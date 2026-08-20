민주당 지명직 최고에 청년 전용기·노동 권미경... "전략 지역과 성비 고려"

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 20일 국회에서 열린 본회의에서 동료 의원들과 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 당대표는 20일 지명직 최고위원으로 청년 몫에 전용기 같은 당 의원(왼쪽)과 노동계 몫에 권미경 한국노총 전국공공연대노조연맹 위원장(오른쪽)을 지명했다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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'김민석 체제' 윤곽, 문진석·안태준 임명... "능력 따라 인사"

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김민석 더불어민주당 당대표는 20일 지명직 최고위원으로 청년 몫에 전용기 같은 당 의원(재선, 경기화성시정)과 노동계 몫에 권미경 한국노총 전국공공연대노조연맹 위원장을 지명했다.김 대표는 이날 오후 당 의원총회에서 "지명직 최고위원 두 분을 보고 드리겠다"며 "한 분 청년은 전용기 의원으로, 또 한 분 노동은 권미경 현 한국노총 전국공공연대노조연맹 위원장님을 최고위원으로 지명하겠다"라고 밝혔다. 전 의원은 1991년생으로 만 34세, 권 위원장은 1972년생 만 54세다.김 대표는 청년 최고위원을 별도 선출하려 했으나, 이게 민주당의 차기 청년위원장 선출과 유권자·피선거권자가 중복돼 제도적으로 어렵다는 검토 결과를 받았다며, 현행 당헌·당규에 따라 지명직 최고위원을 활용하기로 했다고 설명했다.그는 "남아 있는 지명직 2자리를 선출 방식으로 하면 어떠냐는 논의가 있었고 저도 그런 의견을 냈었다. 그런데 신임 총장께 기술적 검토를 요청 했더니, 상당히 모순성이 있어 '불가' 결론이 나왔다"고 했다. 당이 마침 청년위원장도 새로 선출 예정인데, 청년 최고위원까지 선거로 뽑으면 두 선거가 사실상 겹친다는 것.김 대표는 또 노동계 몫 관련해 "양극화에 대비한다는 점에서 노동을 강화할 필요도 있고, 민주당이 원래 지닌 연대를 존중하는 게 좋겠다는 뜻에서 한국노총에 속한 분을 찾았다. 또 전략 지역과 남녀 수 등도 고려해 (출신이) 강원도 양양.삼척.강릉인 권 위원장님을 지명한 것"이라고 덧붙였다.최민희 수석최고위원은 전날(19일) 부산 현장최고위에서 "민주적 절차를 거쳐 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다는 게 전대준비위 권고였다"며 "이전 지도부도 경선 방식으로 평당원 최고위원을 선출했으니 참고했으면 좋겠다"고 한 바 있다. 그러나 김 대표는 기존 관례대로 지명 방식으로 청년 최고위원을 정했다.세브란스병원노조에 따르면 1996년 연세의료원 간호사로 입사한 권 위원장은 2014년 서울시의회 광역의원, 2017년 연세의료원노조 위원장, 2017년 전태일재단 운영위 위원 등을 거쳐 2024년 전국공공연대노조 위원장(현), 올해 세브란스병원노조 24대 위원장(현) 등을 맡았다. 이들은 21일 최고위 의결을 거쳐 당무위원회 인준 절차를 밟게 된다.차기 인선 관련해 김 대표는 "민주당은 지금까지도, 현재도 그렇고 앞으로도 계파는 없다. 오로지 능력 위주의, 실력주의 인사만 하겠다"라며 "기타 후속 인사를 가급적 신속하게 하고, 가급적 빠른 시간 내에 인사를 마치겠다"고 했다김 대표는 후보 시절이던 7월 30일, 지명직 최고위원 관련해 X계정을 통해 "지명직 최고위원을 노동과 청년으로 하겠다는 제 구상은 현장의 목소리를 담겠다는 약속"이라며 "원가 부담과 인력난, 소비 위축으로 어려운 소상공인의 현실을 잘 안다. 노동의 가치와 민생의 절박함을 가장 먼저 살피는 든든한 민주당이 되겠다"고 알린 바 있다.한편 김 대표는 이날 "당청관계가 결국은 이번 전당대회에서 본질적인 쟁점이 아니었나 싶다"면서도 "최근 일부 제기된 당정의 완전한 분리 또는 임기 1년 차 대통령의 당적 이탈 논의는 헌법에 대한 무지 또는 오해에 기초한 것"이라고 말해 선을 그었다.일각에서 중립을 위해 대통령 탈당론을 주장하는 가운데, 김 대표는 이를 비판하며 "(탈당론은) 책임정치 원칙에 비춰도 맞지 않고, 당으로서도 결코 수용할 수 없는, 역사적으로도 맞지 않는 논리"라고 밝혔다.그는 당헌 105조 '당과 대통령의 관계' 조항을 근거로 "당헌에 따르면 대통령에 당선된 당원이 재임 기간 당론 결정에 참여할 권한과 당론을 이행할 의무를 가지고 있고, 당은 대통령의 국정 운영을 적극 뒷받침하도록 돼 있다"고 설명했다.추가로 조희대 대법원장 문제 관련, 김 대표는 재차 "조희대씨가 이미 탄핵될 만한 충분한 자질과 자격을 갖췄다고 본다. 그러나 이를 충분히 알지 못하는 민들께 충분히 알릴 시간을 더 갖는 것도 나쁘지 않다"며 "온 국민의 요구로 (조희대가) 물러날 수 있도록 하는 충분한 설명을 하는 것도 저희 의무라고 보고, 그런 과정을 거치겠다"고 했다.김 대표는 의총 말미 "더 근본적으로는 지금까지 늘 장막 뒤에 숨는 대법원과 사법부 전체가 입장을 명확하게 하기를 저는 요구한다. '대법원장이 잘못했으면 우리 대법원장이 잘못했다'고 국민 앞에 하는 게 맞다고 본다"며 "다시 한 번 사법부와 또 대법원에 요구한다, 스스로 잘못을 시정하시라"고 사법부의 자성을 촉구했다.