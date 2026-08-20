민주노총 부산 "2027년 생활임금 시급 1만5200원으로"

큰사진보기 ▲2027년 적용 부산시 생활임금에 대한 요구안 발표 민주노총부산본부 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

20일 목요일 오전 10시 30분, 부산시청 광장에서 2027년 적용 부산시 생활임금에 대한 요구안 발표 민주노총부산본부 기자회견이 개최됐다.민주노총 부산본부는 "생계 안정을 위해 도입된 생활임금 제도가 부산 16개 구·군 가운데 14곳에서만 운영되고 있으며, 여러 문제점을 안고 있다"고 지적했다.이어 "최저임금을 조금 웃도는 수준의 생활임금으로는 '노동자들의 생활 안정과 노동력의 질적 향상을 도모하고 복지 증진에 기여'한다는 제도의 목적에 부합하기 어렵다"며 "생활임금 결정 과정도 비공개로 진행돼 정작 당사자인 노동자들의 목소리가 충분한 영향력을 행사할 수 없는 상황"이라고 주장했다.민주노총 부산본부는 이 같은 생활임금 제도의 문제점을 지적하며 기자회견 취지를 밝혔다.김준우 부산지하철노조 수석부위원장은 "현재 부산시 생활임금은 시급 1만 2275원으로, 월급으로 환산하면 세전 약 256만 원이다. 대한민국에서 월급 256만 원으로 한 가족이 살아갈 수 있는가"라고 반문했다.이어 "1인 가구 생계비가 278만 원이라고 하고, 3인 가구는 623만 원이 필요하다"며 "생활임금보다 낮은 최저임금도 문제지만, 생활임금 역시 인간다운 생활을 누리기에는 부족하다"고 지적했다.김 수석부위원장은 "생활임금위원회의 민주적 운영 방식 도입이 시급하다"며 "생활임금이 어떻게 산정되는지 위원회 위원들조차 그 근거를 알지 못한다"고 말했다.이어 "생활임금 적용 사업장의 노동자 대표라도 참관할 수 있어야 하는데 평소 생활임금에 관심을 두지 않았던 위원들의 한두 차례 회의로 생활임금이 결정된다"며 "수많은 노동자들의 삶에 직접적인 영향을 주는 사안임에도 정작 당사자인 노동자들은 배제돼 있다"고 주장했다.허명신 부산지하철노조 운영서비스지부지부장은 "2024년 12월 통상임금 관련 대법원 판례로 모든 수당이 통상임금에 포함되게 됐다"며 "이로 인해 부산시 생활임금보다 법정 통상임금이 높아지는 현상이 발생했다"고 말했다.이어 "실제로 임금이 오른 것은 없는데 통상임금이 부산시 생활임금보다 높아지면서 생활임금 인상률을 적용받지 못하는 사업장들이 생겨나기 시작했다"고 지적했다.허 지부장은 "부산지하철노조 운영서비스지부의 경우 부산교통공사가 과거 생활임금 기준으로 원가를 설계하면서 2025년 생활임금이 5% 인상됐지만 실제 임금 인상은 3.5%에 머물렀다"며 "2026년에는 생활임금이 3% 인상됐지만 임금 인상률은 1.8%에 그쳤다"고 설명했다.그러면서 "2027년 부산시 생활임금을 시급 1만 5,200원으로 인상하라"며 "각종 수당이 포함된 통상임금이 아니라 기본급을 기준으로 생활임금을 산정하라"고 요구했다.배성민 민주일반노조 부산본부 본부장은 "지난 6일 부산시청에서 생활임금위원 사전 간담회가 열렸고, 이 자리에서 생활임금 적용 범위 확대에 대한 논의가 이뤄졌다"고 말했다.이어 "하지만 민주노총 위원을 제외한 대다수 위원들은 적용 범위 확대보다 조례상 지급 대상임에도 생활임금을 받지 못하는 노동자들을 구제하는 것이 더 시급한 것 아니냐며, 적용 범위 확대를 또다시 연기하는 취지의 발언을 했다"고 주장했다.배 본부장은 "공공기관 위탁·하청 노동자들 역시 조례상 명시된 대상자가 아니더라도 분명 부산에서 일하는 노동자들"이라며 "부산시가 미지급 대상자 600명을 구제하는 것과 함께 위탁·하청업체 노동자 100명만 추가해 적용 범위를 확대한다면 부산시 공공기관의 모든 노동자가 생활임금을 지급받을 수 있다. 더 이상 미뤄서는 안 된다"고 촉구했다.조석제 민주노총부산본부 수석부본부장은 기자회견문 낭독을 통해 "첫째, 2027년 적용 부산시 생활임금을 시급 1만 5200원으로 대폭 인상하라. 둘째, 온갖 수당이 포함된 통상임금이 아닌 '기본급'만으로 생활임금을 산정하라. 셋째, 위탁·용역, 하수급, 외주계약 노동자까지 생활임금 적용 범위를 확대하라. 넷째, 누구도 차별받지 않도록 생활임금을 동일 적용하라. 다섯째, 폐쇄적이고 비민주적인 운영 방식을 즉각 개선하라"고 5대 요구안을 발표했다.민주노총부산본부는 부산시청에서 생활임금 요구안 쟁취를 위한 선전전을 진행하는 한편, 생활임금위원회 본회의가 개최되는 날 결의대회를 열어 투쟁을 이어갈 예정이다.