청년은 시간을 내고 할머니는 과일을 내놓았다.

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큰사진보기 ▲참가자들이 함께 만든 과일화채를 나누고 있다.스무살이협동조합, 흥선노인복지관 ⓒ 김성윤 관련사진보기

덧붙이는 글 | 경기도마을공동체지원센터는 서류심사와 현장실사를 거쳐 위스테이지축사회적협동조합과 스무살이 협동조합을 경기마을시간은행 연구 참여 마을로 선정했다. 이번 사업은 2025년 연구·개발한 경기마을시간은행 모델 중 아파트형과 소규모마을형을 현장에 적용해 시간순환 구조의 가능성과 공동체 관계 변화를 검증하는 연구사업이다. 주민이 이웃에게 나눈 시간과 재능을 기록하고, 필요할 때 다시 도움으로 교환하는 방식이다. 센터는 두 마을의 운영 과정과 활동 데이터를 바탕으로 경기마을시간은행의 현장 적용 가능성을 검토할 예정이다.

"오늘은 우리 함께 과일화채를 만들어 볼까요?"지난 7월 13일 의정부 흥선동의 흥선노인복지관에 청년들이 찾아왔다. 경기마을시간은행 소규모마을형 실험에 참여하고 있는 스무살이 협동조합의 첫 활동이었다.그날 청년들은 시간을 냈고, 할머니들은 과일을 가져왔다. 누군가는 수박을, 누군가는 다른 과일을 준비했다. 청년들은 과일을 씻고 자르고, 어르신들과 함께 화채를 만들었다. 특별할 것 없는 평범한 오후의 한 장면이었다.하지만 스무살이 협동조합이 생각하는 시간은행은 바로 이런 장면에서 시작된다.시간은행이라고 하면 먼저 '시간을 적립하고 포인트로 교환하는 제도'를 떠올리기 쉽다. 하지만 시간은행의 출발점은 포인트가 아니다. 누군가는 자신의 시간을 내고, 누군가는 자신이 가진 것을 내놓는다. 그리고 그 만남을 통해 서로 모르던 사람들이 이웃이 된다.이번 과일화채 만들기도 그랬다. 청년들은 어르신들과 함께 시간을 보내기 위해 복지관을 찾았다. 어르신들은 자신들이 준비할 수 있는 과일을 가져왔다. 누가 더 많이 기여했는지를 따지지 않았다. 각자가 할 수 있는 만큼 참여했고, 함께 만든 화채를 나누어 먹었다. 시간과 과일이 만난 것이다.이번 활동에서 중요한 것은 과일화채가 아니었다. 흥선노인복지관과 스무살이 협동조합이 함께 만든 것은 청년과 어르신이 만날 수 있는 새로운 관계였다. 복지관은 그동안 어르신들에게 다양한 복지서비스를 제공하는 공간이었다. 하지만 시간은행 실험에서는 조금 다른 역할을 시도한다.어르신을 도움을 받는 대상으로만 바라보지 않고, 마을 안에서 자신의 경험과 자원을 가진 주민으로 바라보는 것이다.어르신이 가진 것은 돈이나 특별한 기술만이 아니다. 오랫동안 살아온 경험, 동네에 대한 기억, 음식과 생활에 관한 지혜 그리고 누군가와 함께 시간을 보낼 수 있는 마음도 마을의 자원이 될 수 있다.청년 역시 마찬가지다. 청년이 가진 디지털 기술이나 문화적 경험뿐 아니라, 누군가를 위해 시간을 내어 함께 걸어주고 이야기를 들어주는 것 역시 이웃에게 필요한 자원이 될 수 있다.스무살이 협동조합이 흥선동에서 시간은행 실험을 시작한 이유도 여기에 있다.청년 1인 가구의 어려움은 경제적인 문제만으로 설명되지 않는다. 혼자 사는 청년에게는 때로 함께 밥을 먹을 사람이 필요하고, 집에 날아든 바퀴벌레를 잡아줄 사람이 필요하며, 아무 말 없이 자신의 이야기를 들어줄 이웃이 필요하다.어르신에게도 마찬가지다. 스마트폰 사용법을 물어볼 사람이 필요할 때가 있고, 병원이나 장을 보러 갈 때 함께해 줄 사람이 필요할 수도 있다. 때로는 그저 마주 앉아 이야기를 나눌 사람이 필요하다.청년과 어르신에게 필요한 것은 어쩌면 거창한 복지서비스가 아닐지도 모른다. 혼자 해결하기 어려운 작은 일에 손을 내밀어 줄 사람, 일상의 이야기를 나눌 사람, 내가 가진 것을 기꺼이 나눌 이웃이 필요한 것이다.서로 다른 세대가 각자의 시간과 경험을 나누며 서로에게 필요한 이웃이 될 수 있다면 어떨까. 스무살이 협동조합이 흥선동에서 시작한 경기마을시간은행 실험은 바로 그 가능성을 확인하는 일이다.앞선 주민설명회에서 스무살이 협동조합은 주민들에게 물었다."내가 이웃에게 나누어줄 수 있는 재능은 무엇인가요?"주민들의 답은 거창하지 않았다.집에서 만든 반찬을 나누겠다는 사람도 있었고, 혼자 사는 이웃과 계란을 나누겠다는 사람도 있었다. 충고하지 않고 고민을 들어주겠다는 사람, 기타를 가르쳐 주겠다는 사람, 고장 난 문고리를 고쳐 주겠다는 사람도 있었다."초보운전 연수"를 적은 주민은 "꼭 운전을 배웠으면 하는 사람이 있어서"라고 말해 웃음을 자아내기도 했다.이 답변들은 한 가지 사실을 보여준다. 마을에는 이미 자원이 많다는 것이다. 다만 서로 연결되어 있지 않을 뿐이다.시간은행은 그동안 보이지 않았던 생활 속 필요와 자원을 연결하고, 서로의 이웃이 되는 관계를 만드는 실험이다.이번 과일화채 만들기는 그 가능성을 실제로 확인한 첫 활동이었다.청년은 자신의 시간을 내놓았다. 할머니는 자신이 준비한 과일을 내놓았다. 그리고 두 세대는 함께 음식을 만들고 이야기를 나누었다. 이 과정에서 누구의 시간이 더 가치 있는지, 누가 더 많이 기여했는지를 따지지 않았다. 각자가 가진 것을 가지고 와서 함께 만들었다.이것이 스무살이 협동조합이 꿈꾸는 흥선동 이음포인트의 모습이다. 시간과 재능을 나누면 포인트가 쌓이고, 그 포인트는 다시 필요한 사람에게 도움으로 돌아간다. 하지만 포인트는 관계를 기록하기 위한 수단일 뿐이다. 진짜 목적은 포인트를 많이 쌓는 것이 아니라 사람과 사람이 서로를 알아가는 것이다.스무살이 협동조합은 2021년 흥선동에 자리 잡은 뒤 주민들과 다양한 마을 활동을 해왔다. 하지만 공모사업과 지원사업이 끝난 뒤에는 사업을 통해 만들어진 관계를 일상의 관계로 이어가는 것이 과제로 남았다.시간은행 실험은 그 관계를 다시 연결하는 시도다.청년과 어르신이 한 번 만나고 헤어지는 것이 아니라, 다음에 또 만나고, 서로에게 필요한 것을 나누고, 마을 안에서 자연스럽게 서로를 찾을 수 있는 관계를 만들어가는 것이다.이번 과일화채는 그 시작이었다.누군가는 시간을 내고, 누군가는 과일을 내놓았다. 그리고 그 둘이 만나 하나의 화채가 되었다.마을도 어쩌면 그런 것인지 모른다. 누군가의 시간과 누군가의 재능, 누군가의 경험과 누군가의 필요가 만나면서 비로소 공동체가 만들어진다.그날 흥선동에서 시작된 것은 과일화채만이 아니었다. 끊어졌던 관계를 다시 잇는 시간의 순환이 시작되고 있었다.