'심기일전' 강조한 이 대통령 "이제 국정 속도 높여야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.8.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"이제 다시 심기일전해서, 임기를 새로 시작한다는 마음으로 신발끈을 다시 매고 국정 속도를 높이는 데에 총력을 기울여주시기 바란다."

8.17 전당대회 이후 여권 내 통합을 강조해온 이재명 대통령이 국정운영 면에서도 심기일전하고 속도감을 높여 국민들이 체감할 수 있는 성과를 내야 한다고 강조했다.이 대통령은 20일 청와대에서 열린 수석보좌관회의를 주재하며 "국가의 지속적인 발전은 사회시스템이 공정하고 투명하게 작동한다는 국민들의 믿음이 전제되어야 한다"고 말했다. 그는 "규칙을 지키면 손해 보고, 규칙을 어기면 이득을 본다는 이런 인식이 팽배하게 되면 어떤 정책도 효과를 보기 어렵다"며 "그래서 국민의 삶을 짓누르는 반칙과 불공정, 비정상을 바로잡는 중단 없는 개혁이 더 없이 필요하다"고 했다.이 대통령은 "예를 들면 범정부 합동 대응단 출범 이후 보이스피싱 범죄가 눈에 띄게 감소했는데 이런 성과를 사회 전 분야로 꾸준히 확산시켜야 한다"며 "매점매석, 담합, 주가조작, 국고 부정수급 같은 피해를 입히기 때문에 보다 집중적으로 대응해야 한다"고 강조했다. 이어 "개혁은 국민 삶의 실제 개선으로 이어질 때야 비로소 진정한 의미를 가진다"며 "중단 없는 개혁, 나아가 지속적인 민생개혁에 힘을 모아주길 바란다"고 당부했다.또한 이 대통령은 "우리 정부 출범 이후 440여일이 지났다. 전체로 보면 대략 20% 조금 넘게 임기를 지난 셈"이라며 "임기 초반 대내외적으로 여러 어려움이 있었지만 국정을 정상궤도로 올려놓았고, 3대 메가 프로젝트 같은 국가 대도약의 발판을 마련한 큰 성과도 있었다"고 자평했다. 그는 "이러한 성과는 모두 보이지 않는 곳에서 묵묵하게 헌신하는 공직자 여러분 덕분"이라고도 치하했다.이 대통령은 다만 "국민 눈높이에서 보면 여전히 미진하거나 속도를 내야 될 부분이 적지 않다"며 "특히 정책 수립 과정에서 민생 현장의 실정이나 국민들의 수용 가능성을 충분히 살피지 못하거나 또 정책 집행 속도가 기대에 못 미치는 경우도 매우 많다"고 지적했다. 또 "역대 정부 들어서도 임기 초반의 긴장감이 느슨해지는 시기에 공직 기강 해이로 국민들의 신뢰를 잃는 사례가 자주 발생했다"며 "반면교사 삼아야겠다"고 했다.이 대통령은 "무엇보다 국정의 중심 축인 정부 부처들이 능동적이고 적극적이며 선제적으로 움직일 필요가 있다"며 "아울러 청와대 역시 각별한 책임을 가지고 정부 부처들과 적극 소통하면서 창의적이고 속도감 있는 국정을 뒷받침해야 할 것"이라고 말했다. 나아가 "공직자 여러분 모두에게 국민에게 체감되는 변화를 만들기 위해서 모든 역량을 집중해달라는 당부를 드린다"고 덧붙였다.