소변까지 녹조 독소에 "즉각 조사" 요구한 지방의회

큰사진보기 ▲낙동강네트워크와 환경운동연합, 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동이 지난 11일 오전 서울 종로구 환경운동연합 열린공간에서 기자회견을 열어 낙동강과 수도권 주민들의 소변에서 녹조독소인 마이크로시스틴이 검출됐다며 정부에 즉각적인 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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낙동강 권역에 거주하는 주민의 소변에서 녹조 독소가 검출되자 즉각적인 역학조사가 필요하다는 목소리가 커진다. 부산시의회에 이어 창원시의회·경남도의회 등 지방의회 안에서 관련한 주장이 쏟아졌고, 환경단체는 직접 추가 조사에 돌입했다.20일 더불어민주당 박해정, 박현재, 김원일, 변보미 창원시의원은 "낙동강·주남저수지 녹조 독소 검출 역학조사가 필요하다"라는 내용으로 공동 성명을 발표했다. 이들은 최근 계명대 동산병원 김동은 교수 연구팀과 경북대 이승준 교수, 백도명 녹색병원 환경성질환센터장 등이 발표한 연구 결과를 소환하며 지자체의 적극적인 대응을 촉구했다.앞서 김 교수팀 등은 지난 11일 낙동강네트워크, 환경운동연합등과 함께 녹조 독소가 소변에서도 확인됐다는 분석 결과를 내놨다. 당시 공개한 자료를 보면, 낙동강 유역과 수도권 등 녹조 발생 수계 주민의 시료 150건 가운데 19.3%에 해당하는 29건에서 MC-LR, MC-YR, MC-RR 등 3종의 마이크로시스틴이 검출됐다.권역별로는 경기도권 소변 시료 60건 중 12건(20%), 낙동강권 90건 중 17건(18.9%)에서 독소가 나왔다. 창원시의원 4명이 이날 나란히 대응에 나선 건 창녕, 창원 주민들이 검출 결과에 포함돼 있기 때문이다.이들은 "당장 녹조 독소가 창원 시민의 건강을 해치고 있다고 단정하기는 어렵지만, 어떤 경로로 체내에 들어왔는지 일시적 또는 반복적 노출인지 등 그 영향을 과학적으로 규명해야 한다"라고 촉구했다. 조사가 시급한 지역으로는 낙동강 수계는 물론 인접한 대산파크골프장, 주남저수지 등을 꼽았다.앞서 부산·경남 지방의회에서 먼저 각을 세운 곳은 부산시의회다. 민주당 조용우 부산시의원은 지난 12일 "지역 주민 시료에서 녹조 독소가 확인됐다는 사실은 정부가 인체 노출 문제를 국가 차원에서 조사해야 한다는 경고"라고 적은 논평을 냈다.조 의원 역시 정부는 물론 부산시 등 지자체가 불안감 해소에 나서야 할 책임이 있다는 입장이다. 그는 "(녹조 독소 가능성) 이 불확실성은 더욱 정확하게 조사하고 선제적으로 주민을 보호해야 할 이유"라며 "이제는 물이 얼마나 안전한가에서 녹조에 얼마나 노출되고 있는가로 대응 정책을 전환해야 한다"라고 말했다.경남도의회에서는 녹조 창궐 기간 수상 활동을 중단시켜야 한다는 지적이 나온다. 한 민주당 소속 도의원은 "녹조 독소가 공기로 퍼지고, 비강과 소변에서도 검출되는 상황인데도 지금 낙동강에선 수상스키 등 수상레포츠가 이루어지고 있다. 매우 우려스럽다"라고 꼬집었다.그는 경남도 차원의 대책을 요구했다. 소변 검출 가능성이 있다면 최소한의 조사 등 절차를 조속히 밟는 게 우선이라는 것이다. 의회의 역할도 강조는 그는 "도의회 차원의 대응책을 찾아보겠다"라고 덧붙였다.기후에너지환경부 등이 소변 검출 결과에 소극적인 상황에서 이날 낙동강네트워크·환경운동연합은 4대강자연성회복국민행동, 대한하천학회, 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동과 같이 시민조사단을 꾸렸다. 22일까지 2박 3일간 낙동강 일대를 돌며 원수를 채수하고 실태를 파악하는 게 핵심 활동이다.네트워크 관계자는 "농산물과 공기를 넘어 주민 비강·비인두, 소변에서까지 독소가 검출됐다는 건 심각한 문제"라며 "이번 현장조사를 통해 주요 녹조 발생 지점의 독소를 조사하고, 인체 노출의 연관성을 확인하기 위한 기초자료를 축적할 계획"이라고 전했다.