홍장원 무리한 기소? 특검이 답해야 할 것들

큰사진보기 ▲홍장원 전 국가정보원 1차장. 2026-05-22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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① 홍 전 차장은 어느 시점부터 국헌문란 목적을 인식하고 내란에 가담했다는 것인가.



② 재판부가 인정한 '정치인 체포 지시 보고'는 내란 수행의 일부였나, 아니면 불법적인 지시를 상급자에게 알린 행동이었나.

큰사진보기 ▲조태용 전 국정원장.(자료 사진) ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲2차 종합특검팀 첫 브리핑권창영(가운데) 2차 종합특검팀 특별검사가 25일 오전 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실에서 열린 첫 브리핑에서 특별검사보들을 소개하며 입장발표를 하고 있다. 2026-02-25 ⓒ 이정민 관련사진보기

지난 19일 홍장원 전 국가정보원 1차장을 둘러싸고 법원의 판단과 종합특검의 기소가 몇 시간 간격으로 나왔다.이날 오전 서울고등법원 내란전담재판부 형사1부(재판장 윤성식 부장판사)는 조태용 전 국가정보원장 사건 항소심 판결 선고에서 홍 전 차장이 2024년 12월 3일 밤 조태용 전 원장에게 '방첩사의 정치인 체포를 지원하라는 윤석열씨의 지시'를 보고했다는 진술에 신빙성이 있다고 판단했다. 반대로 이를 부인해온 조 전 원장의 진술을 배척했다.재판부는 홍 전 차장의 진술을 거짓으로 몰아간 조 전 원장의 행위에 윤씨 탄핵을 저지하려는 정치적 목적이 있었다고 봤다. 조 전 원장은 국가정보원법(정치 관여 금지) 위반 등이 유죄로 인정돼 1심보다 형량이 늘어난 징역 2년 6개월과 자격정지 2년 6개월을 선고받았다.그런데 같은 날 저녁 종합특검(특별검사 권찬영)은 홍 전 차장을 내란중요임무종사 등의 혐의로 불구속 기소했다. 홍 전 차장이 비상계엄 당시 방첩사·경찰청과 연락망을 구축하고 경찰청 상황실에 국정원 인력을 파견하도록 지시했으며, 계엄 해제 뒤 이뤄진 대외 계엄 설명 업무에도 관여했다는 게 종합특검의 설명이다.홍 전 차장 진술에 신빙성이 있다는 법원 판단에 이어 그에게 내란 가담 책임이 있다는 특검의 판단이 나왔다. 문제는 종합특검이 홍 전 차장을 내란중요임무종사 혐의로 기소할 만큼 그의 '내란 고의'와 '중요임무 수행'을 충분히 설명할 수 있느냐다.조 전 원장 사건의 핵심 쟁점 중 하나는 2024년 12월 3일 밤 홍 전 차장이 조 전 원장에게 무엇을 보고했느냐였다.홍 전 차장은 윤씨로부터 방첩사를 지원하라는 전화를 받은 뒤 여인형 당시 방첩사령관으로부터 정치인 체포 관련 내용을 전달받았고, 이를 조 전 원장에게 보고했다고 주장해왔다. 조 전 원장은 정치인 이름을 듣기는 했지만 방첩사가 체포 주체라는 말은 명확히 듣지 못했고, 대통령 지시라기보다 '뜬소문' 정도로 받아들였다고 맞섰다.1심은 조 전 원장의 주장을 상당 부분 받아들였지만 항소심은 달랐다.재판부는 홍 전 차장의 진술이 수사기관과 헌법재판소, 법정에서 일관됐고, 국정원 1차장이 여야 정치인 체포라는 중대한 사안을 보고했는데 이를 단순 풍문으로 받아들였다는 조 전 원장의 설명도 경험칙에 맞지 않는다고 판단했다.이 판단은 종합특검의 기소 논리를 따져보는 데 중요한 출발점이 된다.종합특검이 홍 전 차장에게 적용한 핵심 혐의 가운데 하나는 계엄 당일 산하 부서장 회의를 열어 방첩사·경찰청과 연락망을 구축하고 경찰청 상황실에 국정원 인력을 파견하도록 지시했다는 것이다.그렇다면 먼저 확인돼야 할 것은 이 지시가 언제 내려졌고, 당시 홍 전 차장이 무엇을 알고 있었느냐다.윤씨의 전화, 여 전 사령관과 홍 전 차장의 통화, 조 전 원장에 대한 보고와 나란히 놓고 봐야 한다.초유의 비상계엄 상황에서 국정원 1차장이 유관기관 연락체계를 점검한 것과 국헌문란 목적을 인식한 상태에서 내란 실행을 위한 지원체계를 구축한 것은 형사책임 차원에서 구별돼야 한다.연락망 구축이 정치인 체포 계획을 알기 전이었다면 특검은 다른 어떤 사정을 근거로 홍 전 차장이 이미 국헌문란 목적을 인식했다고 판단했는지 입증해야 한다. 반대로 알고 난 뒤였다면 내란 가담 정황은 강해질 수 있지만, 곧바로 또 다른 문제가 생긴다.왜 홍 전 차장은 정치인 체포 사실을 조 전 원장에게 보고했느냐는 것이다.하나는 내란 실행을 위한 지휘체계상 보고였다는 해석이다. 대통령 지시를 받은 홍 전 차장이 기관장에게 이를 전달하고 후속 지휘를 요청했다면 조 전 원장에 대한 보고 역시 내란 가담 과정의 일부가 될 수 있다.그러나 홍 전 차장 측 주장은 정반대다.홍 전 차장은 대통령 지시를 당시 국정원 정무직 회의나 산하 부서장 회의에서 공유하지 않았다고 주장해왔다. 계엄 임무를 적극 수행할 생각이었다면 주요 간부들에게 대통령 지시를 알리고 역할을 나누는 것이 자연스러운데 그렇게 하지 않았다는 것이다. 대신 조 전 원장을 따로 만나 정치인 체포 상황을 알리고 지침을 요구했다는 게 홍 전 차장의 설명이다.특히 이 보고가 국회의 비상계엄 해제요구 의결 전에 이뤄졌다는 홍 전 차장의 설명까지 고려하면 문제가 더 복잡해진다.홍 전 차장이 처음에는 계엄에 가담했다가 이후 이탈했다고 보는 것도 가능하다. 그러나 그렇다면 어느 시점까지 가담했고 언제부터 이탈했는지를 공소논리 안에서 특정할 필요가 있다.조 전 원장에 대한 보고가 내란 수행을 위한 상부보고였는지, 아니면 정치인 체포라는 불법적인 지시를 인식한 뒤 시작된 이탈의 신호였는지는 홍 전 차장의 내란 고의를 판단하는 핵심 쟁점이 될 수밖에 없다.종합특검의 기소에는 또 다른 법리적 부담도 있다.종합특검은 계엄 해제 뒤 주한 외국 정보협력기관에 계엄 정당화 취지를 설명하고 해외 반응을 수집·보고한 사실도 홍 전 차장의 내란중요임무종사 혐의에 포함했다. 홍 전 차장 측은 조 전 원장이 담당 국장에게 직접 지시했으며 자신은 실질적으로 관여하지 않았다고 반박한다.이 부분은 내란 종료 시점 문제와 직결된다.내란특검은 2024년 12월 4일 비상계엄 해제를 내란 종료 시점으로 보는 반면 종합특검은 윤씨 탄핵소추안이 국회에서 가결된 12월 14일까지 내란이 이어졌다고 판단했다.따라서 종합특검이 계엄 해제 뒤 대외 설명 업무까지 내란 중요임무로 묶으려면 12월 4일 이후에도 내란이 계속됐다는 것부터 입증해야 한다. 여기에 해당 업무가 단순한 사후 외교·정보 대응이 아니라 계속된 내란을 수행하기 위한 '중요임무'였다는 점도 설명해야 한다.법원이 기존 내란특검 주장처럼 계엄 해제 시점에 내란이 종료됐다고 판단한다면, 종합특검의 공소논리는 상당 부분 힘을 잃는다.종합특검의 이번 기소가 특히 주목되는 이유는 홍 전 차장이 윤씨의 정치인 체포 지시를 폭로한 인물이라는 것이다.그런데 종합특검은 이제 그를 내란중요임무종사 혐의 피고인으로 법정에 세우기로 했다. 향후 윤씨를 비롯한 기존 내란 사건 피고인 측에서는 "홍장원 자신도 내란 공범으로 기소된 만큼 자기 책임을 줄이기 위해 다른 사람에게 책임을 돌린 것 아니냐"면서 그의 증언을 공격할 가능성이 있다.종합특검이 향후 재판 과정에서 각 쟁점에 대한 설득력 있는 설명을 내놓지 못하고 유죄 입증에 실패한다면, 무리한 기소로 내란 피고인들에게 반격의 빌미를 줬다는 거센 비판을 피하기 어려울 것이다.