신천지 "국민의힘 집단가입으로 사회적 물의, 깊이 사과"

큰사진보기 ▲20일 신천지예수교 증거장막성전 측이 '정당 가입 관련 사과' 입장을 밝히고 있다. 가운데 임정환 신천지 총회 총무대행이 서 있고 뒤로는 12지파 지파장들이 배석했다. ⓒ 신천지예수교 증거장막성전 유튜브 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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2021년 7월~9월 / 6482명 / 국민의힘 대선후보 경선

2021년 12월 전후 / 2873명 / 20대 대선 직전 추가 가입

2022년 12월~2023년 1월 / 3만 5073명 / 국민의힘 당대표 경선 국면

2023년 9월~2024년 1월 / 1만 2044명 / 22대 총선 국면, 소위 '필라테스 프로젝트'

큰사진보기 ▲국민의힘 당사서울 영등포구 국민의힘 당사. ⓒ 이정민 관련사진보기

신천지예수교 증거장막성전(아래 신천지)이 '국민의힘 집단 가입' 의혹에 대해 공식 사과했다. 신천지 측은 20일 오후 "최근 본 교회 교인들의 국민의힘 정당 가입으로 사회적 물의를 일으키고, 국민 여러분께 큰 걱정과 심려를 끼쳐드린 점에 대해 머리 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다.신천지 측은 20일 오후 2시에 공식 사과 및 입장 발표를 한다고 이날 오전 전격적으로 알렸다. 오후 2시 공식 사과 발표에는 임정환 신천지 총회 총무대행과 전국 12지파장들이 배석했다.입장문 낭독에 나선 임정환 총무는 "최근 본 교회 교인들의 국민의힘 정당 가입으로 사회적 물의를 일으키고, 국민 여러분게 큰 걱정과 심려를 끼쳐드린 점에 대해 머리 숙여 깊이 사과드린다"라고 말했다.이어 "이유 여하를 막론하고 정치적 논란을 야기한 데에 대해 무거운 책임을 통감한다"면서 "이번 사안을 뼈아픈 자성의 계기로 삼아, 앞으로는 정치권과 일절 연계를 차단하고, 정치적 중립을 엄격히 준수하며 오직 종교단체 본연의 사명과 순수한 신앙 활동에만 전념하겠다"라고 알렸다.정교유착 비리 검경 합동수사본부(아래 합수본)의 수사에 따르면 현재까지 합수본이 파악한 국민의힘 집단가입 신천지 성도 수는 총 5만 6472명이다. 시기 별 인원수와 당시 정치 일정 등을 정리하면 아래와 같다.특히 눈여겨 볼 지점은 2021년 7~9월 그리고 2022년 12월~2023년 1월이다. 합수본의 수사 내용 등을 종합하면, 신천지 측은 조직적으로 집단 정당 가입을 실시했다. 이만희 총회장에서 총무로, 그리고 각 지파장, 교회 담임, 장년회·부녀회·청년회 등의 경로를 통해 가입 지시가 내려간 것으로 파악된다. 또한 지파별 목표 인원을 정해 가입 실적을 점검했다는 수사 결과도 있다.2021년 7~9월은 윤석열씨가 국민의힘 대선 후보 경선에 뛰어든 시기다. 합수본은 이 시기에 신천지 측이 윤석열씨를 지원하기 위해 국민의힘에 집단 가입한 것으로 보고 있다.2022년 12월~2023년 1월 시기는 2023년 3월 8일 국민의힘 전당대회 당대표 경선을 앞둔 때다. 지난 5일 <연합뉴스>가 보도한 공소장 내용에 따르면, 당시 신천지 총무였던 고동안은 2022년 9월께 윤석열 대선캠프 네트워크본부장을 지낸 오아무개씨를 알게 됐다. 합수본은 오씨가 당시 건진법사 전성배씨의 '서포터즈 운동본부'에서 활동하며 권성동 당시 국회의원을 국민의힘 당대표로 만들기 위해 책임당원을 모집하고 있었다고 파악했다.합수본은 신천지 측이 전당대회에서 자신들의 당원 조직력을 보여주면 차기 국민의힘 당대표를 통해 신천지 현안을 해결할 수 있다고 판단한 것으로 보고 있다.20일 신천지 측의 입장 발표는 별도의 장소에서 이뤄진 것이라 취재진의 접근이 제한된 상태서 이뤄졌다. 당연히 질의응답이 없었다.신천지 측은 '검경 합수본이 파악한 집단 가입 시기, 인원 수를 인정하는지'를 묻는 <오마이뉴스>에 "교단 차원에서 성도 개개인의 당적 보유 여부를 전수조사하거나 통계로 집계하고 있지는 않는다"면서 "언론에 보도되는 수치에 대해 교단이 공식적으로 확인해 드리기는 어렵다"라고 답했다.신천지 관계자는 이날 사과 입장 발표에 대해 "중요한 것은 (집단 가입) 규모를 떠나 앞으로는 이러한 논란이 발생하지 않도록 철저히 지도하고 차단하겠다는 차원"이라는 점을 강조했다.