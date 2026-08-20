정치만평·만화 26.08.20 15:39ㅣ최종 업데이트 26.08.20 15:39 [만평] 골프 친 죗값 홍순구(donggramicari) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲감히 내 허락도 없이 적장과 골프를 쳐! ⓒ 동그라미 관련사진보기 #대통령골프 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍순구 (donggramicari) 내방 아이콘구독하기 페이소스를 그리다. 이 기자의 최신기사[만평] 폐버스 하우스? 청년을 위한 나라는 없다 갤러리 오마이포토 '연세대 통일대축전' 피해자들 "진압 과정 국가폭력 진상 밝혀야" 1/9 이전 다음 이전 다음 용산어린이정원 '아파트 건설 반대' 근조화환 메가특구법 철회 촉구 환경단체 "녹조 독소, 주민 소변서 검출 됐다. 정부는 대책 마련하라" 제14차 세계 일본군'위안부' 기림일 세계연대집회 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.