뚫고, 그 속에서 수목 시료를 채취해 준비해 온 용기에 담았다.궁금한 마음에 가만히 다가가 무슨 일인지 물으니, 돌아온 대답은 가슴을 쿵 내려앉게 했다. "소나무재선충병 감염 여부를 확인하기 위해 정밀 검사용 목편을 채취하는 중입니다"는 말을 듣는 순간, 몇 년 전 이 일대를 쓸고 지나갔던 아픈 기억이 떠올랐다. 이곳 말랭이 마을 뒤편에 병풍처럼 둘러선 월명산은 과거 재선충병이 거세게 창궐했던 현장이었다. 당시 재선충이라는 작은 벌레가 앗아간 상처는 차마 눈 뜨고 보기 힘들 만큼 참혹했다.감염된 소나무들이 속수무책으로 말라 죽어가자, 더 이상의 병균 확산을 막기 위해 전 산역에 걸쳐 소나무를 무참히 벌채해야만 했다. 늘 울창하고 푸르렀던 산이 하루아침에 휑하게 뼈대만 남아 비어버린 모습을 바라볼 때, 매일 운동 삼아 이 산을 찾는 시민들의 마음속에도 커다란 구멍이 뚫린 듯 한동안 헛헛한 마음을 금할 길 없었다. 다행히 세월이 흘러 지금은 피해 지역에 대체목으로 심은 편백들이 제법 울창하게 자라나 푸른빛을 되찾아주었지만, 우리 마음속 소나무가 사라진 자리의 서늘한 잔상은 여전히 잊히지 않는 상처로 남아 있었다.그런데 그 악몽 같은 기운이 다시금 마을 입구, 바로 이 자그마한 정자 앞 소나무에까지 침투한 것은 아닌지 덜컥 염려와 두려움이 엄습해 왔다. 붉은 목질부가 드러난 소나무 표피의 선명한 뚫린 자국과, 그 위에 띠처럼 둘러쳐진 '산림청 한국임업진흥원'의 현장 조사 표시는 마치 푸른 생명체에 내려진 시한부 선고표처럼 마음을 무겁게 짓눌렀다.소나무재선충병은 한 번 걸리면 치료 약이 없어 '소나무의 에이즈'라 불릴 만큼 치명적인 고사병이다. 크기 1밀리미터 안팎의 미세한 재선충이 솔수염하늘소나 북방솔수염하늘소 같은 매개충의 몸에 더부살이하다가, 매개충이 소나무 새순을 갉아 먹을 때 생긴 상처를 통해 나무 내부로 침투한다. 일단 침투한 재선충은 수분과 영양분의 이동 통로를 순식간에 막아버리고, 결국 멀쩡하던 소나무는 잎이 붉게 변하며 불과 몇 달 만에 바짝 말라 죽고 만다.무서운 진실은 이러한 재선충의 비극이 비단 한 마을의 운에 그치는 것이 아니라 지구적인 기후변화와 깊게 맞닿아 있다는 점이다. 오늘날 지구 온난화로 인한 기온 상승은 한반도의 생태 지도를 빠른 속도로 바꿔 놓고 있다. 겨울철 기온이 올라가 한파가 줄어들고 여름철 폭염과 건조한 날씨가 지속되면서, 재선충을 옮기는 매개충들의 서식 환경은 그 어느 때보다 최적화되었다. 매개충의 부화 시기가 빨라지고 개체 수가 폭발적으로 늘어나면서, 재선충병의 확산 속도와 범위는 과거와 비할 바 없이 넓어지고 강해졌다.기후변화로 인해 수세가 약해진 소나무와 온난해진 기후 덕에 기세등등해진 재선충·매개충의 야합이 한반도의 푸른 소나무 숲을 사지로 몰아넣고 있는 셈이다. 월명산이 소나무를 잃고 편백으로 옷을 갈아입었듯, 말랭이 마을을 지키던 이 조그만 숲의 소나무들도 언젠가는 기후변화의 거센 파도 앞에서 역사 속으로 사라지고 다른 나무들에 자리를 내어주게 될지도 모른다는 서글픈 예감이 든다.상처 난 소나무 표피에 붙은 조사 띠지와 깊게 팬 구멍을 다시금 가만히 바라본다. 저 작고 차가운 구멍은 단순히 나무 한 그루가 병들었는가를 확인하는 기술적 흔적이 아니다. 그것은 지구가 우리에게 보내는 절박한 경고음이자, 우리가 무심코 지나쳐온 기후위기가 바로 내 집 앞, 내 마을의 푸른 생명선까지 침범하고 있음을 보여주는 생생한 증거다.소나무가 서서히 북쪽으로 쫓겨 올라가고, 그 빈자리를 다른 수종이나 대체목이 채워가는 풍경 속에서 나는 깊은 생태적 묵상을 하게 된다. 사시사철 늘 푸른 절개와 기상을 상징하며 우리 겨레의 삶과 희로애락을 함께해 온 소나무. 그 푸름을 오래도록 우리 땅에 지켜내기 위해서, 이제는 인류 전체가 기후변화라는 거대한 재앙에 맞서 생태적 성찰과 실천을 시작해야 할 때가 아닌가.정자 옆 소나무가 부디 이번 정밀 검사를 무사히 통과하길 바란다. 올겨울에도 그 단단하고 청청한 푸름을 잃지 않고 오가는 마을 사람들에게 변함없는 그늘과 안식을 내어주기를 간절한 마음으로 빌어본다.