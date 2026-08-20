임은정 검사장·문지석 검사, '중수청' 지원서 제출

큰사진보기 ▲임은정 서울동부지검장(사법연수원 30기)과 '검찰의 쿠팡 봐주기 의혹'을 폭로한 문지석 수원고검 검사(사법연수원 36기)가 지난해 10월 23일 국회 법제사법위원회 국정감사에 출석한 모습이다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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임은정 서울동부지검장(사법연수원 30기)과 '검찰의 쿠팡 봐주기 의혹'을 폭로한 문지석 수원고검 검사(사법연수원 36기)가 오는 10월 2일 출범하는 중대범죄수사청(중수청)에 지원한 것으로 확인됐다.<오마이뉴스> 취재를 종합하면, 임 검사장은 중수청 검찰수사관 특례임용 신청을 위해 최근 지원서를 제출했다. 문 검사 또한 지난주 지원서를 제출했다. 검찰청 소속 검사가 특례임용을 통해 중수청으로 소속이 바뀌게 되면 검사에서 수사관으로 신분이 바뀌게 된다.두 검사는 중수청 출범 전부터 수사관 지원 의사를 내비쳐왔다.임 지검장은 지난 2025년 12월 18일 페이스북을 통해 "저는 순환보직제 도입에 찬성하는 입장이고 중수청이 중요 수사기관으로 자리매김하려면 초대 중수청장과 초대 일선 기관장은 안팎으로 신망이 높고 실력 있는 분들로 임명되어야 한다는 생각"이라며 "수사관으로 열과 성을 다할 각오"라고 밝혔다. 문 검사 또한 <오마이뉴스>에 "지난주 중수청 지원서를 제출했다"고 밝혔다.'중수청수사관 임용령' 제정안에 따르면 검사의 수사관 상당 계급은 지검장급 1급, 차장·부장검사급 2급, 법조 경력 10년 이상 3급, 10년 미만 4급이다. 이에 따라 중수청 임용 확정 시 임 지검장은 1급 수사관, 문 검사는 2급 수사관 대우를 받을 것으로 보인다.한편 중수청은 특례임용 지원을 이날까지 받는다.