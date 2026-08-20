"통합진보당 해산한 국정원, 결국 내란 적극 가담까지"

큰사진보기 ▲진보당 김종훈 대표가 19일 국회 의원회관에서 4기 출범 첫 기자간담회를 하고 있다 ⓒ 진보당 관련사진보기

AD

국정원의 계엄 사전 공모·조직적 계엄 가담 의혹이 불거지자 진보당이 20일 "진보당에서 줄기차게 '국정원 해체'를 강력히 촉구해 왔지만 단죄하지 못한 국정원의 국내 정치 개입이 끝내 '내란 적극 가담'으로까지 이어진 것"이라고 비판했다.진보당은 이날 홍성규 대변인 서면브리핑을 통해 "박근혜 정권을 만들어 낸 '국정원 댓글 사건'을 제대로 단죄하지 못해 국정원은 거꾸로 통합진보당을 해산했고, 문재인 정권 때 겨우 대공수사권만 떼어낸 국정원은 보란 듯 윤석열 내란에 앞장섰다"라며 이같이 밝혔다.진보당은 이번 계엄 가담 의혹 제기와 관련 "국정원 전체의 조직적이고도 적극적인 12.3 내란 가담 정황이 다시 또 확인되었다"라며 "최소 3개월 전부터 계엄 상황을 전제한 문건을 작성하고 비상계엄 선포 후에는 원내 여러 부서에서 저마다 역할을 검토하고 자임하는 문건까지 만들었다"라고 지적했다.이어 "심지어 국회에서 계엄을 해제한 후에도 합참 상황실에 인력을 파견할 준비를 보고했다고 하니, 가히 내란의 조직적 몸통이라 해도 과언이 아니다"라고 덧붙였다.그러면서 "이번이 처음도 아니다. 폐지된 대공수사권을 행사했던 바로 그 안보조사 담당 부서에서 '안보 위해 세력' 명단을 자체적으로 작성한 정황도 이미 다 확인된 바 있다"라며 "그 섬뜩한 목적이야 불을 보듯 뻔한 것 아니겠나"라고 지적했다.이어 "이렇듯, 국정원의 조직적 내란 가담 혐의와 정황은 차고도 넘친다"라며 "철저한 수사는 물론 국정조사 등 국회 차원의 진상조사가 시급한 이유이자 진보당에서 줄기차게 '국정원 해체'를 강력히 촉구해 온 이유이기도 하다"라고 강조했다.진보당은 마지막으로 "반인권·반민주·반평화 내란옹호집단 국정원의 간판을 공식적으로 떼어내고, 시대와 민의에 맞는 해외정보기관을 다시 새롭게 구성해야 마땅하다"라고 촉구했다.